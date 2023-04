De uitslagen, doelpuntenmakers en wedstrijdverslagen van het zondagvoetbal

Derde divisie zondag:

Blauw Geel’38 - Gemert 4-1 (2-1). 17. Herman 0-1, 24. De Meij 1-1, 45. Van der Zanden 2-1, 66. Loermans 3-1, 88. Van der Zanden 4-1.

Nadat Blauw Geel eerder een serie van liefst acht wedstrijden niet wist te winnen lieten de Veghelaren op eigen veld tegen Gemert weer een blakende vorm zien. ,, We speelden echt geweldig al zeg ik het zelf”, liet trainer Niels van Casteren weten. ,,Het was echt formidabel wat we op het veld brachten, Gemert werd bij vlagen compleet weggespeeld.” Toch kwamen de bezoekers aan de leiding toen de snelle Eon Herman, in de winterstop overgekomen van Kozakken Boys, na een kwartier voor 0-1 zorgde. Dave de Meij tekende even later echter alweer voor 1-1 waarna Koen van der Zanden op slag van rust de verdiende 2-1 aantekende. Beide keren was Ben van den Nieuwenhof betrokken in de voorbereiding.

Ook na de pauze waren de gastheren de toonaangevende ploeg. Van Casteren: ,,Gemert had vorige week VVSB nog goed onder druk kunnen houden maar tegen ons lukte dat niet. Wij speelden ons er telkens onderuit, ze kregen geen grip op Blauw Geel.” Mede omdat Koen van der Zanden een strafschop miste bleef de beslissing lang uit maar in de slotfase liep de thuisploeg via Lars Loermans en opnieuw Van der Zanden alsnog uit naar een ruime 4-1 zege. ,,We zijn nog in de race om de derde plek te claimen en die plaats geeft recht op het spelen van nacompetitie. Daar gaan we voor”, aldus een opgetogen Van Casteren.

Blauw Geel’38: Zielschot, Van Boxtel (90. Haeve), Voets, Zeller, Hurkmans (90. Barglan), Gurcuoglu (83. H. van den Nieuwenhof), Op den Camp, Loermans (90. Boonstoppel), Van der Zanden (90. Nasser), De Meij, B. van den Nieuwenhof

OJC Rosmalen - DEM 1-0 (0-0). 79. Dennis Knuiman 1-0.

Voorafgaand aan het duel werd René Geerts gehuldigd, die afgelopen week op bezoek bij Unitas zijn 250e wedstrijd in het shirt van OJC speelde. De middenvelder ontving een schilderij, een fles champagne en een bos bloemen, waarna er nog een elftalfoto werd gemaakt.

OJC opende sterk en kwam een aantal keer gevaarlijk door. Met name Mouad Hassan was zijn directe tegenstander geregeld te snel af op de linkerflank. Het ontbrak bij de thuisploeg vaak aan een goede eindpass, waardoor 0-0 de terechte ruststand was. De tweede helft bracht wat meer leven in de brouwerij. Ook kreeg OJC via Dennis Knuiman een serie zeer aardige mogelijkheden. De topschutter had aanvankelijk zijn vizier niet op scherp staan en stuitte onder meer op de prima keepende doelman van de bezoekers uit Beverwijk. Zo’n tien minuten voor tijd verscheen Knuiman opnieuw in kansrijke positie en ditmaal maakte de spits geen fout. ,,Een heerlijke wedstrijd om je jubileum te mogen vieren. Drie punten pakken, de nul houden en veel vrienden en familie op de tribune. Mooier kan bijna niet”, vertelde René Geerts vol trots.

OJC Rosmalen: Vogels; Kappen, Van Tooren (46. El Aharchaou), Van Dijk, Lieuwen; Hassan (83. Wels), Geerts (90. De Bijl), Mulder, Wijkmans; Hellstern (18. Van der Velden), Knuiman.

Hercules - OSS’20 1-0 (1-0). 15. Paulina 1-0.

De eerste helft was duidelijk voor de gastheren uit Utrecht die dan ook de leiding namen. De gasten, zo gehavend dat er alleen 023 spelers op de bank zaten, lieten karakter zien door in een goede afloop te blijven geloven. In de slotfase van het duel kwam het team van trainer Roy de Haan ook nog eens sterk opzetten maar had men niet het geluk om ondanks dikke kansen voor Jos Peltzer en Jari van Erp de gelijkmaker te produceren.

Trainer Roy de Haan: ,,Gezien de omstandigheden was het vandaag een grootse prestatie. Met een speciale vermelding voor Kelvin Bui die ik van de week belde, ik moest hem optrommelen omdat we zoveel afwezigen hadden. Door omstandigheden had hij sinds oktober niet meer meegedaan. Er werd geschreven dat hij zijn tas had ingeleverd maar zo ging het helemaal niet. Klasse van hem hoe hij het vandaag deed. We hadden met dit bij elkaar geveegde team honderd procent een punt verdiend.”

Ondanks de nederlaag gaf de vertoonde inzet daarom toch een soort boost aan het team van De Haan. ,,Hier kunnen we mee verder. In de slotfase kwam Jos één op één met de keeper maar we zitten in een fase dat niets vanzelf gaat.”

OSS’20: Hoefnagels, Van Dolleweerd, Van Ginkel, Engelen, Bui (65. Van Dijk), Van de Vorst, Van Erp, Pijnenburg, Leenders, Peltzer, Van Ballegooij.

UDI’19 – Dongen 1-2 (0-1). 29. Avontuur 0-1, 47. Kamaci 0-2, 86. Rerimassie 1-2.

Dongen won zondagmiddag met 1-2 bij UDI’19 en deed daarmee de laatste plaats over aan de Udenaren. Thom Avontuur en Fatih Kamaci scoorden voor de bezoekers terwijl de tegentreffer van Tim Rerimassie te laat kwam: 1-2.

Dongen toonde zich heer en meester op de afgrijselijk slechte grasmat van Sportpark Parkzicht. De gastheren konden aan de bal niets brengen en liepen constant achter de feiten aan. Dongen was veel vaardiger en daarmee ook gevaarlijker. Toch duurde het nog even voordat er gescoord werd. Na een klein half uur was het Thom Avontuur die vanaf een meter of twintig uithaalde en doelman Sem Verhoeven niet sterk zag reageren op zijn schuiver: 0-1.

De voorsprong was wel dik verdiend te noemen. UDI’19 ging aanvallend wisselen, logisch, maar kreeg meteen na rust de 0-2 om de oren. Na knullig verdedigen was het Kamaci die profiteerde en de 0-2 binnen kon schuiven. Doelman Verhoeven maakte ook hier weer een weifelende indruk.

De veldspelers deden het echter niet veel beter. Dongen bleef kinderlijk eenvoudig overeind maar verzuimde 0-3 te maken. UDI’19 raakte via Wibe van Rooij wel de paal en was soms dreigend bij corners en scrimmages. De 1-2 van Rerimassie viel echter ineens uit de lucht waarna de slotfase alsnog spannend werd. Verder dan een gekraakt schot van Jeroen van Schoonhoven kwam de tricolores echter niet.

UDI’19: Verhoeven, Bloem (46. Van Lankveld), Van de Voort, Van Geelkerken, Smits, Janssen (77. Rerimassie, Curvers (46. Van Schoonhoven), Van de Broek, Van Hout (65. Bongers), Van den Haterd, Van Rooij (77. Mulders).

Dongen: Sprangers, Martens, Hultermans, Gerrits (85. Clemens), Saez, Scheerlinck, Avontuur, Spijkers, Kamaci, Van Bree (66. Siemerink), Bastmeijer.

Vierde divisie B:

Kampong - HVCH 1-1 (0-0). 56. Milan Raijmaekers 0-1, 90+2. Maurits Gersen 1-1.

HVCH-coach Marc van de Ven baalde van de late gelijkmaker van Kampong, maar kon uiteindelijk wel leven met de 1-1 eindstand. ,,We hielden elkaar goed in balans op het veld. Wat dat betreft is 1-1 terecht. Wel is het altijd zuur wanneer je in de laatste minuten nog een goal tegen krijgt.” Desalniettemin pakte HVCH een verdienstelijk resultaat tegen de Utrechtse nummer twee van de competitie. De Heeschenaren staan momenteel zelf achtste. De verschillen in de lange middenmoot van de vierde divisie B zondag blijven echter zeer klein.

HVCH: Royendijk; Schobbers, R. Vissers, Roefs, Van de Berg, Eleonora; J. Vissers (81. Neelen), Van den Berg, Oomen; Raijmaekers (81. Priem), Kamp (61. Van de Ven).

Eerste klasse B:

SC Kruisland - Erp 2-1 (1-0). 23. Fouad Idabdelhay 1-0, 68. Fouad Idabdelhay 2-0, 75. Sven van Asseldonk 2-1.

Erp speelde vanmiddag de topper met SC Kruisland. ,,We begonnen met teveel respect voor onze tegenstander. Daardoor kwamen we onvoldoende in de duels en werden we teruggedrongen. Halverwege de eerste helft kregen we meer grip op Kruisland en kwamen we meer aan voetballen toe. Na rust hebben we meer gecreëerd en was uiteindelijk een gelijkspel zeker mogelijk geweest. In ieder geval hebben we er negentig minuten lang alles aan gedaan”, vertelde Erp-coach Jurgen van Wanrooij.

Nemelaer - Heeze 4-0 (1-0). 37. Matthijs de Waal 1-0, 80. Geert van de Ven 2-0, 85. Joeri Vugts 3-0, 90. Joeri Vugts 4-0. Rood: 15. Gijs Moerenhout (twee keer geel, Heeze).

,,Ik ga er niet vanuit dat we alle vijf de wedstrijden nog winnen. We bekijken het per week”, zei Nemelaer-coach Theo van Geffen gisteren. ,,Het gaat tussen ons en nummer twee Kruisland. De nummers drie en vier zijn uit zicht.” Kruisland heeft twee punten minder dan de ploeg uit Haaren, TAC’90 en Erp al zeven.

Sc ‘t Zand - FC Boshuizen 1-1 (0-0). 65. Rob Keuken 1-0, 91. 1-1.

Sc ‘t Zand-trainer Johan Gabriëls: ,,Heel jammer dat het nog gelijk werd. We hebben onze huid duur verkocht in deze wedstrijd van heel hoog niveau.”

