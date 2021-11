Den Dungen doet Zwaluw VFC pijn

Zwaluw VFC – Den Dungen 2-3 (1-0). 15. Tom Schuurmans (0-1), 49. Lucas Stillman (1-1), 68. Otis Lalihatu (2-1), 88. Loek van Grinsven (2-2 penalty), 90+3. Jens van Grinsven (2-3).

,,We speelden een hele matige eerste helft en kwamen ook terecht op een 1-0 achterstand. In de tweede helft deden we een paar omzettingen en de wissels vielen goed in. We kwamen al snel terug en na de 2-1 hebben we goede mogelijkheden gehad op een derde en vierde treffer. Uiteindelijk kregen zij een penalty omdat wij slecht stonden te verdedigen en blijft er in de laatste minuut een bal in onze 16 hangen die binnen valt. Daardoor verlies je deze wedstrijd. Erg jammer want we speelden een prima tweede helft en hadden moeten winnen,’’ blikte Zwaluw-trainer John Laponder terug op de nederlaag.

,,Dit was echt een mooie wedstrijd. De eerste helft was voor ons. We kregen al snel twee goede kansen en hun keeper hield ze in de wedstrijd. We hadden eigenlijk voor rust al op 0-2 kunnen komen. De tweede helft was het precies omgekeerd. Zij zetten beter druk en wij leden veel slordig balverlies. Pas na de 2-1 werden wij weer wat beter en waren er een aantal kansen voor ons. Door een benutte strafschop en gouden wissel Jens van Grinsven, trekken we de wedstrijd toch nog naar ons toe,” jubelde Den Dungen-coach Kevin van Emmerik na de wedstrijd. ,,Onze groep is compleet, we hebben veel keuze. Jongens zijn wel teleurgesteld als ze op de bank beginnen maar vallen vervolgens wel heel goed in. Vandaag tonen we veerkracht en draaien we de wedstrijd om. Zo pakken we weer hele belangrijke punten.”

ODC – Avanti’31 1-3(1-0). 43. Roel Kappen (0-1), 77. Bart van de Pas (1-1), 82. Geert van Heeswijk 1-2, 87. Roel Kappen 1-3.

,,We hebben vandaag wel mogelijkheden gehad die we niet optimaal benutten. Avanti heeft gewoon een heel goed team en de 1-0, vlak voor rust, was ook echt een schitterend doelpunt. Voetballend waren zij gewoon beter maar we hebben wel kansen gehad. Een klein kwartier voor tijd kwamen we op 1-1 en toen maakten zij al snel de 2-1. Daarna misten we een één-op-één mogelijkheid en valt hij aan de andere kant wel,” baalde ODC-trainer Piet Drijvers.

Avanti creëerde veel kansen, maar scoren duurde toch heel lang voor ze. ,,We speelden heel goed, maar we maakten het niet af, ODC kreeg nog mooie kansen, maar onze keeper Kasper Brus heeft een paar mooie ballen eruit gehaald’’ , zei Stephan Hesemans, trainer van Avanti

SCG’18 – Margriet 0-3 (0-1)

SCG-trainer Koen Wissing hield het kort: ,,We kregen een kans op 1-0 en die pakte de keeper fantastisch. Vervolgens, bij de derde corner tegen, schieten zij binnen en dan sta je 1-0 achter bij rust. We misten vandaag gewoon het geloof en het vertrouwen in een goed resultaat. Dat merkte je aan alles: de passes waren verkeerd, tweede ballen waren allemaal voor hen. We hadden gewoon geen juiste mindset en misten het gevoel dat je een goed resultaat kunt neerzetten. En dan verlies je met 3-0.”

Alem – Schadewijk 2-0 (1-0) 25. Lars Steenbekkers 1-0, 90. Mats Steenbekkers 2-0.

Alem ging er vandaag met de drie punten vandoor, al was het niet de beste wedstrijd van het seizoen. Het gaat volgens trainer Ben Hoek om de overwinning. ,,We kijken vooral naar onder, en dan zijn dit de wedstrijden die je moet winnen’’ , zei hij.

Nooit Gedacht – DSC 9-2 73. Bas Vos 9-1, 77. Roy van Beurden 9-2.

DSC is flink afgedroogd en zal flink aan de bak moeten willen ze het tij nog keren. ,,Vandaag was ronduit beschamend, ik ga er niet veel woorden aan vuil maken. We moeten onszelf weer resetten voor volgende week, maar we zijn er zeker van overtuigd dat we nog vele wedstrijden zullen winnen dit seizoen’’ , zei DSC-trainer Robin Verheijden.