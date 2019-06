Den Dungen heeft geen kind aan RFC en speelt finaleduel voor promotie

Vierdeklasser Den Dungen kan na de 0-5 overwinning op RFC de derde klasse ruiken. Aankomende zondag speelt het een finaleduel tegen Vlijmense Boys.

RFC (zon.) – Den Dungen 0-5 (0-1). 39. Loek van Grinsven 0-1, 50. Bram Wonders 0-2, 60. Jeffrey Sterks 0-3, 74. Bjorn de Kort 0-4, 85. Chiel Dalessi 0-5.

Moment van de wedstrijd: ,,In de eerste helft hadden we nog moeite om door hun verdediging te komen. Maar na onze 0-2 was de wedstrijd gelopen. Ik heb de hele wedstrijd genoten”, liet Den Dungen-speler Bram Wonders weten.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,Dit team is klaar om naar de derde klasse te promoveren”, vertelde Den Dungen-trainer Ben Hoek. Zo ver is nog niet: komende zondag speelt Den Dungen het finaleduel tegen derdeklasser Vlijmense Boys voor een plek in de derde klasse. Deze wedstrijd wordt op neutraal terrein gespeeld.

Vlijmense Boys-Avesteyn 4-2 (0-2): 26. Teun van den Boom (0-1), 30. Dries Heerkens (0-2), 63. Vlijmense Boys (1-2), 69. Vlijmense Boys (2-2), 76. Vlijmense Boys (3-2), 83. Vlijmense Boys (4-2).

Moment van de wedstrijd: Twee counters van Vlijmense Boys zorgde er vanmiddag voor dat Avesteyn zijn 2-0 voorsprong kwijtraakte. Na een dik uur kwam de thuisploeg terug tot 1-2 na een gemiste een op een-kans. Een kleine tien minuten later werd een voorzet gemist en uit de tegenstoot verzilverde de Vlijmense ploeg een vrije trap.

,,Onze trainer, Hans Richters, keek alle spelers een keer goed aan en vroeg of ze er nog iets van wilden maken”, zegt leider Hans Paijmans. “Kennelijk werkte het, want na rust was het heilige vuur er wel.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Den Dungen won van RFC. Dus speelt Vlijmense Boys het beslissende duel voor klassebehoud tegen deze vierdeklasser. Waar, dat is nog niet bekend.

Avesteyn heeft zichzelf na een uitstekende eerste helft niet weten te belonen door naar de derde nacompetitieronde te gaan. Coach Hugo van de Sande: ,,Dit is echt een smetje op ons seizoen. We verspeelden het kampioenschap al en nu ook deze kans op promotie. We beloonden ons zelf niet voldoende in de eerste heft. Maar als je met 0-2 de rust in kunt, win je normaal ook negen van de tien keer. Voor ons enorm zuur dat vandaag juist die ene keer was.”

TSV Gudok – Dommelen 2-1 (1-1). 4. Joep Melis 1-0, 35. 1-1, 65. Bryan Verheem 2-1.

Moment van de wedstrijd: De 2-1 van Bryan Verheem bleek uiteindelijk beslissend. Gudok kreeg nog kansen om het daarna af te maken, maar de 3-1 viel niet. Een minuut voor tijd kreeg Dommelen nog een goede kans op 2-2, maar Gudok trok de overwinning over de streep.