TAC’90 - VOAB 2-0 (1-0). 35. 1-0, 55. 2-0.

,,Ik wil het niet op blessures gooien, maar wij speelden met een heel ander elftal”, zei VOAB-trainer Werner Cools na het duel met TAC’90. Hij liet jeugdspeler Kees Govers debuteren en stelde nog drie spelers uit de onder 19 op. ,,Ons hele team was niet goed genoeg om resultaat te behalen tegen TAC’90, dat een erg sterke tegenstander is en verdiend won. We hebben er wel alles aan gedaan om het hen lastig te maken.”

Marvilde - Sarto 1-3 (1-1). 20. Bram Hesselberth 0-1, 40. Robbert Born 1-1, 75. Tim Janssens 1-2, 85. Bram Hesselberth 1-3.

Sarto ontdeed zich van Marvilde en staat net in de veilige haven. Trainer Dennis Dekkers hoopt dan ook dat zijn ploeg erin kan blijven. ,Wij kunnen in balbezit nog zoveel beter, maar op de een of andere manier ging het allemaal niet”, zei Dekkers. ,,We drukten ons overwicht niet echt in het spel uit. “ Bijzonder was de rol van Hugo van Iersel. De keeper van de onder 17 stond onder de lat, omdat de andere doelmannen van Sarto ziek, geblesseerd of afwezig waren.

Eerste klasse D:

Berghem Sport - MASV 1-5 (0-2). 28. Fedor Venema 0-1, 43. Youri Roseboom 0-2, 57. Youri Roseboom 0-3, 71. Youri Roseboom 0-4, 74. Bram Gloudemans 1-4, 88. Youri Roseboom 1-5.

Volgens Berghem Sport-coach Stef Sijbers was koploper MASV uit Arnhem simpelweg een maatje te groot voor zijn elftal. ,,Soms zijn er gewoon ploegen die beter zijn. Daar moet je gewoon realistisch in zijn. MASV heeft op iedere positie een betere speler op het veld. Ondanks het ruime verlies heb ik ook aardige dingen teruggezien, die we zeker mee moeten nemen naar de aankomende weken. We gaan nog vijf absolute finales tegen meerdere concurrenten spelen met als doel om de nacompetitie om klassebehoud te halen.”

FC Winterswijk - Sv. TOP 3-3 (0-1). 36. Gijs Toonen 0-1, 56. Martijn Veldhuis 1-1, 71. Paul van der Vlist 1-2, 75. Martijn Veldhuis 2-2, 84. Aram Pusters 2-3, 90+1. Kay Klein Tank 3-3.

Tweede klasse D:

WSC - Hilvaria 2-2 (1-0). 31. Job van Es 1-0, 82. Duncer Rasenberg 1-1, 86. Duncer Rasenberg 1-2, 86. Niek Stokwielder 2-2.

Lange tijd zag het ernaar uit dat Job van Es als matchwinner van het veld zou stappen, hoewel er in deze heel open en aantrekkelijke wedstrijden meer dan voldoende kansen werden geschapen. Vooral door WSC, maar dat vergat de voorsprong uit te breiden. Door te nonchalant met de mogelijkheden om te springen. En doordat doelman Martijn Bijdevier zich ontpopte tot een sta-in-de-weg, al ging hij bij de openingstreffer niet helemaal vrijuit.

Maar in de slotfase kantelde het duel, meerdere keren zelfs. Het werd een knotsgek einde, waarbij nog veel meer doelpunten hadden kunnen vallen, zeker voor de thuisclub.

Helvoirt – Uno Animo 2-2 (0-1). 45. Danny Kuijpers 0-1, 60. Kevin Beerens 0-2, 76. Roel Pullens 1-2, 89. Marcus Smarius 2-2.

Lang keek de thuisploeg tegen een 0-2 achterstand aan, maar in het laatste kwartier kwam Helvoirt terug tot 2-2. De gelijkmaker viel in de 89e minuut. ,,Dat zorgde natuurlijk voor veel blijdschap bij de jongens, maar de wedstrijd had een grote smet op zich”, vertelde Helvoirt-trainer Harm van hal. Zowel Koen van Asseldonk als Noah Geurtz vielen namelijk uit en moesten naar het ziekenhuis. ,,De een heeft een sleutelbeenbreuk en de ander waarschijnlijk een oogkasbreuk”, vertelde Van Hal. ,,Het gebeurde in beide gevallen erg ongelukkig.”

Hoofdtrainer Henk van Hattum had voor de hele selectie kaartjes gehaald voor het festival Rebirth, en zou deze alleen uitdelen als er resultaat werd gehaald. ,,Ze staan momenteel in de tent te feesten”, verzekert Van Hal.

Weer geen overwinning voor Uno Animo, dat de laatste weken achter het net vist. Trainer Rick van Loon zag zijn ploeg een voorsprong inleveren en was daar allerminst over te spreken. ,,We hebben voor gestaan met 0-2 en toen zat ik toch met een gerust gevoel op de bank. Om dan aan het einde gelijk te spelen is zuur. We spelen al drie wedstrijden achter elkaar niet ons niveau, de plekken op de ranglijst die we al het hele seizoen op het oog hebben mogen we nu niet gaan kwijtraken.”

Real Lunet – TSC 0-0. Bijz.: 73. rode kaart TSC

Een punt voor hekkensluiter Real Lunet op bezoek bij nummer twee TSC. Trainer Serge van der Linden is er echter niet blij mee, volgens hem had er veel meer ingezeten. ,,We hebben heel veel grote kansen laten liggen. We waren constant in balbezit maar verzuimden te scoren.” TSC deed dat ook niet, en dus bleef het spannend. Zeker niet toen de uitploeg een kwartier voor tijd met tien man verder moest. Gescoord werd er alleen niet meer. ,,Tien wedstrijden geleden was ik blij geweest, maar dit was dé mogelijkheid om nog aan te sluiten. Je merkt aan iedereen dat er teleurstelling heerst.”

CHC - Trinitas 4-2 (3-2). 3. Kevin Mangandu 1-0, 6. Philip Overeem 1-1, 12. Mo Nikbakht 2-1, 26. Nick van Bijsterveld 3-1, 32. Job Viellevoye 3-2, 87. Mo Nikbakht 4-2.

Een vermakelijke wedstrijd, waar na een halfuur spelen al vijf goal waren gevallen. ,,Het was een gelijkopgaande wedstrijd, maar ik denk dat wij iets beter waren”, vertelde CHC-trainer Fatah Hadouir. ,,Uiteindelijk scoorden we vlak voor tijd de 4-2, dat was echt de bevrijdende treffer.” De ploeg van Hadouir doet goede zaken. Mede dankzij puntenverlies van concurrenten staat CHC derde.

Een verliespartij voor Trinitas, de Bossche oppositie troeft het team van Pierre van Berkel af door hun kansen wel af te maken, iets wat Van Berkel bij zijn eigen team niet miste. De vereniging uit Oisterwijk had mogelijkheden genoeg, maar kon voor doel vaak niet afronden.“We hebben het deze wedstrijd verzuimd, we moeten de kansen die we krijgen afmaken en dan winnen we hier gewoon. Voetballend deden we niet onder, het ontbrak vandaag aan scherpte voor goal. De arbeid dat geleverd werd door mijn selectie valt niks op aan te merken, we waren gewoon niet klinisch.” De ploeg staat momenteel achtste, een positie die ze met man en macht willen vasthouden.

SVSSS - Gilze 1-2 (0-1) 16. Willem van Eijck 0-1, 77. Ruben Diederen 1-1, 86. Stan de Kock 1-2.

Aan entertainment geen gebrek op Sportpark Zeshoeven afgelopen zondag, maar aan punten wel. Het vaandelteam van Udenhout kreeg geen loon naar werken en legde het af tegen Gilze. SVSSS-coach Cemal Yilmaz: ,,Het voelt als een onnodig verlies. Er werd hard gewerkt en het was duidelijk dat we echt honderd procent voor de winst gingen. We kwamen tot veel kansen en ondanks dat het niet altijd oogstrelend was, vind ik dat we meer hadden verdiend. Je moet de kansen afmaken, anders win je niet. Gilze deed dat en wij lieten het te vaak afweten, dat is het verhaal van deze wedstrijd.

Gilze staat momenteel bovenaan in de tweede periode, het team van coach Joep van den Ouweland is in blakende vorm en dit weekend gaan de drie punten weer in de bus mee naar Gilze. Al vijf wedstrijden op rij haalt de promovendus de volle buit binnen. ,,Het was een leuke wedstrijd voor het publiek, er waren over en weer veel kansen”, blikte Van den Ouweland terug. Vandaag waren we de gelukkige, maar het had net zo goed anders kunnen aflopen. Dat gebeurt als je in een goede fase zit, dan vallen dat soort dingen je kant op.”

Oosterhout - Rijen 3-2 (2-0) 1. Diae Abjij 1-0, 30. Sandro Ariza 2-0, 55. Joost Broeders 2-1, 85. Timo Schollaardt 3-1, 88. Yassin Ben Messaoud 3-2.

Een valse start voor de bezoekers in het duel tegen Oosterhout, na dertig seconden keken ze al tegen een achterstand aan. Door een foutje in de opbouw kon het strijdplan al gelijk de prullenbak in. Trainer Jeremy Buchly baalt van weer een puntloze middag. ,,In de eerste minuut krijg je een tegengoal, dan loop je de rest van de wedstrijd achter de feiten aan. Je moet er alles aan doen en zij hoeven in principe niet meer.” Het enige voordeel is dat je bij zo’n vroege tegengoal nog tijd genoeg hebt om dit recht te zetten, maar na een halfuur maakte Oosterhout er 2-0 van. Voor Rijen is het een extra zuur verlies tegen de directe concurrent en het team van Buchly staat momenteel derde van onderen.

Helvoirt - Uno Animo 2-2 (0-1) 45. Danny Kuijpers 0-1, 60. Kevin Beerens 0-2. 82. Roel Pullens 1-2, 88. Marcus Smarius 2-2.

