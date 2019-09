Debutant wijst Kozakken Boys de juiste weg

,,Wij hadden onvoldoende antwoord op de omzetting bij Kozakken Boys", omschreef De Treffers-trainer Jan de Jonge de opmerkelijke wending van het duel tussen zijn ploeg en Kozakken Boys.

De Werkendammers werden, na een sterke openingsfase, voor rust finaal weggeblazen door de thuisclub en Vrouwe Fortuna was de ploeg van trainer Rick Adjei bijzonder goed gezind. Dankzij twee ballen tegen de paal en een uitstekend keepende Richard Arends bereikten de 'boys' zonder kleerscheuren de kleedkamer. Waar een chirurgische ingreep volgde.

,,Je kijkt wat je anders moet doen om meer grip te krijgen", lichtte Adjei toe. De Gorcumer haalde de onzichtbare Jordie van der Laan naar de kant en bracht Yasin Ouja, waarmee Kozakken Boys switchte van een 4-3-3 naar 4-4-2 systeem. ,,Het team pakte het goed op en dan is het mooi dat een jongen die nog nooit op dit niveau heeft geacteerd en die zo veel arbeid levert, het verschil kan maken", loofde Adjei de van Unitas gekomen debutant. Ouja nam hoogstpersoonlijk het tweede Werkendamse doelpunt voor zijn rekening door een vrije trap op randje zestien op te eisen en over de muur en achter De Treffers-doelman Niels Kornelis te krullen. Ouja: ,,Ik zat goed in de wedstrijd en Jeffrey van Nuland vroeg of ik 'm wilde nemen."

Lucky

Het was in de fase na rust dat Kozakken Boys het initiatief naar zich toe had getrokken. Het middenveld werd na Ouja's entree Werkendams grondgebied en de even snelle als lucky openingstreffer paste fraai bij het wedstrijdbeeld van voor rust. Een inzet van Tyrone Conraad belandde al carambolerend via enkele Groesbekers over de doellijn, met Tjeu Langeveld als ongelukkige doelpuntenmaker.

Nadat Ouja de Werkendamse voorsprong had verdubbeld speelde Kozakken Boys het duel moeiteloos uit, met de tegentreffer vlak voor tijd van Lowie van Zundert als enige smetje op een verder vlekkeloze tweede helft. Ouja zocht naar woorden om zijn euforische gevoel te omschrijven. ,,Een droomdebuut", aldus de middenvelder met het fraaie linkerbeen. ,,Ik besef nog niet helemaal dat ik met mijn doelpunt heb kunnen bijdragen aan de volle winst." Terwijl hij een week eerder in de verloren thuiswedstrijd tegen TEC nog negentig minuten op de bank bleef. ,,Het kan snel gaan. Ik heb mezelf voorgehouden rustig te blijven. De trainer heeft ook gezegd, 'jouw kans komt wel'. Ik hoop dat dit het begin is van iets heel moois, samen met het team. Het mooiste is dat we hier als team met drie punten weggaan."

Blij en trots

Adjei wilde, met de ketser op eigen veld tegen TEC in het achterhoofd, niet spreken van opluchting. ,,Hier staat vooral een blije en trotse trainer", meldde hij. ,,Je ziet dat we stappen maken en de grootste stap die we hebben gemaakt is op het gebied van het teamgebeuren."

Adjei wilde geen al te voorbarige conclusies trekken richting een andere speelwijze in de nabije toekomst. "We hebben genoeg smaken om aan een wedstrijd te kunnen beginnen. Tegen De Treffers begonnen we met drie spitsen en switchten we naar een ander systeem. Het kan volgende week zomaar anders zijn."