Degradatie sneue slotsom voor Herovina

Nacompetitie Stadsderby houdt Tilburg in zijn greep: 'Een uitgespro­ken favoriet is er niet'

8 juni Stadsgenoten FC Tilburg en Sarto staan zondag lijnrecht tegenover elkaar in wat een hete burenruzie belooft te worden. Aan de Spoordijk strijden de Tilburgse voetbalclubs om een felbegeerd plekje in de finale van de nacompetitie. De verliezer komt volgend seizoen uit in de tweede klasse. ,,Dit is het hoogtepunt van de laatste seizoenen."