Weer geen overwinning voor Uno Animo, dat de laatste weken achter het net vist. Trainer Rick van Loon zag zijn ploeg een voorsprong inleveren en was daar allerminst over te spreken. ,,We hebben voor gestaan met 0-2 en toen zat ik toch met een gerust gevoel op de bank. Om dan aan het einde gelijk te spelen is zuur. We spelen al drie wedstrijden achter elkaar niet ons niveau, de plekken op de ranglijst die we al het hele seizoen op het oog hebben mogen we nu niet gaan kwijtraken.”

Tweede klasse E:

Oirschot Vooruit - Mierlo 3-0 (1-0). 18. Max van de Wal 1-0, 47. Bram van Straten, 84. e.d. 3-0.

Wie gaat Oirschot Vooruit van de tweede periodetitel afhouden? Dat is de grote vraag en op dit moment lijkt daar niemand tot instaat. Ook Mierlo-Hout had niet veel in te brengen tegen de equipe van trainer Roland Schuermans. ,,Het enige puntje van kritiek is dat we met een nog groter verschil hadden moeten winnen,” geeft de oefenmeester na afloop aan. Collega Raymond Koenraadt kon niet anders dan beamen dat de nederlaag terecht was. ,,Oirschot liet zien dat ze wel beseften wat er op het spel stond, dat was bij ons ver te zoeken.”

Tweede klasse G:

DAW – Prinses Irene 1-1 (0-1). 15. Tim van den Brand 0-1, 69. Jacco van der Heijden 1-1.

DAW was de betere ploeg in eigen huis, maar kwam niet verder dan een gelijkspel. ,,Zeker in de eerste tien minuten hadden we het lastig”, vertelde Prinses Irene-keeper Mathijs Pluk. Echter kwam de uitploeg wel op voorsprong via Tim van den Brand. Na rust zette DAW om, in ieder geval, een gelijkmaker te forceren. Die viel ook, Jacco van der Heijden was trefzeker. ,,Daarna was het tegenhouden. Ik speelde een prima wedstrijd, maar we verdedigden vooral heel goed”, aldus Pluk.

Volledig scherm Prinses Irene-keeper Mathijs Pluk neemt een uittrap. © BD / Peter van Huijkelom

Groesbeekse Boys – Volkel 2-1 (0-1). 19. Bram van der Locht 0-1, 48. 1-1, 94. 2-1 (pen.).

Onbegrip bij Michiel Jans, die met zijn Volkel een hele zure nederlaag leed op bezoek bij Groesbeekse Boys. ,,We kwamen al snel op voorsprong door een schitterend doelpunt van Bram van der Locht.” Vervolgens had de thuisploeg het balbezit, maar Volkel de kansen. Vlak na rust kwam Groesbeekse Boys op gelijke hoogte. ,,Daarna ging het spel over en weer”, vertelt Jans. De beslissing viel in de 94e minuut, toen Groesbeekse Boys een strafschop kreeg. ,,Hij schoot de bal via zijn standbeen in het doel, maar de scheidsrechter deed niks. Het is onbegrijpelijk, zelfs de tegenstander gaf het eerlijk toe”.

Schijndel - Boekel Sport 1-1 (1-1). 1. Thomas Kastelijn 1-0, 30. Tim Schuijers 1-1.

Opnieuw speelt Schijndel gelijk, en dat kan je volgens aanvoerder Thomas-Jan van Raaij vanuit twee kanten bekijken. ,,Aan de ene kant zijn we nu acht wedstrijden op rij ongeslagen, maar aan de andere kant hebben er van de laatste zes wedstrijden er maar één gewonnen.” De wedstrijd tegen Boekel Sport kende, niet geheel onterecht, geen winnaar. ,,De tweede helft was voor ons, maar daar schieten we niet veel mee op”, aldus Van Raaij.

Een puntje voor Boekel Sport. Trainer Willem Aarts kan ermee leven. Binnen een minuut kwam zijn ploeg al op achterstand door een schitterend afstandsschot. ,,Na de vroege achterstand hadden wij het beste van het spel”, vertelde Aarts. Na een halfuur spelen maakte Tim Schuijers gelijk. ,,We gingen met een goed gevoel de rust in. De tweede helft was echter voor Schijndel.” In het laatste kwartier viel de wedstrijd dood volgens Aarts, een winnaar zat er niet meer in.

Heeswijk – SSS’18 4-0 (2-0). 8. Danny Aarts 1-0, 35. Sem van Hasselt 2-0, 65. 3-0 (e.d.), 75. Max Sluiter 4-0.

Heeswijk kende een makkelijke middag tegen SSS’18. ,,We waren gewoon simpelweg de betere ploeg”, vertelde Heeswijk-trainer Theo van Lieshout. In de eerste helft waren Danny Aarts en Sem van Hasselt trefzeker, en na rust breidde Heeswijk de voorsprong uit dankzij een eigen goal en een treffer van Max Sluiter. ,,Het is lang geleden dat ik zo relaxed langs de kant heb kunnen staan”, aldus Van Lieshout.

Derde klasse B:

RCD - TSV Gudok 0-0.

Volgens Gudok-trainer Ronald Boudewijn was het veld van RCD zo verschrikkelijk slecht, dat voetballen haast onmogelijk was. ,,Dat bepaalde voor een groot gedeelte de speelwijze’’, vertelt de oefenmeester. ,,We hadden het betere van het spel, maar uiteindelijk krijgen we in de laatste twintig minuten twee 100% kansen, die we niet maken.’’ Het hobbelige veld speelde daarbij parten. ,,Je zag meerdere keren een speler moeite hebben met de bal te controleren, maar dat is ook iets waar beide elftallen last van hebben.’’

Er vielen geen doelpunten, maar het regende wel rode kaarten bij de technische staf van de tegenpartij. ,,Ze waren het niet eens met de scheidsrechter, dus drie leden van de staf konden het veld vroegtijdig verlaten.’’

GSC/ODS - SV Reeshof 1-0 werd gestaakt.

De wedstrijd tussen de Dordrechtse formatie en de ploeg uit Tilburg werd na 55 minuten gestaakt, nadat er vanuit het publiek geroepen werd naar de grensrechter van SV Reeshof, beschrijft trainer Jurgen Bouwens. ,,Ergens moet er een lijn worden getrokken. De scheidsrechter vond de situatie niet veilig genoeg om de wedstrijd uit te laten spelen’’, spreekt de oefenmeester. ,,Maar het is de tweede keer dat we voor niets naar Dordrecht rijden dit seizoen.’’

Be-Ready – Madese Boys 2-2 (2-1). 20. Robin van den Noort 1-0, 43. Brian Burgler 2-0, 44. Bjorn de Bruijn (pen.) 2-1, 75. Jip van der Plas 2-2.

De Hankenaren, die overwinning nodig hadden om wellicht nog te kunnen ontsnappen aan degradatie, stonden er vlak voor rust goed voor. ,,Een minuut later krijg je een pingel tegen”, zegt trainer Angelo Ernst. ,,Dat was cruciaal, dan krijgen zij het geloof. En bij ons begint dat te wankelen.”

DIA – Waspik 3-1.

Derde klasse C:

ZIGO - FC Tilburg 0-4 (0-2) 3. Dave Hoezen 1-0, 10. Jason van Dongen 2-0, 50. Marco de Liefde 3-0, 54. Milan van Gestel 0-4.

ZIGO besliste de wedstrijd vlak na het openingssignaal van de wedstrijd, met twee tegendoelpunten binnen tien minuten kon FC Tilburg niet echt meer een vuist maken. Desondanks bleef de ploeg van Michael de Boer proberen om de aansluiting te vinden, maar liet de scherpte in de eindfase van een aanval te wensen over. ZIGO-spits Dave Hoezen opende de score al vroeg in de wedstrijd. Na drie minuten spelen kopt de lange spits de bal makkelijk in het doel, als hij ongedekt komt te staan bij een vrije trap. ,,Het is altijd fijn als je hem zo binnen kopt in de eerste paar minuten van een wedstrijd’’, spreekt Hoezen. ,,Dan voetbal je altijd wat lekkerder.’’

Volledig scherm ZIGO-speler Dave Hoezen springt het hoogst om een doelpunt te vieren. © Pix4Profs / Jules van Iperen

SCG’18 - ODC 5-0 (1-0). 10. Jack Casteleijns 1-0, 47. Stan van Rooij 2-0, 57. Jack Casteleijns 3-0, 86. Stan van Rooij 4-0, 90. Arman Gadjiev 5-0. Rood: Thijm van Oorschot.

John Meijs van SCG’18 is blij met het resultaat van zijn ploeg: ,,Deze punten zijn erg belangrijk voor de aansluiting. We hebben het nu volledig in eigen hand om ons veilig te spelen. Dit was een goede wedstrijd en ik hoop dat we dit door kunnen trekken.”

,,We zijn door de ondergrens gezakt als collectief”, oordeelt Piet Drijvers van ODC. ,,We speelden een middelmatige wedstrijd waarin we de doelpunten hebben weggegeven. De slotfase werd moeilijker toen we met tien man kwamen. Dat was niet slim, maar we hebben wel genoeg om op te trainen dinsdag.”

Vlijmense Boys - FC Engelen 1-1 (1-0). 5. Niels Nagtzaam 0-1, 58. Soufiane Bakkali 1-1.

Het is een terugkerend verhaal bij FC Engelen: ,,We moeten onze kansen afmaken”, vertelt Anthony Lurling. ,,Zelfs bij Vlijmen waren ze verbaasd hoe veel kansen wij misten. We moeten ons meer zorgen maken als we geen kansen meer creëren, maar de nacompetitie komt wel dichtbij zo. We hadden deze wedstrijd moeten winnen.”

De eerste helft was behoorlijk rommelig, alleen het doelpunt van Engelen was een hoogtepunt. Althans, bezien vanuit het oogpunt van de supporters van FC. Na de hervatting scoorde Soufiane Bakkali de gelijkmaker. Een tijd terug, toen trainer Erik van Esch aankondigde dat hij onmiddellijk zou stoppen als trainer, had ook Bakkali laten weten de voetbalschoenen op te bergen. Daar is de aanvaller dus op teruggekomen. ,,We zijn blij met het puntje”, zegt leider Hans Paijmans, ,,want na rust kreeg Engelen de beste kansen.”

