Degradant RKTVC kan niet stunten tegen kampioen Schijndel, feest blijft maar doorgaan

Derde klasse CEr is niet vaak een wedstrijd die om zo weinig gaat als RKTVC - Schijndel vanmiddag. De thuisploeg was al gedegradeerd en Schijndel werd afgelopen week kampioen. De bezoekers deden wat ze moesten doen en wonnen gemakkelijk. Iedereen was bijgekomen van het kampioensfeest, maar volgens trainer Henry van Alebeek ging het feestje nog wel even door.

RKTVC – Schijndel 0-3 (0-2). 18. Tjeerd Pijnenburg 0-1, 35. Thomas-Jan van Raaij 0-2, 80. Tjeerd Pijnenburg 0-3.

,,Het was heel ontspannen vandaag. Zij waren al gedegradeerd en wij zijn al kampioen. Dan kun je wel uittekenen hoe dat gelopen is”, zei Schijndel-coach Henry van Alebeek. ,,Er zat weinig spanning op de wedstrijd en het was een zakelijke overwinning. Bij rust stonden we 2-0 voor en verder was er weinig vuurwerk. Maar het was niet saai! Vorige week zijn we kampioen geworden en dan is het zaak om het team nu toch weer bij elkaar te krijgen. Iedereen heeft gewoon een fatsoenlijke wedstrijd gespeeld, ze waren allemaal weer fit, en we maken er drie en krijgen niks tegen. Ik ben tevreden. Nu kunnen we weer verder met feesten want we blijven nog wel even genieten van het kampioenschap.”

Schadewijk – Zwaluw 1-5 (0-2). 8. Ruben Taks 0-1, 45. Martin de Laat 0-2, 52. Tommy Cretier 0-3, 55. Martin de Laat 0-4, 58. Quincy Broers 1-4, 86. Quinten van Haaren 1-5.

,,Ja, de wedstrijd was eigenlijk zo eenzijdig als de score doet vermoeden”, vertelde John Laponder, coach van Zwaluw, na afloop. ,,We verwachtten een moeilijke wedstrijd. Zij strijden tegen degradatie en ze spelen vaak met veel strijd. Dat viel even tegen. Thuis wonnen we al overtuigend en vandaag was het weer zeer eenzijdig. Als we er tien hadden gemaakt, hadden zij ook nog tevreden mogen zijn. We doen vandaag wat we moeten doen en we blijven in de race voor de nacompetitie. Als we volgende week thuis winnen van DSC, zijn we er dus we moeten gewoon nog negentig minuten vol gas.”

Bij Zwaluw maakte Wouter van Hout tien minuten voor tijd zijn debuut. ,,Er zijn er dit jaar al een stuk of zes gedebuteerd. Vandaag was dat Wouter, dat is leuk. Volgend jaar zal hij vast aansluiten bij de selectie”, aldus Laponder.

,,De eerste helft konden we redelijk mee met Zwaluw. Toch kwamen we op 0-1 achter. Hierna hadden we een penalty verdient, Jordy Hoeks ging de zestien meter in en kreeg twee slidings tegen. Maar de scheidsrechter liet doorspelen. Na de rust scoort Zwaluw de 0-3 en 0-4 snel achter elkaar. We wisten toch nog een keer het doel te vinden, maar de tegenstander ook, waardoor het 1-5 eindigden. De focus gaat nu naar volgende week, want dan moeten we winnen. Anders gaan we nacompetitie spelen.

Nooit Gedacht – SCG 3-0 (1-0). 42. Sam van Sluis 1-0, 60. Ken Bissels 2-0, 68. Frank van Herpen 3-0.

Vandaag was de laatste thuiswedstrijd voor Nooit Gedacht-aanvoerder Michael van de Heuvel. Na dertien seizoenen neemt hij afscheid van het team. ,,Ik was wel zenuwachtig voor de wedstrijd. Tijdens de wedstrijd lieten we de bal goed rondgaan. SCG had haar gevaarlijke moment, maar onze keeper stond goed op zijn plek. Uit de omschakeling wisten we de 1-0 te maken en daar gingen we ook mee rusten. De 2-0 kwam vanuit een hoekschop, deze werd binnengekopt door Ken Bissels, die normaal nooit koppend scoort. Iets later scoren we dan nog de 3-0 via Frank van Herpen, hij is die dag 30 geworden. Dus wel toevallig dat hij die scoort”, zei Van de Heuvel.

