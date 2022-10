De uitslagen, doelpuntenmakers en wedstrijdverslagen van het zondagvoetbal

Derde divisie zondag:

Hoofdklasse vrouwen:

Nooit Gedacht - De Tukkers 1-0 (0-0). 81. Marcha Hartogs 1-0.

Marcha Hartogs zorgde er met haar doelpunt voor dat de voetbalsters van Nooit Gedacht hun eerste overwinning van het seizoen boekten. Trainer Hans Mols: ,,Dit was een wedstrijd die alle kanten op kon. Beide teams kregen in de eerste helft kansen op de openingstreffer, zonder een groot veldoverwicht te hebben. Na rust was Nooit Gedacht iets sterker. We trokken negen minuten voor tijd alsnog aan het langste eind. Sanne Verbruggen stuurde Hartogs de diepte in, die afrondde. We hebben de wedstrijd gecontroleerd uitgespeeld.”

Eerste klasse D vrouwen:

OJC Rosmalen - FC Kunde 1-0 (0-0). 85. Nienke van Schijndel 1-0.

De vrouwen van OJC Rosmalen weten dit seizoen ook wat winnen is. Ze versloegen de studentes van FC Kunde dankzij een laat doelpunt van Nienke van Schijndel. Die schoot raak na een pass in de diepte. ,,We speelden prima vanuit onze taak en kregen de betere kansen tegen deze stugge tegenstander”, zei OJC-trainer Bas van de Veerdonk. ,,Als iedereen doet wat ze moet doen, zijn wij moeilijk te verslaan.”

UDI’19 - Beerse Boys 2-1 (1-0). 13. Anouk van de Ven 1-0, 81. Femke van Herpt 1-1, 85. Femke van Vught 2-1.

De voetbalsters van UDI’19 zijn na drie wedstrijden de enige ploeg in de eerste klasse D zonder puntenverlies. Ze incasseerden tegen Beerse Boys wel hun eerste tegendoelpunt van het seizoen. ,,Wij waren de hele wedstrijd de betere partij. We vergaten onze kansen te benutten”, zei trainer René Koenen van UDI’19, die dacht dat zijn ploeg het duel wel eerder zou beslissen.

Beerse Boys had tot zondag nog niet verloren en ook nog geen treffer tegen gekregen. ,,We speelden onder ons kunnen”, vond trainer Frank Spelt, die zijn team in de laatste fase niet voor het eerst dit seizoen een doelpunt tegen zag krijgen uit een hoekschop. ,,Dat gebeurt veel te vaak. Daar moeten we iets aan doen.” Hij switchte een kwartier van tijd van tactiek en zette middenveldster Femke van Herpt in de spits. Die maakte prompt de gelijkmaker. ,,Ik dacht even dat we een punt zouden pakken, maar helaas”, zei Spelt.

Nuenen 2 - HVCH 4-6 (2-3). 2. Lieke van Nistelrooij 0-1, 10. 1-1, 21. Lieke van Nistelrooij 1-2, 31. Xiomara van Helvoirt 1-3, 36. Lieke van Nistelrooij 1-4, 50. 2-4, 55. (pen.) 3-4, 75. Lisanne Coolen 3-5, 80. Lieke van Nistelrooij 3-6, 89. 4-6.

De voetbalsters van HVCH maakten er tegen Nuenen een bijzondere wedstrijd van. Lisanne Coolen scoorde voor het eerst voor het team van trainer Tom Vrenken. Ook rechtsback Xiomara van Helvoirt trof doel, wat ze nog niet zo vaak heeft gedaan. De meeste aandacht ging uit naar de pas zeventienjarige Lieke van Nistelrooij, die maar liefst vier doelpunten maakte. Twee keer stond ze op het juiste moment op de juiste plek, eenmaal soleerde ze door de defensie van Nuenen en eenmaal passeerde ze haar directe tegenstander en schoot ze de bal in de verre hoek. Van Nistelrooij staat nu op vijf treffers in drie competitiewedstrijden. ,,Dat is best netjes”, zei de tiener. ,,We kregen steeds meer grip op de tegenstander, al kan het verdedigend wel wat beter. Nee, de wedstrijdbal heb ik helaas niet mee naar huis gekregen, maar ik ben natuurlijk wel blij. We gaan deze overwinning zometeen nog lekker vieren in de kantine.”

Prinses Irene - Orion 0-2 (0-1). 39. (e.d.) 0-1, 73. Lotte Arntz 0-2.

De voetbalsters van Prinses Irene konden het niet bolwerken tegen het sterke Orion. ,,We hebben het hen wel moeilijk gemaakt, want zij creëerden niet veel. Als we ooit een kans hadden om te winnen van deze tegenstander, was het nu wel”, vond Prinses Irene-trainer Alex Sangoer. ,,Ik zeg niet dat zij onverdiend de drie punten hebben gepakt, ik denk wel dat we onszelf tekort hebben gedaan.”