Haarsteeg - BVV 1-2 (1-2). 27. Erngelo Martha 0-1, 44. Dave Treuren 1-1, 45. Martie Aarts 1-2. Bijzonderheid: In de 40e minuut miste Koen Sleutjes van Haarsteeg een strafschop.

Een strafschop niet benutten, het overkomt Koen Sleutjes zelden. Maar dat het vanmiddag gebeurde, paste wel in het spelbeeld. ,,Van onze kant uit speelden we een slechte wedstrijd”, vond trainer Ercument Metin. ,,Er waren maar een paar jongens die een voldoende haalden. Niet moeilijk over doen, kan gebeuren. Komende zondag kunnen ze zich revancheren.”

,,Het was een beetje schaakvoetbal”, vertelt Edwin Verdonk van BVV. ,,Toen zij in de eerste helft hoger druk zetten, kwamen we op voorsprong. Even leek het erop dat we met gelijkspel zouden gaan rusten, maar we scoren nog voor de rust.” In het tweede bedrijf hield BVV vooral aanvallen tegen, maar Haarsteeg kon niet gevaarlijk worden.

DVG - RKDVC 1-2 (0-0). 54. Thijs Lammers 0-1, 87. Luuk van de Ven 1-1. 90. Bas Verhoeven 1-2

,,Dit is een zuur verlies”, vertelt Henri van den Braak van DVG. ,,We komen in de slotfase terecht op gelijke hoogte. Zij scoren vanuit een corner nog de 1-2, in de ‘dying seconds’. Dit duel verdiende geen winnaar, maar die is er wel gekomen.”

RKDVC en slechte omstandigheden om te voetballen en dat ook eens tegen een fysiek sterke tegenstander, dat was in het verleden dikwijls geen succes. In Liempde werd daar kennelijk mee gebroken. ,,We speelden op een knollenveld”, vond trainer Edwin van Wijk. ,,Combinatievoetbal, wat wij graag spelen, was onmogelijk. Maar we hebben we onze mouwen opgestroopt, ons niet weg laten zetten.” Het is alweer de vierde zege op rij van de Drunenaren, die daardoor weer een concurrent worden voor stek drie: die garandeert nacompetitievoetbal.

DBN’22 - Nieuwkuijk 2-1 (0-0). 52. Bas van Zeelst 1-0, 74. Walid Jouhrie 2-0, 79. Jorg Toebak 2-1.

DBN’22 herpakt zich na een slechte reeks en bezorgt Nieuwkuijk zijn eerste verlies van het seizoen. Ricardo Aguado is vanzelfsprekend blij met het resultaat: ,,Eindelijk valt ‘ie goed! We hadden het niet per se verwacht, dus dat is extra leuk. We hadden vertrouwen en we hebben strijd geleverd. Bas en Walid maakten allebei een prachtige goal. Dit heeft vertrouwen voor de derby tegen BVV volgende week.”

Het is de eerste nederlaag in deze competitie voor Kuijk. ,,Het is klote”, zegt trainer Corné Verhoeven, ,,maar je weet dat het na achttien wedstrijden een keer gaat gebeuren. Vanmiddag was dat niet per se nodig geweest, want we hebben toch wat kansen gehad in de eerste helft om een voorsprong te nemen.” Kuijk moest het doen zonder Brent de Wijs, met zeventien doelpunten topschutter in 3C. “Last van zijn enkel, we gaan ‘m nog een paar weken missen.”

Derde klasse D Zuid I:

Wilhelmina Boys - Beerse Boys 0-0.

In de eerste helft werd er nog goed gevoetbald door beide ploegen, vond Beerse Boys-trainer Hans Staps. ,,Maar het was ook veel schaken en zoeken naar kansen, die aan beide kanten vielen’’, vertelt hij. ,,In de tweede helft was het het eerste half uur rommelig, maar in het laatste kwartier hadden beide ploegen ook 100% kansen om de overwinning binnen te slepen.’’

De oefenmeester vond de brilstand het ergst voor het publiek dat was komen kijken. ,,Ik vind het mooi hoe gastvrij we werden ontvangen op de club’’, zegt hij. ,,Ook door het publiek. Zij hadden beter een 4-4 voorgeschoteld kunnen krijgen, dan deze saaie 0-0.’’

Derde klasse D Zuid II:

Venhorst – Constantia 1-1 (1-0). 14. Teun van der Putten (pen.) 1-0, 83. 1-1

Venhorst kon het bekersucces van afgelopen maandag geen navolging geven tegen Constantia. ,,We waren in de eerste helft veel aan de bal en gaven niks weg”, zegt Venhorst-trainer Michaël van Doren. ,,In de tweede helft gingen ze wat meer druk zetten en zie je dat we in de duels wat minder zijn. Uiteindelijk geven we te veel ruimte weg, waardoor het weer een wedstrijd wordt.” Constantia kreeg maar één kans en die ging er ook meteen in. ,,Je weet dat als je de 2-0 niet maakt terwijl je daar wel de kansen voor had, de gelijkmaker altijd in de lucht hangt”, vertelt Van Doren.

Derde klasse E:

Nooit Gedacht - DSC 3-1 (2-1). 3. Wessel Thewes 0-1, 6. Ken Bissels 1-1, 45. Bob van Iersel 2-1, 79. Bob van Iersel 3-1.

Nooit Gedacht moest het tegen DSC stellen zonder sterkhouder en doelman Luuk Bijveld. ,,Zijn knokkel is gebroken”, vertelt trainer Henry van der Linden. De nog jonge Lucas Brands moest voor hem invullen en deed het volgens zijn oefenmeester ‘echt prima’. ,,Het was weer een echte teamoverwinning waarin we keihard hebben geknokt”, zegt Van der Linden. In de eerste helft vond hij zijn ploeg bovenliggend, na de thee hadden ze het lastig. ,,Als we ook al deze wedstrijden gaan winnen, ziet het einde van het seizoen er leuk uit.”

,,We hadden een punt verdiend”, vertelt Robin Verheijden van DSC. ,,De uitslag is wat geflatteerd. Ik ben tevreden over het spel van mijn ploeg. We hebben niet gekregen wat we verdienden, maar het voetbal dat ik heb gezien biedt perspectief voor de laatste drie wedstrijden van het seizoen.”

Avanti’31 - FC Schadewijk 3-2 (1-1). 6. 0-1, 19. Toon van der Heijden 1-1, 48. Luuk Seelen 1-2, 58. Geert van Heeswijk 2-2, 62. Roel Kappen (pen.) 3-2.

Het is een megastap richting de titel, deze overwinning van Avanti’31. Voor routinier Geert van Heeswijk is het zijn laatste kans op een titel met Avanti: ,,Het is goed dat we deze over de streep hebben getrokken. We haalden ons niveau niet helemaal, maar winnen wel. Onze focus ligt op de titel.” Avanti’31 doet ook nog mee in het bekertoernooi. Donderdag speelt het de kwartfinale tegen Venhorst.

Schadewijk-trainer Arian Meeuwsen vond dat zijn elftal een goede wedstrijd speelde als collectief. ,,De scheidsrechter mat met twee maten”, zegt hij. Volgens Meeuwsen had Avanti de betere kansen, maar kwam zijn ploeg er toch ook gevaarlijk uit. Hoewel Schadewijk net na rust nog op voorsprong kwam, wist Avanti het tij te keren en de drie punten te pakken, waar de ploeg uit Schijndel koploper blijft.

Volledig scherm Toon van der Heiden (m) van Avanti'31 viert de 1-1 tegen FC Schadewijk. © Pix4Profs / Casper van Aggelen

Den Dungen - SJO/SSA Vesta’19 8-0 (2-0). 2. Bjorn de Kort 1-0, 32. Sven Eijkemans 2-0, 48. Sven Eijkemans 3-0, 55. Bjorn de Kort 4-0, 60. Bjorn de Kort 5-0, 65. Luuk van Loon 6-0, 70. Tom Schuurmans 7-0, 75. Tom Schuurmans 8-0.

Den Dungen zette een monsterscore neer. Kevin van Emmerik van Den Dungen is nuchter in zijn analyse: ,,Het was een eenzijdige pot, zoals je ziet. Vesta is één keer in onze zestien geweest met een kans. Onze doelman had weinig moeite met die poging. Het voelde als een trainingspotje. Het is een mooi resultaat en we gaan volgende week met veel vertrouwen richting Nuland.

VESTA-trainer Mark Strik vond het ‘eigenlijk een schandalig duel’. Na een overwinning op Alem ging VESTA met een goed gevoel op bezoek bij Den Dungen, zegt Strik. ,,Daar was weinig tot helemaal niets van terug te zien tijdens de wedstrijd. Wij hebben de tegenstander 90 minuten lang alle kansen en mogelijkheden geboden om zoveel mogelijk doelpunten te maken.” Strik had geen goed woord over voor de prestatie van zijn elftal. ,,Laten we hopen dat ze van deze wedstrijd geleerd hebben en weten dat ze er elke week alles aan moeten doen om tot een resultaat te komen.”

EVVC – Vorstenbossche Boys 1-1 (1-1). 12. Max van Wanrooij 1-0, 27. Daan de Wit (pen.) 1-1

EVVC kreeg genoeg kansen, maar wist de voorsprong maar niet te pakken. ,,Ik probeer niet te overdrijven, maar we hebben twee keer de lat en twee keer de paal geraakt”, zegt trainer Ramon van Rixtel. ,,Daar mag er wel eentje van in.” Van Rixtel geeft toe dat EVVC ook een keer goed wegkwam. ,,Ik vond ons echt niet goed in de afronding. Er had absoluut meer ingezeten.”

Vorstenbossche Boys trainer Dennis Meier was ‘zeer tevreden’ over de eerste helft van zijn elftal. ,,Het was terecht dat we in de 27ste minuut gelijkmaakte”, zegt hij. ,,In de tweede helft hadden we meer moeite met EVVC en kwamen we een paar keer goed weg. Zelf hadden we tegen het einde van de wedstrijd een tweetal momenten waarin meer had gezeten.” Meier weet dat het hoe dan ook een belangrijk punt is en loon naar werken voor zijn spelers.

