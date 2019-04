Derbyweek in vierde klasse E: Alem - DSC en OSC’45 - Wilhelmina

Zondag 4e Alem-DSC is een derby waar altijd veel vuurwerk bij kwam kijken. De editie van 2019 had dat allesbehalve. De tamme derby eindigde in 0-1.

Alem - DSC 0-1 (0-1). 34. Bas Vos 0-1.

Het nodige vuurwerk dat door supporters van beide clubs voorafgaand aan de derby werd afgestoken, sloeg niet bepaald over op het veld. Alem-elftalleider Ton Steenbekkers verbaasde zich daar behoorlijk over. ,,In mijn tijd was zo’n tamme derby als deze absoluut niet denkbaar. Je hoeft elkaar natuurlijk geen schoppen te geven, maar ik miste de echte wil om te winnen”, verklaarde Steenbekkers. Een rake kopbal van DSC-aanvoerder Bas Vos zorgde na ruim een halfuur voetballen voor de eindstand. ,,Het was vanuit onze kant geen hoogstaande wedstrijd, maar de punten zijn verdiend. We hadden pech dat de keeper van Alem de wedstrijd van zijn leven keepte”, aldus DSC-coach Roland Timmermans. Bij Alem stond Bouke Steenbekkers onder de lat. ,,Zonder Bouke was de score een stuk hoger uitgevallen”, moest Ton Steenbekkers dan ook eerlijk bekennen.

OSC’45 - Wilhelmina 1-3 (0-2). 22. Lindley Davis 0-1, 31. Jordey van Ham 0-2, 73. Illias Kabbouti 1-2, 86. Johnny de Nies 1-3.

Terwijl laagvlieger OSC’45 met meer passie en beleving speelde, ging Wilhelmina in de Bossche derby met de drie punten aan de haal. Voor OSC-coach Jeroen Beekwilder waren de druiven dus zuur. ,,Na afloop kregen we weer de nodige complimenten. Maar wat heb je daaraan als je met lege handen staat?”, vroeg Beekwilder zich af. Waar OSC’45 diverse goede kansen onbenut liet, kwam Wilhelmina voor rust wel tot scoren. Lindley Davis maakte de openingstreffer, waarna aanvoerder Jordey van Ham de score verdubbelde. Pas halverwege de tweede helft benutte OSC-aanvaller Ilias Kabbouti één van de vele mogelijkeden die de thuisploeg kreeg. De derby werd zodoende weer spannend. Totdat invaller Johnny de Nies uit het niets de 1-3 aantekende. ,,Eerlijk is eerlijk. We hebben niet goed gevoetbald, maar we hebben wel laten zien dat dit Wilhelmina een ploeg is die qua niveau dicht bij elkaar zit. We hebben wederom geprofiteerd van een sterke reservebank”, vertelde Coen van Overbeek, assistent/coach van Wilhelmina. Bij OSC’45 stond er in de persoon van Jan Hoedemakers (42) een opvallende naam tussen de palen. Hoedemakers keept normaal gesproken in het vierde elftal, maar maakte zijn opwachting vanwege blessures van Preshant Shewdat en Youri Wolffs. ,,Jan heeft het erg goed gedaan”, vond Jeroen Beekwilder.

Beesd - Maliskamp 3-4 (2-1). 16. 1-0, 31. 2-0, 44. Jari Konings 2-1, 51. 3-1, 82. Gunther van Meurs 3-2, 90. Lauran de Bekker 3-3, 90+1. Ron van Boxtel 3-4.

Moment van de wedstrijd: Maliskamp leek af te stevenen op een nederlaag, maar een goal van aanvoerder Ron van Boxtel bezorgden de roodwitten alsnog een zege.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,Het is al de derde keer dit seizoen dat we in extremis nog een wedstrijd weten te kantelen”, wist Maliskamp-coach Willem van den Berg te vertellen.

RKTVC - Jan van Arckel 1-1 (0-1). 26. Thom de Looijer 0-1, 86. 1-1.

Moment van de wedstrijd: Jan van Arckel leek met een zege aan de haal te gaan in Tiel, maar vijf minuten voor tijd viel uit het niets nog de gelijkmaker. ,,Ontzettend balen, want we hadden zeker een zege verdiend”, vond trainer/coach Marco van Loon.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Volgens Van Loon was het een wonder dat het halverwege 0-1 stond. ,,Het had minimaal 0-3 moeten staan.”

Buren - RKKSV 1-1 (1-1). 5. Joey van Nuland 0-1, 42. Lars van Dijk 1-1 (eigen goal).

Moment van de wedstrijd: RKKSV-verdediger Lars van Dijk kwam tot scoren in en tegen Buren, maar hij deed dat in zijn verkeerde doel. ,,Lars wilde een voorzet wegwerken, maar raakte de bal helemaal verkeerd” zag RKKSV-coach Bertie van Balsfoort.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,Tsja een gelijkspel. Wat moet ik ervan zeggen?”, vroeg Van Balsfoort zich af. Het was voor RKKSV pas het tweede gelijkspel van het seizoen.

Hedel - SCR 2-1 (1-0). 13. Bas van der Star 1-0, 62. 1-1, 90+2. Lukasz Junatowski 2-1.

Moment van de wedstrijd: In de extra tijd taxeerden de doelman en een verdediger van SCR een lange bal helemaal verkeerd. Lukasz Junatowski was er vervolgens als de kippen bij om de luidbejubelde 2-1 binnen te schieten.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Hedel is na de thuiszege hekkensluiter af. Wel heeft de ploeg drie wedstrijden meer gespeeld dan OSC’45, dat drie punten minder heeft. ,,We moeten sowieso nog wat punten pakken want we zijn er nog lang niet”, constateerde Hedel-coach Wilco van Houtum dan ook.