De uitslagen, doelpuntenmakers en wedstrijdverslagen van het zondagvoetbal

Derde divisie zondag:

Vierde divisie B:

Eerste klasse B:

RKSV Heeze - Nemelaer 1-6 (0-3). 10. Giel van de Ven 0-1, 33. Giel van de Ven 0-2, 45. Giel van de Ven 0-3, 55. Jorg van Galen 1-3, 71. Jasper van Venrooij 1-4, 74. Joeri Vugts 1-5, 86. Geert van de Ven 1-6.

Giel van de Ven had iets meer dan 45 minuten nodig om drie keer te scoren. Na de tegentreffer van Jorg van Galen maakten de gasten het karwei af. ,,Ik vond ons niet echt fantastisch voetballen, al ben ik natuurlijk blij met dit resultaat”, zei Nemelaer-trainer Theo van Geffen. ,,We hadden onze zaakjes aanvallend goed op orde. We hadden misschien nog 7-1 of 8-1 kunnen maken.”

VOAB - TAC ‘90 2-1 (0-0). 60. Lars van Laerhoven 1-0, 82. 1-1, 87. Lars van Laerhoven 2-1. Rood: 25. (TAC).

VOAB speelde 65 minuten met een man meer, omdat een speler van TAC in de 25ste minuut de kleedkamer op moest zoeken. Hij trapte na en kreeg rood. Lars van Laerhoven maakte twee doelpunten voor VOAB. Hij schoot in de zestigste minuut een bal van afstand binnen en besliste het duel drie minuten voor tijd. ,,We hebben de wedstrijd goed uitgespeeld”, vond VOAB-trainer Werner Cools.

FC Boshuizen - Sc ‘t Zand 3-1 (1-0). 20. 1-0, 72. 2-0, 75. 3-0, 80. Tim Zuijderwijk 3-1.

Sc ‘t Zand-trainer Johan Gabriëls was ondanks de nederlaag tevreden over zijn ploeg. ,,We hebben veel energie in de wedstrijd gestoken en helaas weinig geluk gehad. FC Boshuizen is een grote tegenstander, met veel kwaliteit.”

Sarto - Marvilde 1-1 (0-0). 74. Daniel Kuipers 1-0, 92. Jorg Vroomen 1-1.

Sarto kreeg voor de vierde keer dit seizoen in de extra tijd de gelijkmaker om zijn oren. Trainer Dennis Dekkers werd er een beetje gek van. ,,Het is over de hele wedstrijd niet onverdiend dat het 1-1 werd. Het zou lekker zijn als een fifty-fifty-wedstrijd eens onverdiend onze kant op zou vallen”, zei hij na het duel met Marvilde. ,,Het was geen beste wedstrijd.”

Eerste klasse D:

Tweede klasse D:

Hilvaria – WSC 3-2 (1-2). 13. Pepijn Vrinten 0-1, 23. 1-1, 33. Tijn van der Velden 1-2, 60. 2-2, 83. 3-2.

Na vijf overwinningen op rij ging WSC twee weken geleden voor de eerste keer onderuit. In Hilvarenbeek moesten de mannen van trainer Peter Verzijl een tweede nulpunter bijschrijven. ,,Was niet echt nodig geweest”, vond de Tilburger. ,,Bij de stand 1-2 hebben we in de zestien drie heel aardige mogelijkheden gehad om meer afstand te nemen. Maar het vizier was niet goed afgesteld. En bij de twee tegendoelpunten na de hervatting zagen we er niet goed uit. De derde was een flater, bij een terugspeelbal werd een aanvaller van Hilvaria over het hoofd gezien.”

Tweede klasse E:

Tweede klasse G:

Derde klasse B:

Derde klasse C:

ZIGO - FC Tilburg 2-0 (1-0) 29. Dave Hoezen 1-0, 64. Dave Hoezen 2-0.

De wedstrijd begon, zoals wel vaker in een derby, stroef. ,,Het was een beetje zoeken’’, zegt Dhimbil. ,,Er werd door beide teams veel druk gezet, dus in die eerste fase kwamen we niet echt aan voetballen toe.’’ Daarna kwam ZIGO meer in zijn eigen spel, waarbij FC Tilburg voornamelijk de lange bal naar voren hanteerde. Uiteindelijk kwam de thuisploeg tot twee keer aan scoren toe, via de voeten van Dave Hoezen.

Derde klasse D Zuid I:

Derde klasse D Zuid II:

Derde klasse E:

Vierde klasse C:

Vierde klasse D:

Vierde klasse E:

Vierde klasse F:

Vierde klasse G:

Vierde klasse H:

Vijfde klasse A:

Vijfde klasse B:

MOSA’14 - Ophemert 3-4 (0-4). 11. 0-1, 25. 0-2, 33. 03, 45. 0-4, 70. Mick van Kilsdonk 1-4, 80. Max de Hommel 2-4, 83. Lars van de Bosch 3-4.