Alem – Nulandia 1-2 (1-1). 1. Lars Steenbekkers 1-0, 3. Bas Roovers 1-1, 71. Juul Ruys 1-2

Nulandia stond al bliksemsnel achter na een inschattingsfout van de doelman. Uit een corner werd het snel gelijk. ,,Het was een slordige, matige wedstrijd van beide kanten met veel lange ballen en vechtvoetbal”, zegt Nulandia-trainer Giovanni Henskens. Nulandia ging op zoek naar de tweede treffer en die kwam er zo’n twintig minuten voor tijd. ,,Zij gaan dan lang spelen, maar wij bleven redelijk makkelijk overeind”, besluit Henskens.

Alem miste aanvallende kracht in het duel met Nulandia en creëerde weinig. ,,Nulandia creëerde ook niet veel”, zegt Ben Hoek. ,,Als je na één minuut op voorsprong komt, hoop je op een andere wedstrijd. Ze komen te snel op 1-1. Over de hele wedstrijd was een gelijkspel verdiend geweest, maar dat zat er niet in. Het wordt lastig zo. Wij blijven strijden totdat het doek gevallen is en dat is nog niet zo ver!”

Margriet – SBC 1-0 (1-0). 20. Joey Schuurmans 1-0

,,Op basis van het spelbeeld hadden we soms best wel moeite om de druk er bij hen op te houden”, geeft Margriet-oefenmeester Maarten van Vugt eerlijk toe. ,,Maar we hebben eigenlijk geen kansen weggegeven.” Na het openingsdoelpunt van Joey Schuurmans ging het volgens Van Vugt gelijk op en had Margriet in de slotfase verder uit moeten lopen. Zo houden de Ossenaren de druk op koploper Avanti’31, die nipt won van Schadewijk en drie punten voorstaat. ,,Niemand wint even makkelijk als het ergens over gaat”, aldus Van Vugt.

Vierde klasse C:

Riel - VVR 1-3 (0-0) 82. Stefan Patkovic 1-2. Rood: Van Berkel, Van der Heijden (Riel).

,,Het klinkt misschien gek na een nederlaag maar ik ben heel blij met wat ik van mijn ploeg gezien heb vandaag”, dat zegt Riel-trainer Nick van Vugt na de nederlaag tegen koploper VVR. ,,In de vorige ontmoeting met VVR stonden wij al na een minuut of twintig met 5-0 achter, dat ging nu een heel stuk beter. We leverden heel veel strijd en gaven ze geen enkele ruimte om te voetballen. Helaas is de scheidsrechter op een negatieve manier bepalend geweest vandaag door het geven van twee discutabele rode kaarten aan ons en een geval bij de tegenstander te laten lopen. Dan is het extra zuur dat dat juist vandaag gebeurt, in een wedstrijd waarin je zelf zo goed speelt. Al na negentien minuten werd onze keeper van het veld gestuurd en als je dan ziet dat we tot diep in de tweede helft het op 0-0 houden dan is dat een groot compliment waard. Deze energie moeten we zien vast te houden.”

Viola - Pretoria Rotterdam 4-1 (1-0) 40. Eigen Doelpunt 1-0, 60. Remco Meeuwsen (pen.) 2-0, 70. Cas van Eersel 3-0, 73. Jelle Oomen 4-0.

,,Er zat spanning op deze pot na het teleurstellende resultaat in de vorige wedstrijd. Dan kan je niet anders dan tevreden zijn met een duidelijke overwinning”, aldus Niels Gevers, trainer van Viola. ,,De eerste helft was van beide kanten slordig en redelijk in evenwicht. Gelukkig komen we dan met een beetje geluk op voorsprong en nemen we het goede gevoel mee de kleedkamer in. Na het tweede doelpunt was het verzet gebroken en had de uitslag nog hoger uit kunnen vallen. We zitten nog volop in de race voor de derde plaats en deelname aan de nacompetitie. Dat willen we heel graag halen dus het worden nog spannende laatste weken van het seizoen.”

Vierde klasse D:

Jong Brabant - Were Di 7-0 (3-0) 14. Tom Bastings 1-0, 22. Tom Bastings 2-0, 45. Gijs Staps 3-0, 70. Tim Suos 4-0, 77. Bram Vugts 5-0, 80. Tim Suos 6-0, 89. Thomas Straatman 7-0.

Logischerwijs was Jong Brabant-trainer Boy van den Bogaard zeer te spreken over het optreden van zijn ploeg. ,,Ik denk dat de uitslag voor zich spreekt. Dit is wat ik graag wil zien van mijn team. We hebben niks weggegeven en enorm veel gecreëerd, een uitstekende prestatie. Het was ook goed om te zien dat Bram Vugts en Tim Suos na lang blessureleed hun rentree hebben kunnen maken en dan ook meteen belangrijk zijn met doelpunten. Ook complimenten aan de scheidsrechter voor zijn leiding.”

,,Jong Brabant is vandaag de terechte winnaar en heeft bij vlagen heel goed gevoetbald”, stelt Ivo Bouckaert, trainer van Were Di. ,,Zij zijn letterlijk een maatje te groot, maar de manier waarop wij vandaag gespeeld hebben zorgt wel voor wat moedeloosheid bij mij. Ik mis de energie en de wil om arbeid te verrichten voor het team. We willen met het oog op de toekomst het seizoen op een zo positief mogelijke wijze afsluiten, maar dan moet er echt harder gewerkt worden.”

Dussense Boys - WSJ 0-2 (0-1) 7. Melvin de Laat 0-1, 82. Housam Gharmaoui 0-2.

WSJ-trainer Rob van der Kaaij spreekt van een ‘zware wedstrijd’ op bezoek bij Dussense Boys. ,We komen al vrij snel op voorsprong en dan ga je stiekem al aan het doelsaldo denken, want dat is natuurlijk heel belangrijk in de titelstrijd met GSBW. Maar in de rust dacht ik al: als we hier winnen is het al goed. Zij maken het ons lang heel lastig om te voetballen en zijn zelf ook gevaarlijk. Ik merk wel een verschil in energie en concentratie bij de jongens die mee doen aan de ramadan, wat ook volkomen te begrijpen is. Maar af en toe leek het vandaag wel of ze allemaal meededen. Uiteindelijk tellen de punten en daar ben ik heel blij mee.”

GSBW - Baardwijk 6-1 (5-0) 3. Danilo Farci 1-0, 14. Imad Kharichef 2-0, 24. Imad Kharichef 3-0, 33. Danilo Farci 4-0, 45. Tymen van Loon 5-0, 69. Kay Kemmeren 5-1, 90. Bradley Luijten 6-1.

GSBW-trainer Patrick Marcelis heeft genoten van het sterke optreden van zijn ploeg. ,,Een hele goede overwinning en echt serieus goed gespeeld, goeie doelpunten gemaakt, lastige tegenstander Baardwijk, met rust al 5-0, beetje met de rem erop in de tweede helft, iets minder spectaculair, makkelijk over de streep getrokken, minuut stilte voor het overlijden van de vader van een van mijn spelers.

,,We zijn in de eerste helft volledig overrompeld”, moet trainer Nigel Branderhorst tot zijn leedwezen constateren. ,,Dan hoop je maar dat na rust de schade kunt beperken en de supporters nog iets mee kunt geven. Dat is gelukt.” Maar het seizoen gaat voor Baardwijk als een nachtkaars uit. ,,Jammer, we hadden er iets meer van verwacht. Aan de andere kant: het is ook inherent aan het opbouwen van een jonge ploeg.”

VCB - Raamsdonk 2-3 (1-0) 22. Noah van Overveld 1-0, 80. Teun Verlouw 2-2.

De nederlaag is een bittere pil voor VCB-trainer John Janssens. ,,Door te winnen hadden we hier vandaag een heel belangrijke slag kunnen slaan in de strijd om lijfsbehoud. Helaas lukt dat dan niet en moeten we daarvoor naar onszelf kijken. We missen zelf kansen en in de hectische tweede helft zie je de onervarenheid terug in dit team. Daarin is Raamsdonk iets verder en dat resulteert dan in een nederlaag.”

Audacia - Berkdijk is vier minuten voor tijd gestaakt bij een stand van 2-1. (2-0) 15. Ward Ketelaars 1-0, 21. Dirk van Ierland 2-0, Luuk Verheijden 2-1.

Audacia-trainer Hans Richters was in de rust zeer tevreden over het spel van zijn team. ,,2-0 voor bij rust is natuurlijk een enorme luxe, en dan was er zelfs nog een doelpunt van ons afgekeurd. In de tweede helft ging Berkdijk meer en meer op zoek naar de aansluiting. Het was nog even billenknijpen voor ons. Vier minuten voor het einde maakt een speler van Audacia een ongelukkige overtreding waarop een speler van Berkdijk reageerde en rood kreeg. Hierop besloot de scheidsrechter het duel te staken. Ik heb geen idee hoe het afloopt.”

,,Een speler van ons werd nagetrapt”, haalt Berkdijk-trainer Pieter Elias het moment terug dat de arbiter besloot om de stekker eruit te trekken. ,,Die reageerde er ook met natrappen op. Toen waren de rapen gaar. Werd er getrokken en geduwd. Voor de scheids was dat kennelijk genoeg om de wedstrijd definitief te staken.” Heel jammer dat het zo is gelopen, vindt Elias. ,,Het was een sportieve wedstrijd. We hadden niet eens één kaart gepakt. Het is heel vervelend. Zeker voor de club, het loopt al zo lang zo goed.”

FC Right-Oh - Blauw Wit’81 1-0 (1-0).

,,Één moment van onoplettendheid kost ons de wedstrijd vandaag”, begint Sofus de Rooij, trainer van Blauw Wit. ,,Verder zijn we op een enkel moment na niet in de problemen gekomen en ben je eigenlijk heer en meester. We hebben genoeg kansen gekregen maar geen enkele benut. Positief puntje was dat onze keeper Nick Verzijl een penalty stopt en ons nog in de wedstrijd houdt na een minuut of 70 spelen. Het zat niet mee vandaag.”

Vierde klasse E:

Wadenoijen - Wilhelmina 2-4 (1-3). 3. Lloyd van Kaathoven 0-1, 11. 1-1, 16. Sander Willems 1-2, 24. Zico Blauw 1-3, 60. 2-3, 90. Thomas Habraken 2-4.

