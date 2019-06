De vier broers Alkan weg bij HHC’09: ‘Rot voor de trainer, maar vier broers in één elftal is ook lastig, hoor’

WSJ-coach De Brouwer na lijfsbe­houd: ‘Je weet nooit hoe het bij de KNVB gaat, maar we zijn dolgeluk­kig’

17 juni WSJ is toch niet gedegradeerd naar de vijfde klasse. De Tilburgers hielden daar al rekening mee, omdat ze een verlenging wisten af te dwingen tegen SVC, maar toch leefde de Tilburgse ploeg een week tussen hoop en vrees. ,,Je weet nooit wat de KNVB uiteindelijk beslist, maar we de spelers zijn dolgelukkig met dit besluit”, aldus WSJ-coach Frank de Brouwer, die in zijn nopjes is met het besluit.