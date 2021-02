Dennis Dekkers verkast van Best Vooruit naar Sarto

Dennis Dekkers, nu nog werkzaam bij eersteklasser Best Vooruit, is vanaf komend seizoen hoofdtrainer van het eveneens in de eerste klasse uitkomende Tilburgse Sarto. De 47-jarige oefenmeester uit Waspik is bezig aan zijn derde seizoen bij Best Vooruit, waar Miguel van den Dungen zijn opvolger wordt.