,,Waar het vandaag mis ging? Overal. We waren gewoon niet goed genoeg”, vond Koen Wissing, coach van SCG. ,,Nooit Gedacht is natuurlijk geen verkeerde tegenstander en wij moeten gewoon top zijn om van dat soort ploegen te winnen. Dat waren we vandaag niet. We zijn nu veilig en het oogde vandaag een beetje van ‘we zijn veilig dus het zal wel’. Jammer. We hadden nog goede zaken kunnen doen om de periode maar het oogde wat mat. Ons eerste doel was dit seizoen om ons veilig te spelen en omschakelen nu dat doel is bereikt bleek lastig. We maakten geen moment aanspraak op de overwinning. In de eindfase kwamen we wel iets dichterbij maar we hebben geen kansen gecreëerd wat een naam mag hebben. Nooit Gedacht heeft terecht gewonnen.”

Den Dungen – ODC 1-1 (1-1). 17. Stijn Pijnenburg 0-1, 30. Lex van den Biggelaar 1-1.

,,Mooie wedstrijd wel, prima”, vond Den Dungen-coach Kevin van Emmerik. ,,In de eerste helft waren wij de bovenliggende ploeg, denk ik. We creëren veel kansen en hadden in het eerste kwartier al vier goede mogelijkheden. Daarna kwamen zij op voorsprong na een foutje van onze keeper. Dat is klote natuurlijk want we hadden moeten winnen om echt kans te maken op de periode. Na die 1-0 pakten we het wel weer goed op en bleven we aanvallen. We kwamen op 1-1 via Lex en daarna viel Tom Schuurmans uit, die echt een goede wedstrijd speelde tot toen. Dat is wel een tegenvaller gezien de blessures die we al hebben op het middenveld. Na rust werd het wat meer een knokwedstrijd en bleef het bij 1-1. Theoretisch gezien maken we nog steeds kans op de periode maar die kans is heel klein nu. Ik ben trots op het team dit seizoen, we hebben echt een mooie competitie gespeeld en we eindigen op een keurige plek. Hopelijk gaat het volgend seizoen weer zo goed.”

,,Het begin was zeker voor hun. We komen op 1-0 door een fout van hun keeper, dat was een meevaller maar zij domineerden in de eerste helft. Na rust hadden we het beter onder controle. Het was een nuttige pot en een paar jonge gasten bij ons hebben goed gespeeld. Nu moeten we door, we zijn bijna zeker van de nacompetitie maar we gaan er vol voor om die volgende week te ontlopen. We zijn daarbij dan wel afhankelijk van Schadewijk. Als zij niet winnen, zijn we gewoon het haasje. Die nacompetitie zit dus al wel in ons achterhoofd maar we houden ons vast aan die kleine strohalm dat het nog kan. We gaan er alles aan doen om erin te blijven, of dat nu volgende week al is of in de nacompetitie. Als we volgende week in ieder geval gewoon een goed resultaat halen tegen DVG, gaan we sowieso met een goed gevoel richting de nacompetitie”, blikte ODC-coach Piet Drijvers alvast vooruit.

DVG – Alem 2-0 (0-0). 61. Luuk van de Ven 1-0, 69. Teun Welvaarts 2-0.

DVG-coach Henri van den Braak hield het kort: ,,We hebben verdiend gewonnen. Bij rust was het nog 0-0 omdat er een paar ballen net niet goed vielen in de eerste helft. In de tweede helft maken we het wel af. Ik ben heel tevreden: we winnen verdiend en spelen ons veilig in de derde klasse. Voor ODC staat er volgende week nog wel wat op het spel dus dan gaan wij gewoon onze sportieve plicht doen, zo zijn wij.”

De scheidsrechter van dienst kwam niet opdagen. Daarom werd er, na goedkeuring van beide ploegen, een scheidsrechter vanuit DVG aangesteld. ,,En hij heeft goed gefloten. Ik weet niet waarom die eerste niet kwam. We hebben geprobeerd hem te bereiken maar hij nam niet op”, aldus Van den Braak.

DSC – Margriet 1-1 (0-0). 54. Roy Govers 0-1, 80. Roy van Beurden 1-1 (pen.).

Margriet-trainer Maarten van Vugt: ,,In de eerste helft speelden we slordig, maar waren we wel de bovenliggende partij. Na de rust draaide dit om en ging DSC opportunistischer spelen. We komen toch op voorsprong, waarnaar zij alles of niks gingen spelen. Onze keeper pakte een paar goede ballen, maar DSC scoort toch gelijk via een penalty. Ze speelden voor lijfsbehoud en hadden genoeg aan één punt. Voor ons is dit jammer, omdat we nu in de nacompetitie de eerste wedstrijd niet thuis kunnen spelen.”