Voor Wilhelmina valt er dit seizoen eigenlijk niets meer te halen. Dus besloot trainer Bjorn Biolek alvast het vizier op komend seizoen te zetten. ,,Ik heb gekozen voor een andere formatie en opstelling. Dan kunnen we alvast ingespeeld raken. En het was een goede keuze, want we speelden in de eerste helft echt een galavoorstelling.” Via Lloyd van Kaathoven werd na drie minuten de 0-1 gemaakt. Hoewel er snel de 1-1 volgde, zorgden Sander Willems en Zico Blauw voor een 1-3 tussenstand.

,,Na rust lieten we het een beetje lopen en gaven we Wadenoijen hoop op meer. Ze maakte ook nog de aansluitingstreffer, daar baalde ik van”, aldus Biolek, die de ‘Hollandse School’ weer terug heeft gebracht bij Wilhelmina. Thomas Habraken maakte in de slotsecondes definitief een einde aan de laatste hoop bij de thuisploeg door de beslissende 2-4 te maken.

Maliskamp - DSS’14 2-0 (1-0). 22. Ravi van Schijndel 1-0, 87. Wessel Peltzer 2-0.

Maliskamp begon enorm sterk aan het duel. Dat zag ook trainer Manfred van Erp: ,,De eerste 25 minuten waren echt exceptionele goed. Maar we scoren slechts één keer, via Ravi van Schijndel die een corner binnenkort.” Doordat het slechts 1-0 bleef, hield Van Erp zijn adem vast bij elke kleine kans dat DSS kreeg. Pas in minuut 87 besliste Wessel Peltzer het duel met een rake vrije trap. Van Erp: ,,Ik ben niet tevreden over het feit dat we DSS nog de hoop gaven op een puntje. Dat moet komende week, als we de kampioenswedstrijd tegen RKTVC spelen, echt beter.”

SC Elshout - Jan van Arckel 1-3 (1-3). 9. Jeroen de Groot 0-1, 17. Bryan van der Steen 0-2, 33. Ad van der Schans 0-3, 44. Edgar Brok 1-3.

Dat Jan van Arckel veel te laag op de ranglijst staat, kan iedereen wel beamen. Daarmee begon Jantjes-coach Giel Goesten ook vandaag de teambespreking: ,,We moeten een winning streak gaan neerzetten, want - ondanks dat we komend seizoen naar de zaterdag gaan - willen we de nacompetitie ontlopen.” De woorden waren duidelijk, en ook de spelers reageerden er goed op. Na iets meer dan een halfuur stond het al 3-0 in het voordeel van de bezoekers. Jeroen de Groot opende de score na negen minuten en via Bryan van der Steen en Ad van der Schans werd de score uitgebouwd. Net voor rust zorgde een slippertje nog voor de 1-3.

Goesten: ,,De tweede helft hebben we geen tegendoelpunten meer gekregen en helaas ook niet meer gescoord. Maar ik ben blij dat we een begin aan die streak hebben gemaakt. We krijgen nu twee thuisduels, en daarin moeten we kunnen vlammen.”

Bij winst zou SC Elshout definitief veilig zijn. ,,Het zat er niet in, we hebben terecht verloren”, zegt trainer Gilbert de Fijter. Het was de laatste keer dat tegen Jan van Arckel werd gespeeld voor de competitie: de club uit Ammerzoden gaat naar het zaterdagvoetbal. ,,Jammer, een leuk clubke. We hebben het goed gevierd. De handbaldames van SC Elshout zijn kampioen geworden, onze tegenstander is in de feesttent blijven hangen.”

FC Drunen - RKKSV 0-2 (0-1). 40. Dani Haangraaf 0-1, 88. Jimmy Hogenbosch 0-2.

Het duurde even, maar in de veertigste minuut opende RKKSV de score via Dani Haangraaf. ,,Daarna laten we het achterwegen om de wedstrijd op slot te gooien, want we verprutsen drie kansen tot aan de rust,” vertelt RKKSV-coach Marc van Delft teleurgesteld. Het zorgde ervoor dat Drunen na rust het betere van het spel in handen kreeg. Scoren deed de thuisploeg echter niet, waardoor de bezoekers langzaam weer de overhand namen. In de slotfase zorgde Jimmy Hogenbosch voor de beslissende 0-2.

Bij hoekschoppen posteert FC Drunen altijd een mannetje bij de eerste paal. Zo ook in de 24e minuut. De bal komt in die hoek, maar redding brengen gebeurt niet. ,,Hij schopte naast de bal”, zag trainer Ali Albayrak. ,,Vorig seizoen zou ons dat niet zijn overkomen, lukte alles. Als je in de hoek zit waar de klappen vallen, gebeurt het dus wel.” Na rust probeerde FC Drunen er nog wat uit te peuren. Dat leverde slechts één kans op, geen doelpunten. ,,Er wacht ons nog drie finales.”

RKTVC - BMC 1-0 (1-0). 43. 1-0. Bijz.: 83. Sander Brouwers krijgt rood.

,,Ik vond dat we voor rust niet onszelf waren. De eerste minuten speelden we prima, maar daarna waren we veel te slordig in de passing”, begint BMC-coach Ton Berens. Op slag van rust viel de 1-0, maar in de tegenaanval - direct na de aftrap - wordt Bram Verhoeven aan zijn shirt teruggetrokken in het zestienmetergebied. Berens vervolgt: ,,De scheidsrechter van dienst had de middencirkel echter tot zijn domein verheven en dacht dat hij wel kon beoordelen of er niets aan de hand was. Het was een glaszuivere strafschop, maar de scheids gaf ‘m niet.”

Na rust werd de frustratie bij Berens er niet minder op. Hoewel zijn ploeg wel beter begon te voetballen, was de scheidsrechter opnieuw beslissend. ,,Vlak voor tijd maken we vanuit een hoekschop alsnog de 1-1. De grensrechter stak in een ultieme poging alsnog de vlag omhoog. De scheids ging verhaal halen, waarna de goal werd afgekeurd. Lachwekkend, maar dat is wat het huidige amateurvoetbal is. Buiten dat zaten supporters aan spelers van ons als die de bal wilden pakken en was de begeleiding van RKTVC zeer agressief en zelfs uit op een handgemeen. Er vielen kaarten omdat we de bal oppakten, maar wel teruggeven aan de tegenstander terwijl er andersom ballen werden weggetrapt wat ongestraft bleef. Al met al een hele trieste middag waarin de scheidsrechter een zeer duidelijke stempel op de wedstrijd drukte”, vertelt Berens witheet.

Vierde klasse F:

Steensel – SDO’39 1-0 (0-0). 58. 1-0.

De ploeg van Hans Clijsen uit Lage Mierde heeft extra degradatiezorgen na het pijnlijke verlies uit bij Steensel. ,,De eerste helft was zeker voor ons, maar we konden dat nog niet vertalen in doelpunten”, blikt Clijsen terug. Na een klein uur spelen was het dan ook de thuisploeg die met de enige grote kans van de wedstrijd de eindstand bepaalde. Menno Sanders, keeper van SDO’39, scheurde eerder dit seizoen zijn voorste kruisband af, maar stond na afwezigheid van de tweede doelman alsnog onder de lat.

HMVV – Waalre 3-1 (1-0). 15. Pieter Michielbrink 1-0, 55. 1-1, 60. Sven Spooren 2-1, 75. Sven Spooren 3-1.

,,We leven nog”, vertelde Marcel van den Hurk, hoofdtrainer van HMVV, opgelucht na de thuisoverwinning op degradatieconcurrent Waalre. ,,Nu we nog leven, houden we hoop waardoor we er nog vol tegenaan kunnen. Een terechte overwinning van het collectief.” Keeper van HMVV, Bas van Limpt, hield de ploeg uit Hooge Mierde nog op de been in de slotfase met cruciale reddingen waardoor de thuisploeg nog directe degradatie kan afdwingen.

Spoordonkse Boys – Vessem 1-1 (1-0). 15. Roel van Nunen 1-0, 90+3. 1-1.

Joey Verhoeven, hoofdtrainer van Spoordonkse Boys, kon tevreden terugkijken op een knap gelijkspel tegen de koploper: ,,Op voorhand teken je voor zo’n uitslag. Ons strijdplan om hoog druk te zetten lukte precies zoals verwacht. Toch konden we dit maar een uur volhouden aangezien het onwijs veel energie kostte. Al met al een terecht gelijkspel, maar in de eerste helft hadden we de wedstrijd kunnen beslissen.”

Tuldania – Riethoven 2-1 (0-0). 70. Pieter Abrahams 1-0, 74. Pieter Abrahams 2-0, 76. Stan Koolen 2-1.

Een dominant Tuldania heeft op het eigen Sportpark den Hondsbosch ‘een echte teamprestatie geleverd’ volgens Coen Vos, hoofdtrainer van Tuldania. Pieter Abrahams blonk uit met zijn twee goals, waarvan zijn tweede van de middag goud waard bleek. ,,Vanaf 25 meter liet hij de keeper compleet kansloos”, vertelde Vos na.

RKDSV – EDN’56 3-0 (0-0). 52. Sven Bastings 1-0, 58. Tim Prijt (pen.) 2-0, 62. Tim Prijt (pen.) 3-0.

Frans Verbeek vertelde uitgelaten hoe zijn RKDSV de derby thuis over de streep trok tegen EDN’56. ,,Aangezien we beide evenveel punten hadden, was dit al een interessante wedstrijd. Toch moet ik toegeven dat het in de eerste helft nog gelijk opging, waarna EDN ook nog beter uit de kleedkamer kwam. Het was wel duidelijk te zien dat ze kwalitatief achteruit gingen toen ze wisselden, daar hadden wij geen last van. Dat heeft het verschil gemaakt vandaag waardoor we de wedstrijd uit konden voetballen.”

,,Ondanks het resultaat was de sfeer wel echt top vandaag”, vertelt Thijs Claassen, speler van EDN’56 achteraf. ,,In de eerste helft waren we echt de bovenliggende partij, daar hadden we meer mee moeten doen. De eerste penalty die werd gegeven was naar mijn idee onterecht door de overtreding die voorafging aan de handsbal. De 2-0 was daarmee wel echt een kantelpunt in de wedstrijd.” Het lichtpuntje voor EDN’56 was Ward van Dorst die uit het tweede elftal inviel. Van Dorst maakte een sterke indruk in de verdediging nadat er vijf verdedigers geblesseerd waren langs de kant.

