Dennis Knuiman verlaat OJC voor IJsselmeervogels

Dat Dennis Knuiman op een gegeven moment OJC Rosmalen zou gaan verlaten, was al even duidelijk. Inmiddels is bekend waar de doelpuntenmachine uit Driel komend seizoen onder contract staat: tweededivisionist IJsselmeervogels uit Spakenburg.

Afgelopen zomer was er uit hetzelfde vissersdorp al concrete interesse voor Knuiman. Spakenburg wilde ver gaan om de spits in te lijven en deed meerdere pogingen, maar die bleken allen tevergeefs. De afgelopen maanden hengelden meer clubs uit de tweede divisie naar de diensten van Knuiman, waaronder TEC, De Treffers en Kozakken Boys. De keuze viel dus uiteindelijk op IJsselmeervogels. ,,Een fantastische club, die in mijn ogen een absolute grootmacht is in de top van het amateurvoetbal en steevast bij de beste vijf teams van de tweede divisie moet horen. Ook is het prettig dat IJsselmeervogels komend seizoen in een 4-4-2 systeem wil gaan spelen. Uiteraard ga ik mijn stinkende best doen. Ik heb de ambitie om op een zo hoog mogelijk niveau te spelen. Mijn ultieme droom is nog steeds het betaald voetbal”, laat Knuiman in een korte reactie weten.

De scoringsdrift van Knuiman was afgelopen seizoen in Rosmalen een zeer belangrijk onderdeel van de behaalde promotie naar de derde divisie. In de reguliere competitie trof de aanvaller 22 keer doel en in de succesvol verlopen nacompetitie maakte Knuiman er acht, waaronder een hattrick in het allesbeslissende promotieduel met Hoogland (4-1). Dit seizoen staat de teller alweer op acht goals. ,,Voor nu is het zaak om dit seizoen bij OJC op een goede manier af te sluiten en ervoor te zorgen dat we in de derde divisie blijven”, aldus de spits, die voorafgaand aan de welbekende derby tussen Spakenburg en IJsselmeervogels, oftewel ‘De Blauwen tegen de Rooien’, zijn contract zal tekenen.

De technische commissie van OJC slaagde er drie seizoenen geleden in om de talentvolle spits naar Rosmalen te halen. ,,Ik heb Dennis meteen voorgehouden dat hij zich bij ons verder kon ontwikkelen, om vervolgens een mooie stap omhoog te maken. Dat is met IJsselmeervogels dus gelukt”, vertelt OJC-coach Willem Leushuis. Saillant detail is dat Leushuis in het verleden ook twee periodes als hoofdtrainer bij IJsselmeervogels actief was.