De start van MOSA’14 was dramatisch. Bij rust stond er 0-4 op het scorebord en leek de wedstrijd gespeeld. Maar niks bleek minder waar. In de tweede helft lukte het de thuisploeg bijna een zogenoemde ‘remontada’ te bewerkstelligen. De ploeg van Peter van Orsouw bleef echter steken op 3-4 en pakte geen punt. ,,Helaas geen punt. In de laatste minuut kopte Mick van Kilsdonk nog op de Lat”, zei Van Orsouw.

Maaskantse Boys - Ruwaard 2-2 (0-1). Serhat dündar 0-1, 53. Jari Langenkamp 0-1 (pen.), 63. Dennis Wijgers 1-2, 85. Clint van Creij 2-2.

Ersin Kursunlu baalde van het gelijke spel en hekelde de manier van vieren van de thuisploeg: ,,We begonnen goed en maakte ene schitterende 0-1. Daarna missen we twee enorme een-op-een kansen. In de tweede helft komen we alsnog op 0-2. Uiteindelijk komen zij terug en zijn het verloren punten. Het leek wel alsof ze het WK hadden gewonnen, zo blij waren ze.

Maaskantse Boys-trainer Maarten Hendriks baalde van het gelijke spel, maar zag ook goede dingen. ,,Er zat voor ons meer in vandaag. Ben tevreden over de manier waarop we hebben gespeeld en hoe we onszelf terug in de wedstrijd hebben geknokt”, zei de oefenmeester.

SSA Vita - DESO 3-0 (2-0).

Het was voor Vita de wedstrijd waarin ze de periode konden pakken. De ploeg van Maikel Maas begon goed, maar beleefde ook een aantal hachelijke momenten. Volgens DESO-trainer John van der Leest verdiende zijn ploeg twee keer een penalty, maar kreeg deze niet. ,,Wij moeten twee keer een penalty krijgen en hun laatste goal was buitenspel, maar een verdiende overwinning”, zei Van der Leest.

Vijfde klasse C:

Vijfde klasse E:

Boerdonk - FC Uden 1-4 (1-1). 42 Wesley Vogels 1-1 (pen.), 60. Marco van de Pol 1-2, 75. Marco van de Pol 1-3, 80. 1-4 (e.d.).

Het was een moeizame wedstrijd voor FC Uden ondanks dat de uitslag dat niet doet vermoeden. Al snel werd het 1-0 door een fout in de opbouw. Daarna was de ploeg van Jeroen van Kampen beter, maar werd er niet gescoord. Dat gebeurde vlak voor rust en in de tweede helft wel. ,,Blij met de overwinning, maar het spel is wel eens beter geweest”, vertelde Van Kampen.

Hoofdklasse vrouwen:

Nooit Gedacht - Victoria Boys 1-1 (1-0). 20. Marcha Hartogs 1-0, 70. Sabine Gerrits 1-1.

De voetbalsters van Nooit Gedacht pakten in de hoofdklasse zondag na vier nederlagen op rij een punt. Toch was trainer Hans Mols ontevreden. ,,We heersten zeventig minuten lang. De score had bij rust hoger moeten zijn. Uit een spaarzame aanval werd het gelijk. We hebben twee punten verloren.”

Eerste klasse D vrouwen:

Nuenen 2 - UDI’19 1-1 (0-0). 75. 1-0, 90. Marit Blom 1-1.

Koploper UDI’19 verspeelde voor de tweede week op rij punten in de eerste klasse D en kwam met de schrik vrij tegen laagvlieger Nuenen 2. ,,Het was weer een rommelige en mindere wedstrijd. We creëren te weinig op dit moment”, vond UDI’19-trainer René Koenen.

Buitenveldert - Beerse Boys 1-3 (1-1). 20. 1-0, 35. Esmee Willems (pen.) 1-1, 70. Kim Jansen 1-2, 87. Kim Mourmans 1-3.

Nieuwkomer Beerse Boys staat derde, met vier punten minder dan nummer één UDI’19. De thuisclub kwam dan wel op voorsprong, de gasten gaven nooit op. Na de 1-2 van Kim Jansen nam Buitenveldert meer risico. Daardoor kreeg Beerse Boys meer ruimte. Kim Mourmans mocht drie minuten voor tijd een vrije trap nemen en maakte 1-3. ,,Dit is weer een mooie prestatie van de meiden van Beerse Boys”, zei trainer Frank Spelt.

HVCH - Prinses Irene 1-3 (1-0). 39. Noor van den Hurk 1-0, 47. Jiska Theunissen (pen.) 1-1, 73. Oumaïma El Bakkali 1-2, 76. Veerle Donkers 1-3.

HVCH nam vlak voor rust de leiding, toen Noor van den Hurk een fout in de opbouw van Prinses Irene afstrafte. ,,In de tweede helft haalden we ons niveau niet. We kakten in”, zei HVCH-trainer Tom Vrenken. De 1-2 en 1-3 vielen snel achter elkaar, waardoor het lastig werd om terug te komen. Trainer Alex Sangoer van Prinses Irene noemde de zege speciaal. Op 20 november 2012 overleed oud-eerste elftal-speler Amandus Ikanubun van de club uit Nistelrode. Het was dus op de dag af tien jaar geleden. ,,Ik ben de groep dankbaar dat we voor deze strijder hebben gestreden. We dragen dit resultaat op aan Amandus”, zei Sangoer.