Vierde klasse G:

Boxtel - Mariahout 1-3 (1-3). 15. 0-1, 21. 0-2, 26. 0-3, 43. David Iwuchukwu 1-3.

Boxtel kwam al vrij snel op achterstand vanmiddag. Michael van der Wal, coach van Boxtel, merkt dat zijn elftal in de positie staat waar de klappen vallen: ,,We koppen een corner weg, maar een speler van Mariahout neemt de bal op zijn pantoffel en schiet fantastisch binnen bij de kruising. Het zit niet mee, en zeker als ze de score binnen tien minuten uitbouwen naar 0-3.”

Net voor rust zorgde David Iwuchukwu wel voor de 1-3. De Boxtelaar schoot een vrije trap via de muur binnen. ,,We hopen dan na rust de aansluiting te vinden, maar alle kansen gaan er niet in. Als je bijvoorbeeld een-op-een’s van een meter of vijf niet binnenschiet, wordt het een lastig verhaal”, schets Van der Wal erg teleurgesteld. Gescoord werd er dan ook niet meer.

Tivoli - Essche Boys 2-1 (1-0). 15. 1-0, 55. 2-0, 80. Luc Wolfs 2-1.

,,We hadden een mooie slag kunnen slaan in de strijd om directe handhaving”, begint elftalleider Cas den Ouden van Essche Boys. ‘Hadden’ is het goede woord. Essche Boys begon dramatisch aan het duel en volgens Den Ouden was het ook ‘het slechtste halfuur van het seizoen’. Daarin kwam Tivoli ook op voorsprong na een kwartier. Uiteindelijk wist Julio van Ginkel namens Essche Boys nog gelijk te maken voor rust, maar werd het doelpunt geannuleerd. Den Ouden: ,,De grensrechter stak de vlag de lucht in, maar het was alles behalve buitenspel. En dat trucje heeft hij vandaag nog vaker succesvol uitgehaald.”

Na rust verdubbelde Tivoli zelfs nog de voorsprong. Luc Wolfs deed tien minuten voor tijd nog wat terug namens de bezoekers, maar verder kwam de ploeg uit Esch niet.

Irene - Woenselse Boys 5-0 (1-0). 31. Thomas Vorstenbosch 1-0, 62. Arthur Piasecki 2-0, 65. Levi van Rooij 3-0, 80. Michael Schoenmakers 4-0, 81. Thomas Vorstenbosch 5-0.

Irene speelde goed in het duel tegen Woenselse Boys. Na een halfuur opende Thomas Vorstenbosch de score, maar verder werd het veldoverwicht niet omgezet in treffers. ,,In de tweede helft werden we gelukkig een stuk effectiever”, vertelt Irene-coach Youseff Laaroussi. Arthur Piasecki verdubbelde de voorsprong na iets meer dan een uur voetbal en Levi van Rooij was er niet veel later als de kippen bij om er 3-0 van te maken. In de laatste tien minuten was ook Micheal Schoenmakers nog trefzeker en was het Vorstenbosch die met de 5-0 de score ook weer sloot. Laaroussi: ,,We hebben eindelijk loon naar werken gekregen en de drie punten in eigen huis gehouden.”

Pusphaira - Avesteyn 1-5 (1-2). 2. Rens van Vught 0-1, 17. 1-1, 20. Joost van Vught 1-2, 76. Rens van Vught 1-3, 80. Dries Heerkens 1-4, 89. Dries Heerkens 1-5.

,,We moeten de voorsprong sneller uitbreiden”, vindt Hugo van de Sande van Avesteyn. ,,Zij komen met hun eerste kans op gelijke hoogte. Wij hadden toen al 2-0 of 3-0 voor kunnen staan. Ik vind Pusphaira een goede ploeg. Ze zijn fysiek sterk en kwamen ook goed uit de kleedkamer. Nadat wij de 1-3 maakten, zakte het geloof bij hen weg. Dat is onze verdienste maar we moeten het eerder beslissen.”

Nieuw Woensel - VOW 2-1 (1-1). 26. 1-0, 27. Stein Klein Breteler, 79. 2-1.

,,Een gelijkspel was verdiend geweest”, zegt Patrick Cissen van VOW. Het duel met Nieuw Woensel eindigde voor de tweede keer dit seizoen in een 2-1 overwinning voor de Eindhovenaren. ,,Het was een leuke wedstrijd. Wij hadden de betere kansen, zij hadden het balbezit. In de slotfase kwamen we op 2-2, maar die werd afgekeurd.”

Vierde klasse H:

SCMH – Festilent 2-3 (1-2). 8. Koen Verhagen 1-0, 19. Pepijn Schonenberg 1-1, 45. Bram Geurts (pen.) 1-2, 49. Stan Rovers (pen.) 2-2, 66. Joost Geurts 2-3.

Het leek wel of Festilent een thuiswedstrijd speelde op bezoek bij SCMH in Mariaheide. Niet zonder reden, want bij een overwinning waren de Zeelanders zeker van het kampioenschap. Dat gebeurde dan ook, al was het niet zonder slag of stoot. ,,Het was echte ontlading na een spannende wedstrijd”, zegt kersverse kampioen Stef de Groot. ,,We hebben hard gewerkt en hebben de winst toch binnen kunnen spelen. Dit wordt een mooie zondag, maandag en dinsdag.”

Volledig scherm De selectie van Festilent viert het kampioenschap. © BD / Peter van Huijkelom

Cito - Achilles Reek 0-0 (0-0).

Zijn ploeg herstelde zich met de 0-0 tegen Cito goed, vindt Jordy van Boxtel van Achilles Reek: ,,Zeker na de domper van vorige week. We missen zeker drie goede kansen en geven zelf niets weg. We speelden prima, maar doelpunten maken lukte niet.”

,,In de eerste helft was het Reek, maar in de tweede helft hebben wij kansen gehad om de wedstrijd open te breken”, vertelt Yavuz Demirci van Cito. ,,We hebben verzaakt om te scoren. Als er een winnaar had moeten komen, waren wij dat. Dat mocht niet zo zijn.” Demirci wijt de 0-0 deels aan de spannende slotfase van het seizoen. ,,Volgende week tegen HBV gaan we het weer proberen”, sluit hij af.

HBV - Herpinia 0-2 (0-1). 30. Willem van Ras 0-1, 70. Willem van Ras 0-2.

,,Het is de vierde op rij”, zegt Hans Lathouwers van Herpinia over de winst op HBV. ,,We kwamen onverwachts op voorsprong. Ik vond HBV tot de 0-1 beter. Als zij de score openen, loopt de wedstrijd heel anders. Misschien hebben we geluk gehad, maar dat dwing je af.”

NLC’03 - Gassel 3-0 (1-0). 32. Mitchell van Boxtel (pen.) 1-0, 68. Siebe van den Brand 2-0, 75. Jay Richters 3-0.

Belangrijke punten voor NLC’03. ,,En eindelijk eens overtuigend”, vertelt Willem van Kreij. ,,Vorige week kregen we na Paaspop een moeilijke wedstrijd tegen Festilent te verduren, dus het was vandaag erop of eronder met het oog op degradatie. Gassel heeft kleine kansjes gehad, maar wij hadden de betere kansen.” Behalve de overwinning, was Van Kreij ook blij met het veld vandaag: ,,We klagen vaak over de kwaliteit, maar twee vrijwilligers hebben gisteren het veld gerold waardoor het fijn te bespelen was. Complimenten daarvoor, dus.”

SV Milsbeek - FC De Rakt 2-1 (1-0). 7. 1-0, 78. 2-0, 82. Melih Polat 2-1.

,,Dit verlies had niet gehoeven en het was ook zeker niet verdiend”, vindt Joop van Lanen van FC De Rakt. ,,Het was een echte zespuntenwedstrijd. Zij stonden er drie achter ons, maar lopen nu in. Je kon ook goed zien dat er in dit duel iets op het spel stond.” Na een opstootje in de tweede helft kreeg De Rakt wat energie, waarna Melih Polat met zijn aansluitingstreffer een spannende slotfase inluidde. De Rakt had de betere kansen, maar kwam niet tot een gelijkmaker.

Vijfde klasse A:

NVS - Gloria UC 0-0.



We naderen langzaam het einde van het seizoen. Gloria UC staat al het hele seizoen hoog op de ranglijst, maar daar heb je natuurlijk weinig aan als aan het einde van de rit er niet staat. Wel moet er gezegd worden dat Molenschot de tweede periode pakte en nu koploper is met een voorsprong van vier punten. Mocht Gloria als tweede eindigen en Molenschot kampioen worden, dan schuift de periodetitel van de laatstgenoemde door.

Vandaag konden ze een definitieve klap uitdelen aan nummer drie NVS. De voorsprong was met acht punten al aanzienlijk, maar elf punten is in drie wedstrijden niet meer in te halen. Het bleef bij 0-0, een uitslag waar beide ploegen weinig mee op schieten en vooral Molenschot de lachende derde is. Zij wonnen namelijk van DEVO.,,We zijn erg teleurgesteld natuurlijk, maar we hebben het vandaag voetballend niet laten zien”, Zei Gloria-trainer Roland Peij.

Volgende week staat voor veel mensen die Gloria een warm hart toedragen al een tijdje dik rood omcirkelt in de agenda, namelijk: de topper tegen Molenschot. De laatste kans om nog in de buurt te komen van het kampioenschap.

SVG - De Schutters 4-1.

Vijfde klasse B:

Hedel - RKVSC 0-0 (0-0). Bijz.: 44. Johnny de Nies (RKVSC) mist strafschop.

RKVSC toonde ook vandaag weer dat het een goede ploeg was. Het kreeg de eerste kans, maar verzuimde die te verzilveren. Hedel werkte hard, maar kreeg geen grip. Hedel-caoch Nicki Beekwilder: ,,Dat is de verdienste geweest van RKVSC. Ze waren de bovenliggende partij.” Net voor rust zorgde een ongelukkige handsbal van Steef Bogert voor een Velddrielse strafschop. Deze penalty werd knap gekeerd door Hedel-doelman François Schei.

