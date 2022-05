Den Dungen pakt de drie punten in absolute extremis en mag nog dromen van periodetitel

Derde klasse C + DNa het eigen doelpunt van DSC-speler Roy van Beurden leken de drie punten voor Den Dungen toch wel binnen. Diezelfde Van Beurden schoot in de blessuretijd echter de gelijkmaker binnen voor de bezoekers. Maar Loek van Grinsven was uiteindelijk echt de matchwinner. Hij schoot in de vijfde minuut van de extra tijd de winnende binnen.

Den Dungen – DSC 3-2 (0-0). 46. Remco Kersten 1-0, 60. Gerd-Jan Hooijmans 1-1, 80. Roy van Beurden (E.D.) 2-1, 90+2. Roy van Beurden 2-2, 90+5 Loek van Grinsven 3-2.

,,Uiteindelijk was het heel spannend. In de eerste helft waren we heer en meester en kregen we opgelegde kansen maar bij rust stond het toch gewoon 0-0. Dan groeit bij hen een beetje het geloof. Gelukkig maakten we snel de 1-0 en bleven we domineren. Zij gingen een beetje alles op alles spelen en uiteindelijk maakten ze dan ook de 1-1. Vervolgens komen we weer op een voorsprong, die we ook weer weggeven. Uiteindelijk winnen we hem ver in blessuretijd gelukkig alsnog. Over de hele wedstrijd lijkt het me dik verdiend maar we maken het zelf onnodig spannend. Maar we doen gewoon nog mee voor de periode en zijn klaar voor Schijndel zondag”, zei trainer- Kevin van Emmerik.

,,De eerste helft was waardeloos’’, aldus DSC-trainer Robin Verheijden. Volgens de oefenmeester mocht DSC van geluk spreken dat het niet al 4-0 achterstond na de eerste helft. ,,We weten het goed om te draaien in de tweede helft na de vroege goal van de thuisploeg, maar we hebben verdiend verloren vandaag’’ , aldus Verheijden.

Alem – ODC 0-0.

,,Het was vandaag een wedstrijd van de keepers, beide speelden echt een berenpartij’’, aldus Ben Hoek, trainer van Alem. Het uitzicht op eventuele promotie wordt door het gelijkspel volgens Hoek wel lastiger. ,,Nu hebben we het niet in eigen hand, je kijkt nu ook wat andere clubs boven ons aan het doen zijn. Dat was afgelopen zondag nog anders’’ , zei Hoek

BMC – Margriet 0-3 (0-2). 8. Margriet 0-1, 14. Margriet 0-2, 82. Margriet 0-3.

De instelling was volgens BMC-trainer Ton Berens nergens te bekennen in de eerste helft. ,,We hebben zeer ondermaats gepresteerd in de eerste helft, nul inzet en geen drang om te winnen’’ , aldus Berens. BMC lijkt nu af te stomen op de nacompetitie, wat voor de club uit Berlicum ook een lastige periode dreigt te worden.

Nooit Gedacht – Avanti 0-2. 2. Luc van de Hurk 0-1, 4. Geert van Heeswijk 0-2.

Door een vroege sprint van Avanti, doet het weer volop mee voor het behalen van promotie. ,,De eerste helft was vandaag uitstekend, in de tweede helft gaven we wat kansen weg, maar naast het feit dat de thuisploeg twee keer de lat raakte, zijn we niet in de problemen gekomen’’ , aldus Avanti-trainer Stephan Hesemans.

,,Dit was nu echt een wedstrijd met twee gezichten”, vond Nooit Gedacht-trainer Henry van der Linden. ,,Wij begonnen zonder enige felheid aan dit duel en gaven in de eerste vijf minuten twee goals weg. Twee keer totale miscommunicatie. Ja, wat moet je dan nog? Ik was daar echt heel teleurgesteld over. Het was zo futloos. Op de een of andere manier konden we de energie niet vinden. Toen heeft het in de rust wel even gedonderd, ja. Ik ben normaal gesproken altijd de rust zelve en erg relativerend maar nu was ik echt even boos. In de tweede helft kan ik de ploeg alleen maar verwijten dat we hem niet maken. We kregen goede kansen en ik heb weer het Nooit Gedacht gezien wat we atlijd zien. We hebben alles gedaan om de aansluitingstreffer te maken en als je die snel maakt, kun je het Avanti lastig maken. Echt jammer. We geven gewoon in vijf minuten de hele wedstrijd weg.”

Schijndel – Schadewijk 2-2 (1-2). 7. Benjamin Duah 0-1, 9. Dani Eveleens 0-2, 43. Thomas Kastelijn 1-2, 85. Thomas-Jan van Raai 2-2.

,,We hebben nog geen feest gepland”, zei Schijndel-coach Henry van Alebeek. ,,We bekijken de wedstrijden een voor een en zondag worden we ook nog niet kampioen. Vandaag begonnen we heel slap aan de wedstrijd. Schadewijk is een hardwerkend team met goede individuele spelers. Door ons gebrek aan scherpte kwamen ze al snel op voorsprong en twee minuten later schoten ze ook nog een vrije trap binnen. Daarna gooiden zij de zaak op slot en probeerden ze de wedstrijd te temporiseren. Er waren ook nog wat blessures waardoor we een vervelende wedstrijd speelden. Maar dat hebben we aan onszelf te danken. We hebben in de tweede helft wel knap onze rug gerecht, daarvoor mijn complimenten aan de spelers. Het was gelijkopgaand, met veel strijd. Ik denk dat de uitslag wel terecht is.”

