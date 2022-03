Derde ontmoeting met Berkdijk verloopt teleurstellend voor DESK

In het seizoen 1978/1979 speelden beide ploegen voor de allereerste keer in de competitie tegen elkaar in de eerste klasse van het zondagvoetbal. Berkdijk degradeerde, deze zaterdag was de derde confrontatie. En die verliep teleurstellend voor DESK. ,,Het was vooral na rust eenrichtingsverkeer, na de gelijkmaker was het wachten op een tweede doelpunt”, vond trainer Tom Heijkoop. ,,Berkdijk haalde alle trucs uit de kast om het ritme er bij ons uit te halen, hun goed recht.” Berkdijk liep feestend het veld af. ,,Wij zaten stilletjes met een brok in de keel in de kleedkamer.”