Na rust kwam Hedel meer in zijn spel, maar niet genoeg om RKVSC te pijnigen. Mischa Stuiver, assistent van RKVSC, was lovend over zijn team: ,,Hedel heeft geen schot op doel weten af te vuren. Dat hebben we echt goed gedaan. En verder viel mij op dat de echte Velddrielse jongens bij ons de juiste energie gaven. Het is natuurlijk een derby, en het deed mij goed om te zien dat zij net wat meer energie gaven vandaag.”

HRC’14 - MEC’07 2-3 (1-0). 42. Luuk Pouw 1-0, 55. 1-1, 59. 1-2, 68. 1-3, 71. Lauren van Deelen (pen.) 2-3.

Koploper HRC begon ijzersterk aan de wedstrijd. ,,We waren heer en meester, alleen verzuimen we om dat uit de duiden in de score. Alleen de treffer van Luuk Pouw, drie minuten voor rust, maakte het verschil tot de rust”, vertelt HRC-coach René van der Putten.

Na rust liep het echter voor geen meter meer bij de thuisploeg. Van der Putten: ,,Niets lukte meer. Ik loop toch wel een aantal jaar mee als trainer, maar ik kan er mijn vinger niet op leggen hoe dat komt.” MEC maakte tien minuten in de tweede helft de 1-1 en bouwde geleidelijk uit naar 1-3. Lauren van Deelen schoot na 71 minuten nog een strafschop tegen de touwen, maar daar bleef het bij. ,,Het is voor mij verder niet bevredigend om te weten dat RKVSC ook punten heeft verspeeld. Sterker nog, ik vertelde aan mijn team dat ik geen updates over hen wilde horen tíjdens de wedstrijd. Je moet altijd naar jezelf kijken en niet reageren op een ander. Gelukkig hebben we nog genoeg wedstrijden te gaan en hebben we het hopelijk nog in eigen hand.”

Ophemert – MOSA’14 3-2 (2-0). 40. 1-0, 45. 2-0, 60. Max de Hommel 1-2, 89. 3-1, 90+3. Luca de Keijzer 3-2.

Een wedstrijd die op en neer ging volgens MOSA-coach Peter van Orsouw. Helaas pakte de hekkensluiter geen punten en wordt het gat met RK Deso alleen maar groter. ,,We hebben twee open goal kansen ge mist vandaag, dat is echt heel zuur. Uiteindelijk ging het gelijk op, maar mocht het niet baten helaas.’’, stelt Van Oursouw.

RK Deso – SSA/SJO VITA 6-1 (3-1). 1. Jordy Vestering 0-1, 25. Toon Jansen 1-1, 30. Matthew Aarts 2-1, 45. Wesley van Bergen 3-1, 58. Jaylen van Munster 4-1, 62. Chris Lugters 5-1, 88. Chris Lugters 6-1.

Deso walste over titelkandidaat VITA heen en deed dat met volle overtuiging. De oud-hekkensluiter deed dat met maar liefst zes goals. ,,We waren niet te stoppen vandaag. De eerste twintig minuten was VITA heer en meester, maar daarna krijgen wij de overhand’’, aldus John van der Leest, coach van RK Deso. De thuisploeg had wederom personeelsproblemen. ,,Ik moest m’n teammanager nog het veld in sturen na de rust, we waren echt me te weinig man vandaag’’, aldus Van der Leest.

Een afdroging voor VITA, die de kansen op de titel ziet vervagen. ,,Je kan roepen dat je een off-day hebt, maar dat zou in dit geval onzin zijn. Deso was gewoon veel beter en verdiend deze overwinning’’, aldus Maikel Maas, coach van VITA. De oefenmeester gaf aan ‘zijn ploeg niet te herkennen’ en prees de tactische aanpak van de thuisploeg.

Ruwaard – Maaskantse Boys 3-0 (2-0). 18. Jari Langkamp 1-0, 32. Veli Aydin 2-0, 75. Wes Kroezen 3-1.



Ruwaard-coach Ersin Kunsulu kon niks anders dan zijn ploeg de volle lof geven over de wedstrijd. ,,We waren écht de hele wedstrijd dominant. We wonnen alle duels en waren veel feller. We mogen alleen nog scherper zijn voor de goal, want we missen echt te veel kansen.’’

Veel blessures en erg wisselvallig spel is momenteel de toon bij Maaskantse Boys. Coach Maarten Hendriks is ondanks het verlies vandaag, toch optimistisch. ,,De tweede helft speelde we wat beter en maakte we het Ruwaard lastiger. We hebben nog kansen gehad om het spannend te maken, maar dan valt het helaas niet je kant op. Ruwaard heeft verdiend gewonnen, maar we hadden nog wat goals verdiend.’’

Vijfde klasse C:

De Weebosch - SVSOS 1-1 (1-1). 28. Sep Hesselmans 1-1.

,,Een terecht gelijkspel”, vond SVSOS-trainer Johan van de Pas. Vorige week noemde hij de prestatie van zijn ploeg nog een ‘wanvertoning’, maar deze week werd er hard gewerkt. Dit allemaal ondanks een hoop blessures in zijn selectie. ,,Met zoveel blessures is het echt heel lastig”, zei Van de Pas. Zijn ploeg heeft het dit seizoen moeilijk en bivakkeert in de onderste regionen van de ranglijst. Tegen De Weebosch was er de kans om de aansluiting met de middenmoot te krijgen, maar het bleef bij een gelijkspel. Het balbezit was in de eerste helft voor de thuisploeg en dat resulteerde na ruim een kwart wedstrijd ook in een voorsprong. Niet veel later schoot Sep Hesselmans een vrije trap tegen de touwen. In de tweede helft lag het initiatief wat meer bij de bezoekers, maar mede door een blessure bij een van de aanvallers bleef het bij 1-1.

Vijfde klasse E:

OKSV - SV Olland 1-1 (1-0). 17. 1-0, 60. Stefan Erven 1-1.

Olland kreeg na zeventien minuten een ietwat knullig tegendoelpunt te verwerken. Coach Mayk van Driel schetst de situatie: ,,Het had een heel sterk vermoeden van buitenspel, en ook de grens vlagde ervoor. De scheidsrechter ging er echter niet in mee, terwijl mijn spelers eigenlijk gestopt waren met spelen. OKSV ging wel door en rondde dan ook af.” Olland ging voor de gelijkmaker voor rust, maar kon het balbezit niet omzetten in een treffer.

In de tweede helft speelde het spel zich af op bet helft van de thuisploeg. Olland zetten hoog druk en wist via Stefan Erven na een uur voetbal de 1-1 te maken. ,,Daarna kregen we nog genoeg kansen. Maar de ballen gingen over of voorlangs. Hij wilde er gewoon niet meer in. Het voelt dan ook als twee verloren punten”, aldus Van Driel.

WHV – VCO 2-2 (1-1). 37. Roel Huvenaars 0-1, 44. Teun van Mil 1-1, 60. Teun van Mil 2-1, 90+5. Gijs Verbruggen 2-2.

,,Ik ben er nog steeds ziek van’’, begint WHV-coach Bas van Engelen. ,,Het moet niet gekker worden, als we hadden gewonnen konden we gewoon nog meedoen om de periode’’, lachte hij. WHV pakt de broodnodige puntjes en kon vandaag dus winnen, een late gelijkmaker gooide roet in het eten. ,,We waren wel de bovenliggende partij vandaag, alleen valt het wéér niet je kant uit helaas.’’, stelde Van Engelen

VCO kwam nog met een late goal langszij WHV. Coach Mario van Berkom was toch positief over zijn ploeg. ,,We speelde wel beter, maar maakte het niet goed af. Dat heeft ons de das om gedaan vandaag.’’

Wedstrijd was op en neer. VCO kreeg licht de overhand. Roel Huvenaars 37. 0-1. In de rust gezegd geen onnodige overtredingen te maken en geen corners weggegeven. Daarna kregen zij nog kleine kansjes, VCO nog aanvallend

FC Uden – Boerdonk 1-1 (1-0). 44. Stan van der Zanden 1-0, 60. Jop Vermeulen 1-1.



Een terecht puntenverlies volgens FC Uden-coach Jeroen van Kampen. Boerdonk slaagde er goed in om het dominante spel van de thuisploeg te ontkrachten. ,,Ze waren wat scherper dan dat wij waren en haalde ons daardoor uit ons spel. We hadden een off-day en moeten ervoor zorgen dat we volgende week winnen.’’

De kampioenswedstrijd wordt dus nog even uitgesteld, maar of er al last is van kampioenskoorts? ,,Nee’’, antwoordde Van Kampen.

Boerdonk had moeten winnen vandaag volgens coach Johan Strouken. ,,Als er een ploeg had moeten winnen waren wij het wel. Clubs gaan altijd bang naar Uden toe, maar wij hebben ze helemaal vastgezet. Het is een verdiend punt, maar het had ook een overwinning kunnen worden.’’

SV DWSH’18 – Odiliapeel 2-1 (1-0). 26. DWSH 1-0, 68. Nart Manders 1-1, 76. DWSH 2-1.



Een zuur verlies voor Odiliapeel, want een punt was volgens coach Fred Donkers meer dan terecht. ,,Na de omzetting in de rust gingen we veel beter voetballen. We scoren ook en hadden veel de bal. Uiteindelijk scoren zij uit een corner, waar we al de hele week op getraind hebben. Heel zuur om dit te verliezen.’’ De nacompetitie dromen voor de uitploeg zijn wel zeker nog in leven en Donkers beschouwt het behalen van de nacompetitie ook als doelstelling.

Hoofdklasse vrouwen:

Victoria Boys - Nooit Gedacht 3-1 (1-1). 20. Tamara van Lent 0-1, 44. 1-1, 56. 2-1, 65. 3-1.

De voetbalsters van Nooit Gedacht hebben gisteren met 3-1 verloren van Victoria Boys. Alleen Tamara van Lent scoorde, in de twintigste minuut, tegen de hoofdklasser uit Apeldoorn. Het werd op slag van rust gelijk. Elf minuten na de pauze stond het 2-1, 25 minuten voor tijd 3-1. ,,Het ging redelijk gelijk op. Zij kregen wat grote kansen, wij wat kleine. Jammer hoe we sommige doelpunten weg hebben gegeven”, zei Nooit Gedacht-trainer Hans Mols. Zijn team staat met nog drie duels te gaan voorlaatste.