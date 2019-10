Debutant Rick Bakker schiet Herovina naar koppositie, Kerkwijk en ASH kunnen leven met gelijkspel

Herovina – SVS’65 1-0 (0-0). 53. Rick Bakker 1-0. ,,Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd”, vond Herovina-leider Roland van den Dool. ,,Al hadden we het in de eerste twintig minuten moeilijk. Dat kwam ook omdat Damian van Mourik in de eerste minuut al geblesseerd uitviel. Na rust waren wij sterker. De ploeg die scoorde ging winnen en dat waren wij.”

Kerkwijk – ASH 2-2 (2-1). 25. Jens Duizer 0-1, 35. Michel van den Hanenberg 1-1, 43. Tim Kollenburg 2-1, 78. Edwin van Noord 2-2.

,,Het spel golfde op en neer”, zag Kerkwijk-leider Marc de Bijl. ,,Beide ploegen kregen aardig wat kansen en hadden kunnen winnen. Als team wil je meer, maar 2-2 is een terechte uitslag.” Daar was ASH-trainer Ron Laros het mee eens. ,,Het eerste halfuur was er voor ons geen vuiltje aan de lucht. Kort voor rust komen we op achterstand door knullig uitverdedigen. Dat was een deceptie, maar we hebben het goed opgepakt.”