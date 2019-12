Derby Uno Animo - DESK heeft openingsgoal nodig voor echt derbyvoetbal

De eerste 37 minuten leek het er helemaal niet op dat het dé derby was in de gemeente Loon op Zand: kijken naar groeiend gras zou interessanter zijn geweest. Maar na het doelpunt van Rises, veranderde het karakter van het duel: meer strijd en meer passie. Door een benutte pingel, nadat Wesley van Dongen al dan niet onderuit werd gehaald, leek Uno op rozen te zitten. Maar een domme tweede gele kaart van Van Loon geloofde de hekkensluiter nog in een puntje. Dat DESK, dat nog paal en lat raakte, in de extra tijd nog scoorde, deerde Uno niet.

De laatste twee wedstrijden ging WSC ook met een achterstand de rust in. Desondanks stond er na afloop wel een aardig resultaat op het wedstrijdformulier, twee maal werd het 2-2. ,,Ik had er dus alle vertrouwen in dat we in de tweede helft de boel om konden zetten”, zegt WSC-trainer Patrick Berkelmans, ,,maar dan moesten we het aardige spel van het eerste kwartier weer op zien te pakken. En dat gebeurde dus niet. Ook in de tweede helft leden we veel te veel balverlies, ook op eigen helft. Door zo’n slordige breedtepass leidden we het tweede doelpunt in. Toen was duidelijk dat er vanmiddag voor ons niks te halen viel.”