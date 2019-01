De vierde ronde van de districtsbeker (Zuid 1): Tilburgse derby, kraker Achilles Veen

AMATEURVOETBAL Overzicht | Jong Brabant verzet wedstrijd voor Willem II-NAC, SBV wint in hele slechte wedstrijd

20 januari Veel wedstrijden in het amateurvoetbal werden zondag afgelast door de vorst, maar de wedstrijd van Jong Brabant tegen Elshout vond wel doorgang. Al moest daar nog wel flink geschoven voor worden, want veel speler van Jong Brabant zaten in het Koning Willem II stadion. Dit en nog veel meer in het wekelijkse amateurvoetbaloverzicht.