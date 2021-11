Den Dungen wint simpel van Nooit Gedacht

Den Dungen – Nooit gedacht 3-0 (1-0). 38. Lex van den Biggelaar 1-0, 70. Jens van Grinsven 2-0, 94. Loek van Grinsven 3-0.

,,We hebben vandaag verloren van onszelf en hier moeten we mee aan de slag. Den Dungen zakte in op eigen helft en maakte het veld klein, daar hadden we het lastig mee. We moesten de randjes opzoeken. Ondanks dat we veel balbezit hadden, kregen we twee tegen goals uit een standaardsituatie tegen. Veel jongens zaten niet in de wedstrijd. We maakten de verkeerden keuzes en creëerden niet genoeg kansen. We kunnen het wel, want we hebben niet voor niets al dertig doelpunten gemaakt dit seizoen. Maar we moeten ervoor blijven werken, we zijn geen ploeg die het zomaar even doet. We kunnen van deze wedstrijd leren”, zei Nooit Gedacht-trainer Henry van der Linden.

,,We begonnen echt heel goed. We stonden verdedigend goed en hebben geen kansen weggegeven in de eerste helft. Uit een corner kopte Lex van den Biggelaar raak, waardoor we met 1-0 voor stonden bij de rust,” blikte Den Dungen-trainer Kevin van Emmerik terug. ,,Na de rust zijn we hetzelfde doorgegaan. Vorige week speelden we een goede eerste helft en een slechte tweede helft. Deze week was het twee keer goed. Zij hadden wel wat meer balbezit en we kwamen wel onder druk te staan, maar het stond defensief nog steeds goed. Na de 2-0 ebde hun geloof weg, ze kregen wel wat kansen maar geen extreem grote. We hebben echt als team gevoetbald. De spelers kwamen afspraken na en we hebben laten zien dat we heel gevaarlijk kunnen zijn. Dit is een goed resultaat en we sluiten weer aan bij de kopgroep. Dat was ook het doel.”

Margriet – BMC 0-0.

Margriet-trainer Maarten van Vugt: ,,Ik vond het voor de rust niet best. Beide ploegen werkten wel hard, maar er werd slordig gespeeld en we leden veel balverlies. We creëerden te weinig kansen, Rob van de Ven schoot in de eerste helft wel nog voorlangs. In de tweede helft waren wij sterker en in het eerste kwartier van de tweede helft werden er veel kansen gecreëerd. Twee kansen kwamen dicht in de buurt van het doel, een hiervan werd op de lijn door de keeper tegengehouden en de ander ging weer voorlangs. In tegenstelling tot de eerste helft vond ik dat we de winst meer hadden verdiend op basis van de tweede helft, helaas geen drie punten gepakt. Het was geen goede wedstrijd. Ik moet eerlijk zeggen dat het spelen zonder publiek en met een troosteloze ambiance niet bevorderlijk is. Jammer dat het amateurvoetbal zo moet eindigen.”

BMC moet op bezoek bij Margriet genoegen nemen met één punt. Het was een open wedstrijd die beide kanten op ging maar geen van beide ploegen wist te scoren. ,,We hebben wel wat kansjes gehad, zo schoot Joost Mathijssen een bal mooi op goal, maar pakte de keeper hem goed’’ , zei Ton Berens, trainer van BMC.

Avanti – Alem 7-0 (4-0) 15. Maruo Brus 1-0, 25. Roel Kappen 2-0, 36. Teun Kuijpers 3-0, 42. Teun Kuijpers 4-0, 55. Jelle Brus 5-0, 74. Geert van Heeswijk 6-0, 79. Teun Kuijpers 7-0.

Avanti droogt Alem af en scoort maar liefst zeven keer in een eenzijdig duel. Stephan Hesemans, trainer van Avanti, was lovend over zijn ploeg. ,,We speelden echt heel goed vandaag. Eigenlijk vanaf dat we scoorden waren we overheersend, en dat is terug te zien in de scoren’’ , zei hij. Renzo Brus viel nog uit met een blessure, en werd vervangen door Mees van der Heijden, hij maakte als A-Jeugd speler weer een goede indruk!

Alem liep vandaag achter de feiten aan. En dat is dan nog zacht uitgedrukt volgens trainer Ben Hoek. ,,We speelden vandaag echt dik ondermaats. Ik kan geen lichtpuntje benoemen in deze wedstrijd, en dat geldt voor alle spelers’’ , zei hij. ,,Te weinig inzet, niet de vrije man kunnen zoeken en timide spel waren de redenen volgens de oefenmeester. Al mogen ze volgend Hoek wel blij zijn met een vijfde stek in de ranglijst.‘’