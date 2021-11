Derby RKKSV - Maliskamp zonder publiek prooi voor de bezoekers

RKKSV – Maliskamp 0-1 (0-0). 60. Ron van Boxtel 0-1

Er waren dit keer geen 800 toeschouwers bij de kleine derby van Rosmalen. ,,Iedereen kijkt naar deze wedstrijd uit, dus het is jammer dat er geen publiek mocht zijn”, weet Maliskamp trainer Willem van den Berg. Collega-trainer Ramon van Rixtel was ondanks de nederlaag redelijk tevreden. ,, Dinsdag en donderdag had ik na de training bijna geen stem meer over. Ik vond dat we als makke lammetjes over het veld heen dartelden. Vandaag deden we dat niet. We werkten heel erg hard.”

VCB – Wilhelmina 4-1 (2-1). 1. Rico Martens 0-1, 16. 1-1, 36. 2-1, 68. 3-1, 90. 4-1

Trainer Coen van Overbeek baalt. ,,Vandaag kwam we na één minuut spelen al 1-0 voor. Toen dacht ik: ‘ik ga er eens goed voor zitten. Nu komen we los’. Dat bleek niet zo te zijn. We kregen op knullige wijze een doelpunt tegen. Vervolgens schoot de VCB-aanvoerder vanaf de middellijn geweldig raak.” Heeft Wilhelmina een probleem nu het onderin staat? ,,Qua sfeer wordt het er natuurlijk niet beter op. De realiteit is dat we naar onder moet kijken in plaats van naar boven. Dat zijn wij niet gewend. We moeten dus uit een ander vaatje gaan tappen.”

Boxtel – Jan van Arckel 2-3 (2-2). 7. Nick van Velzen 0-1, 11. Daniel Foster 1-1, 34. Daniel Foster 2-1, 44. Mark Roeters 2-2, 81. Nick van Velzen 2-3

Jan van Arckel won na een ruim een maand weer eens een wedstrijd. In de 81e minuut maakten wij de 2-3. Toen werd ik wel waakzaam. Het is natuurlijk meerdere keren gebeurd dat wij in de laatste minuut tegen de lamp aanliepen.” Zover kwam het dit keer niet. En dus was Goesten een gelukkig man. ,,Ik ben hart en nieren FC Den Bosch-fan. Ik hoorde hun trainer Jack de Gier zeggen: ‘zonder punten vaart niemand wel’. Daar ben ik het roerend mee eens.”