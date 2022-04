Den Dungen geeft zege in negende minuut van blessuretijd weg, DVG toont karakter met tien man

Derde klasse CEen van de leukste wedstrijden van dit weekend was ongetwijfeld het duel tussen Alem en Den Dungen in de Derde klasse C. Het werd 3-3, helaas voor Den Dungen viel het laatste tegendoelpunt in de negende minuut van de blessuretijd.

Derde klasse C

Alem – Den Dungen 3-3 (1-1). 30. 0-1 eigen doelpunt Alem, 35. 1-1, 60. 2-1, 68. Joep Kaarsgaren 2-2, 72. Lex van den Biggelaar 2-3, 90+9. 3-3.

,,Tja, dit was een enerverend potje”, begon Den Dungen-trainer Kevin van Emmerik. ,,De eerste helft waren beide ploegen erg aan elkaar gewaagd en waren er kansen over en weer. Na de rust waren wij echt heer en meester. We speelden echt heel goed en creëerden kans op kans. Hij viel alleen niet en dan zal je altijd zien dat hij aan de andere kant wel valt.”

Volgens de oefenmeester was zijn ploeg dicht bij nog een goal en hadden ze het duel moeten beslissen. ,,Dat verzuimden we en daarna zetten zij alles op alles. Uiteindelijk valt hij dan diep, diep in blessuretijd en wat mij betreft had die goal afgekeurd moeten worden. Onze doelman werd na een hoekschop naar de grond getrokken en toen liep een speler van hun hem binnen. Heel zuur dat het zo moet eindigen maar wij hadden het ook al eerder af moeten maken. Daar profiteren zij nu van. Op basis van de tweede helft heb ik er wel vertrouwen in dat het de komende weken goedkomt.”

RKTVC – DVG 1-1 (0-0). 66. 1-0 (pen.), 82. Jurre van Vechel 1-1. Rood: Sander van de Ven (DVG).

,,In de eerste helft waren wij duidelijk de bovenliggende partij”, zei DVG-coach Henri van den Braak. ,,We kregen goede kansen maar zonder gewenst resultaat, helaas. In de tweede helft hoopten we die lijn door te zetten en we wisselden aanvallend. We voelden aan dat we hier de klus moesten kunnen klaren. Alleen was de tweede helft veel minder en kreeg Sander van de Ven bovendien zijn tweede gele kaart. Niet veel later kwamen we achter door een penalty. Daarna toonden we wel veerkracht en maakten we in ieder geval nog gelijk. Al met al is het wel een teleurstellend resultaat. De tweede helft was ook wat grimmiger, daar had de scheidsrechter moeite mee en dat kwam de wedstrijd niet ten goede. Maar hij is absoluut niet de reden van dit gelijkspel hoor. We hadden het gewoon zelf eerder af moeten maken. Dat hebben we niet gedaan en dat heeft ons een achtervolgd.”

SCG – DSC 1-1 (1-1). 26. 0-1, 43. Dennis van Nistelrooij 1-1.

,,DSC was in de eerste helft de bovenliggende partij, we pakten te weinig tweede ballen en stonden best wel onder druk”, analyseerde SCG-coach Koen Wissing. ,,Het leidde allemaal niet tot hele grote kansen voor DSC maar ze kwamen wel echt terecht op voorsprong. Het oogde wat slap in het begin. Je moet scherp zijn op tweede ballen en die waren steeds voor DSC. Waar dat precies door komt, weet ik niet maar zij kwamen zo wel makkelijker aan het voetballen. Gelukkig kwamen we net voor rust nog op gelijke hoogte. Dat was echt een aanval uit het boekje.”

,,De tweede helft was echt leuk, het spel ging op en neer en er waren wel kansen over en weer. Uiteindelijk ben ik vooral blij dat we hier niet verliezen. Zo’n wedstrijd in de onderste regionen is extra zuur als je die verliest. Mike van Lijssel maakte ook zijn eerste minuten sinds zijn blessure. We zijn erg blij dat hij terug is met het oog op de komende wedstrijden. Er zijn nu een aantal jongens aan het terugkeren en ik hoop dat zij heel belangrijk kunnen worden.”

ODC – Margriet 1-4 (0-2). ODC - Margriet 1-4 (0-2) 35. Morris Landman 0-1, 43. Jorn van Bakel 0-2, 52. Veron Lionarons 0-3, 74. Rob van de Ven 0-4, 84. Tijn Trommelen 1-4

,,Allereerst is Margriet gewoon een hele goede ploeg. We hebben vijfendertig minuten goed meegedaan en toen viel, redelijk vanuit het niets, toch de 0-1”, vertelde ODC-coach Piet Drijvers. ,,Uiteindelijk ga je zelfs met 0-2 rusten. Dat is jammer. Zeker omdat het kwam door wat persoonlijke foutjes. Uiteindelijk hebben we op zich prima gevoetbald. Er speelden ook een aantal jeugdspelers mee; die deden het verdienstelijk.”

,,Margriet heeft gewoon een volwassen ploeg en dat maakt hier het verschil. We waren voor rust ook niet scherp genoeg. Dat brengt die jeugdigheid met zich mee. Margriet heeft gewoon een paar echt goede spelers. Wij ook, maar die missen die ervaring dus nog. We moeten vooral positief blijven, iedere week hard werken en eruit halen wat we kunnen. Volgende week spelen we een belangrijke wedstrijd tegen Schadewijk en we gaan kijken wat er dan in zit.”

Margriet houdt door de zege bij ODC hoop op de periodetitel. Volgens Margriet-trainer Maarten van Vugt kwam de zege geen moment in gevaar. ,,We hebben zelfs kansen gehad de score verder uit te breiden, maar we waren slordig in de laatste fase. We hebben het de laatste twee wedstrijden laten liggen. Door de zege leggen we nu wel de druk bij Zwaluw. Zij moeten donderdag winnen om periodekampioen te worden.”

Avanti ‘31 - FC Schadewijk 1-1 (0-1) 20. Jordy Hoeks 0-1 60. 1-1

FC Schadewijk pakte een bonuspunt bij Avanti’31. Zo voelde het althans volgens Schadewijk-trainer Dicky van den Akker. ,,Na twee dikke nederlagen was het belangrijk om deze niet te verliezen. In de tweede helft kwamen we met tien man, toen Joey van Heeswijk zijn tweede gele kaart pakte. Daarna was het vooral tegenhouden. Avanti raakte nog twee keer de lat en één keer de paal. Vlak voor tijd kregen wij nog een grote kans om de zege te stelen, maar dat was niet terecht geweest.”

Nooit Gedacht - BMC 3-2 (2-0) 18. Michael van den Heuvel 1-0, 31. Tijn Vos 2-0, 73. Bob van Iersel 3-0, 86. 3-1, 90+2. 3-2

De uitslag doet een spannende wedstrijd vermoeden, maar volgens Henry van der Linden was daar weinig sprake van. ,,We hebben een goede wedstrijd nog bijna in de laatste tien minuten vergooid. We behaalden een hoog niveau in de eerste helft, zelfs de scheidsrechter was het met me eens dat we verder voor hadden moeten staan”, aldus de trainer van Nooit Gedacht. ,,Maar over de tweede helft ben ik ontevreden. Dan gaan we lopen met de bal en staan we uit positie. Desondanks krijgen we nog een paar grote kansen. Wat er de laatste tien minuten gebeurde is een raadsel. Daar zakken we ver weg.”