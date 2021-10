Derby FC de Rakt - Vorstenbossche Boys is prooi voor thuisploeg

FC de Rakt – Vorstenbossche Boys 5-1 (1-1). 15. Kay van der Ven 0-1, 40. Thomas Mertens 1-1, 54. Jorg Verhoeven 2-1, 77. Thomas Mertens 3-1, 81. Bart Langenhuijzen 4-1, 86. Thomas Mertens 5-1.

,,De eerste twintig minuten had Vorstenbosch een overwicht maar daarna kregen wij grip op de wedstrijd en waren we heer en meester”, zag Eus Marijnissen, trainer van FC de Rakt.

,,Voor ons was het uitvallen van Marvin van Heeswijk een breekpunt in de wedstrijd want nadat hij het veld verliet, was ook het vertrouwen binnen de ploeg weg. Dat is jammer want een goed resultaat was zeker haalbaar geweest”, aldus de bezoekende trainer Dennis Meijer.

Deze derby eindigde zonder gele of rode kaarten en dat is volgens Eus Marijnissen een compliment voor de scheidsrechter waard. ,,Er waren wel stevige duels maar door goed en scherp te fluiten, bleef het binnen de perken.”

Julian Mill 1-1 (0-1). 25. Rob van der Wijst 0-1 (pen.), 65. 1-1 (pen.).

,,Een goede uitslag van een slechte wedstrijd”, aldus de trainer van Achilles Reek Frank Nelissen. Bij de bezoekers stond vanwege blessures de hele wedstrijd een veldspeler in het doel maar dat was zonder gevolgen want Stijn Timmers hield knap ‘de nul’.

Gassel – Ulysses 2-3 (1-2).19. Bernd van de Camp 0-1 (pen.), 28. 1-1 (pen.), 36. Jordi Vestering 1-2, 90. 2-2 (pen.), 90. Maurice van Rossum 2-3.

,,Een zwaarbevochten maar ook dik verdiende overwinning. In de laatste minuut kwam Gassel op gelijke hoogte maar in de extra tijd schoot Maurice ons naar de winst. En het was lang geleden dat we een overwinning konden vieren”, aldus trainer Manfred van Erp van Ulysses.

Max van Eldijk startte voor het eerst in het doel van Ulysses en stopte voor rust een penalty. Volgens de scheidsrechter had hij echter te vroeg bewogen waardoor de strafschop opnieuw mocht worden genomen. De tweede keer had Van Eldijk geen kans.

SCMH – Herpinia 1-0 (1-0). 43. Roel Bekkers 1-0.

,,Een van twee kanten heel slechte wedstrijd die geen winnaar verdiende”, vatte Maarten Hendriks, trainer van Herpinia, het duel samen.

NLC’03 – SSA Vestra’19 1-0 (1-0). 41. Stein Bijl 1-0.

,,Na de ruime nederlaag van vorige week kozen we voor een behouden tactiek. Deze overwinning is een enorme opsteker voor ons”, zag Willem van Kreij, trainer van NLC’03.

,,De reden dat we verloren, waren we zelf. We hebben heel veel de bal gehad, maar creëerden te weinig”, aldus Mark Strik, trainer van SSA Vesta’19.

De supporters van NLC’03 zorgden voor een mooi begin van de wedstrijd want zij hadden ervoor gezorgd dat de spelers met de klanken van de Champions League-hymne het veld betraden.

Festilent – SIOL 0-0.

,,Ik kan niet anders dan tevreden zijn met deze puntendeling. Al vroeg in de wedstrijd ging Bram Geurts geblesseerd van het veld maar ook zonder deze sterkhouder heeft mijn ploeg het heel goed gedaan”, beschreef Tom Jacobs, trainer van Festilent, de wedstrijd.

Jongelingen Roy van de Bogaard en Jurre van de ven mochten hun basisdebuut maken.

SES – Cito 0-3 (0-2). 14. Ferhat Coskun 0-1, 30. Ferhat Coskun 0-2, 53. Younes de Ettahouri 0-3.

,,Een zakelijke overwinning. We hebben geen kans weggegeven en gestreden voor elke meter”, aldus Cito-trainer Yavuz Demirci.

Volgens Demirci heeft zijn ploeg zich nog ingehouden. ,,We zijn coulant omgegaan met de kansen. Als het 0-7 was geworden, was het een terechte uitslag geweest.”