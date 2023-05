Dennis Knuiman is bijna OJC’er af. ‘Eindigen op dertig goals zou geweldig zijn’

Bekeravon­tuur Avanti'31 strandt in halve finale: ‘Nu gaan we vol voor het kampioen­schap’

Het is normaal gesproken een zekerheid: Roel Kappen maakt een goal of heeft een assist. In de halve finale van het bekertoernooi tegen SV Meerssen kwam de buitenspeler dichtbij, maar het mocht niet baten: ,,Deze verdedigers gaan een stuk slimmer met de ruimtes om.”