,,We hadden een duidelijk plan op tafel: Schijndel meteen vastzetten en met drie spitsen vooruit jagen. We wilden op hun helft voetballen en we kregen meteen grote kansen. Na de 1-0 wilden we zeker niet terugjagen maar vooruit blijven voetballen. In de tweede helft weet je dat zij meer zullen gaan pressen, ze kunnen kampioen worden. Voor ons was het daarom meer tegenhouden in de tweede helft. Maar we bleven toch aardig meedoen. Erg zuur dat je dan in de slotfase alsnog het deksel op de neus krijgt. We probeerden voor een stuntje te gaan en op basis van de eerste helft hadden we meer verdiend”, aldus Dicky van den Akker, assistent-coach van Schadewijk.

BMC – Margriet 0-3(0-2). 8. Jeffrey van Lieshout 0-1, 15. Morris Landman 0-2, 80. Rob van de Ven 0-3.

,,We zitten een beetje in een lastige fase. We verloren vorige week van Schijndel waardoor het zicht op het kampioensschap weg is. De tegenstander knokt tegen degradatie dus dan weet je dat het zwaar wordt. We zijn alleen goed omgegaan met de ruimtes die zij weggaven. Zij speelde redelijk opportuun en hadden wat kansen maar wij kwamen snel op voorsprong en domineerden. De tweede helft was meer in evenwicht. Het spel golfde meer op en neer maar we hebben nog steeds weinig weggegeven. Ik ben blij dat we na het verlies tegen Schijndel de draad weer goed hebben opgepakt. We doen mee om een plek bovenin en moeten scherp blijven. Omdat we al een periode hebben, loop je het risico dat we achteruit gaan leunen en ons richten op de nacompetitie. Dat hebben we niet gedaan. Er speelden vandaag ook veel andere jongens dan normaal en die hebben dat prima ingevuld”, aldus Margriet-coach Maarten van Vugt.

SCG – DVG 2-1 (2-1). 3. Jurre van Veghel 0-1, 20. Jordi van Lijssel 1-1, 45+2 Rody van Gaal 2-1.

,,We kwamen weer vroeg achter en dan moet je in de achtervolging. Dat deden we goed. In de eerste helft waren wij de bovenliggende partij. We groeiden echt in de wedstrijd. DVG zakte terug en loerde op de omschakeling. Vlak voor rust kwamen we op voorsprong. Dat is lekker. In de tweede helft ging DVG pressen en op jacht naar de gelijkmaker. Die wilden ook een punt halen. Voor ons kwamen er kansen uit de omschakeling en daaruit hadden we het moeten beslissen. Dat is onze enige fout geweest. Het blijft daardoor spannend terwijl het klaar was geweest als we de wedstrijd gewoon op 3-1 hadden gegooid. Maar we hebben vandaag echt gestreden voor iedere meter en echt als collectief geknokt. Dit was een grote stap richting handhaving en ik wil een groot compliment maken aan de groep”, zei SCG-coach Koen Wissing.

,,Ik vond het onterecht maar dat is makkelijk lullen”, baalde DVG-coach Henri van den Braak. ,,Wij kwamen snel voor maar daarna was het ook weer vlug gelijk. Op slag van rust maakten zij ook nog de 2-1. Na rust gingen wij volle bak vooruit maar het mocht niet meer zo zijn. Zij zijn de gelukkige winnaar vandaag maar een gelijkspel was meer op zijn plaats geweest. Echt een hele zure nederlaag. Zij gaan nu over ons heen en we staan nu vierde van onder. Voor ons is het naar beneden kijken nu. Bijzonder zure donderdagavond.”

Zwaluw – RKTVC 7-0(1-0). 29. Martin de Laat 1-0, 50. Ruben Taks 2-0, 53. Martin de Laat 3-0, 54. Tommie Cretier 4-0, 80. Tommie Cretier 5-0, 86. Quinten van Haaren 6-0, 88. Mathijs Bezem 7-0.

,,Het verschil was heel groot”, aldus Zwaluw-coach John Laponder. ,,Bij rust was het pas 1-0 maar daarvoor hadden we ook al veel overwicht, meer balbezit en veel kansen. In de tweede helft maakten we er binnen tien minuten drie en daarna hebben we het redelijk uit kunnen voetballen. Het klasse verschil was eigenlijk wel te groot. RKTVC staat onderaan en wij voetballen nog voor de nacompetitie. Dat merkte je vandaag. Ik ben blij dat we winnen. Zeker nadat we vijf wedstrijden geen overwinning wisten te boeken. We doen nog steeds mee om de nacompetitie plaatsen dus dat is mooi.”

Derde klasse D:

Nijnsel – Hoogeloon 1-2(0-0). 46. Rens Hoppenbrouwers 1-0, 60. TEGENSTANDER 1-1, 88. TEGENSTANDER 1-2.

,,We verliezen hem vandaag in de 88eminuut. Erg zonde”, begon Nijnsel-coach Carlo Vorstenbosch. ,,Je merkt dat ploegen tegen ons proberen om snel het verschil te maken. Hoe langer dat duurt, hoe meer wij in de wedstrijd groeien. Vandaag ook. Hoogeloon was vanaf het begin heel gedreven en wij hadden moeite om ze van de goal af te houden. Daarna groeien wij en was de beste kans misschien zelfs wel voor ons. Na de snelle 1-0 in de tweede helft kregen we nog wat extra vertrouwen. Hoogeloon ging met nog meer energie spelen en uiteindelijk valt dan ontzettend laat de 1-2. Onze werklust is niet beloond, vervelend. Maar Hoogeloon heeft ook gewoon wel goed gevoetbald. Afgelopen zondag was het bij ons ver onder de maat en vandaag was het echt veel beter. Het is jammer dat we uiteindelijk niet hebben kunnen volhouden voor een resultaat maar de meeste ploegen waar we tegen spelen hebben gewoon meer kwaliteit. Om dan negentig minuten lang intensiteit op te brengen is lastig.”