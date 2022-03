Derby tussen Sleeuwijk en Woudrichem zorgt voor vuurwerk

Sleeuwijk - Woudrichem 1-1 (1-0) 9. Micic 1-0, 64. Kant 1-1.

De vorige clash vond vorig jaar plaats, toen konden de supporters alleen via een livestream erbij zijn. Deze zaterdag weer live, daar was naar gesnakt. Het was druk – zo’n achthonderd toeschouwers – en er werd enorm veel vuurwerk afgestoken. Het duurde ruim vijf minuten voordat de laatste pijl het luchtruim verkoos. ,,We hebben er zo’n vijfhonderd euro aan besteed”, zei een jonge supporter van de thuisclub. ,,Dat had nog meer kunnen zijn als we niet zo veel korting hadden gekregen.”

Voor Senna Kant was het heel bijzonder duel. De negentienjarige verdediger speelde voor de eerste keer in de hoofdmacht van de Vissenkoppen deze derby. Met een fraai schot produceerde hij uit het niets de gelijkmaker. ,,Dat je je eerste doelpunt maakt tegen Sleeuwijk, daarmee komt een droom uit.”

De Zwerver – Altena 3-1 (1-0) 1. 1-0, 60. 2-0, 65. 3-0, 72. Zuidweg 3-1.

De laatste keer dat Altena een competitiewedstrijd verloor heeft alweer een baard van een jaar. Destijds kraaide in Nieuwendijk, jawel, de ploeg uit Kinderdijk victorie. ,,Op voorhand waren we er dus voor gewaarschuwd”, zegt aanvoerder Julian Geelhoedt. ,,Onze trainer had dat ons nog eens goed ingepeperd.” Binnen een minuut werd al duidelijk dat de gasten een heel lastige middag tegemoet gingen: een communicatiefout tussen verdedigers en de doelman leverde de thuisclub een goedkope voorsprong op. ,,We raakten niet in paniek, want je bent niet voor niks al zo lang ongeslagen. Maar je weet dat het lastig wordt, want die ploeg bestaat uit grote gasten. En De Zwerver houdt van inzakken.” Het werd allengs erger – drie tegentreffers, ook dat komt zelden voor.

Roda Boys/Bommelerwaard – Heukelum 0-0.

Heukelum stond op de laatste plaats, Roda Boys gaat voor de titel. Je zou denken: voor de thuisclub moet dit een makkie zijn. Komt nog bij dat de ploeg uit Aalst zich vorige week blameerde door bij Drechtstreek lamlendig voor de dag te komen, was er al voorschot genomen op carnaval; Roda Boys wilde zich revancheren. Maar het bleef bij een puntendeling. Alweer een chagrijnige Jan van Grinsven, trainer van de Boys? ,,Nee, Heukelum heeft me verrast. Onbegrijpelijk dat die ploeg onderaan bungelt. En als je weet dat Paul van den Elzen, onze doelman, een van de beste van het veld was, geeft al aan dat die gasten wel degelijk gevaarlijk zijn geweest.” Maar met een puntendeling was hij niet echt tevreden. ,,Zulke potjes moet je eigenlijk winnen, zeker als je sportieve aspiraties hebt.”

EBOH – Wilhelmina’26 3-2 (3-2). 15. 1-0, 20. Jongejan 1-1, 30. 2-2, 38. 3-1, 44. De Laat 3-2.

Ron Laros wil met de Kanaries meer het accent leggen op de verdediging. Dat lukte vorige week tegen GJS helemaal niet, want kregen de Wijk en Aalburgers een zevenklapper om de oren. En tegen EBOH zag de defensie er alleen na de hervatting er degelijk uit. ,,Toen gaven we geen ruimte weg, voor de rust veel te veel.” Toch was Laros niet helemaal ontevreden. ,,We hadden heel veel spelers die niet mee konden doen vanwege corona. We moesten zelfs de wedstrijd van het tweede uit het programma gooien om de selectie aan te vullen. Die jongens hebben zich kranig geweerd.”