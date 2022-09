Debutant WNC dendert maar door in de vierde divisie

WNC blijft maar verrassen. De debutant in de vierde divisie overwon zaterdagmiddag ook SC Feyenoord (2-1). ,,We denderen maar door. Dit is een goede zege. En niet gestolen ook”, sprak WNC-trainer Cor Prein na afloop van de gewonnen partij.

Al na negen minuten stond het 1-0 voor de thuisclub. Uit een goed uitgevoerde hoekschop tekende aanvoerder Nehemia Sanaky voor de treffer. ,,Dan zit je al lekker in een zetel”, concludeerde Prein. Hij zag dat zijn team in het verdere vervolg meer balbezit had en zag ook SC Feyenoord bijna geen kansen creëren.

De 1-0 ruststand werd direct na de hervatting opgehoogd. Uit een voorzet van Kay van den Bogaard kopte Eyoub Allaoui in de 49e minuut snoeihard in: 2-0. ,,Vervolgens gingen we wat leunen maar kregen we wel zeker vier honderd procent kansen om nog verder uit te lopen”, vervolgde Prein.

Een overtreding van WNC-keeper Jamil Kools leidde ertoe dat SC Feyenoord dichterbij kwam. Wellicht was het vergrijp wat zwaar gestraft maar de Rotterdammers mochten vanaf de elf aanleggen en dat betekende 2-1. Voor de bezoekers het sein om alles of niets spelen. WNC kreeg kansen te over om de strijd definitief naar zich toe te trekken. Maar met name Gideon Emanuels en Mirel Ibrahimovic verzuimden.

,,De eerste vier wedstrijden zullen zwaar worden”, zei Prein vooraf aan de entree in de vierde divisie. Twee keer winst en twee keer gelijk is nu de tussenbalans. Ze kijken er in Waardenburg ook van op. ,,Boven verwachting natuurlijk en we hebben niets gestolen. Bovendien als we vorige week tegen Zwaluwen nog twee punten extra hadden gepakt was het ook nog niet onterecht geweest”, aldus een blije Prein die zijn team in de vierde divisie op een gedeelde tweede plaats teug vindt.

WNC - SC Feyenoord 2-1 (1-0). 9. Nehemia Sanaky 1-0, 49. Eyoub Allaoui 2-0, 65. Sandin Avdic 2-1 (strafschop).

WNC: Jamil Kools, Dzenan Keric, Michael Soepnel, Sonny van Kranenburg (67. Luuk Uitman), Nehemia Sanaky (83. Sam van Doremalen), Melvin van Gestel, Kay van den Boogaard, Matthijs van Gessel, Eyoub Allaoui , Mirel Ibrahimovic (78. Joël Sanaky), Gideon Emanuels (83. Dino Smajo),