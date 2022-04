DESK doet zichzelf tekort tegen Dongen

4DHoewel de Kaatsheuvelnaren een gooi doen naar het kampioensschap, hebben ze in de wedstrijd tegen Dongen geen goede zaken verricht. In de eerste helft gaf zijn ploeg niet thuis, vond trainer Tom Heijkoop.

Dongen – DESK 4-1 (3-0) 12. 1-0, 19. 2-0, 39. 3-0, 49. e.d. 3-1, 59. 4-1.

Mocht DESK geen kampioen worden, dan zullen de Kaatsheuvelnaren zeker nog eens terugdenken aan de duels tegen Dongen. Die leverden nul punten op. In de eerste helft gaf DESK niet thuis, zag trainer Tom Heijkoop. ,,In de voorgaande vijftien wedstrijden kregen we zeven doelpunten tegen, in 45 minuten drie. Dat zegt al genoeg: we hebben de rode loper uitgerold.” Na de hervatting gaf een snel eigen doelpunt van de thuisclub nog enige hoop. Maar die doofde vlak voor het uur.

SSC’55 – The Gunners 1-3 (0-1). 25 (pen.) 0-1, 60. Erwin van den Hoven 1-1, 80. 1-2, 85. 1-3.



Tot de 80e minuut kon SSC’55 nog gelijk oplopen met de kampioenskandidaat, daarna nam de ploeg uit Breda afstand. Een schande is het niet. ,,Maar wel doodzonde”, vindt aanvallende middenvelder Joey van Veldhoven. ,,Na de gelijkmaker van Erwin van den Hoven hebben we zo veel kansen gehad. Als jij ze niet benut, dan doet een ander dat wel. Zo werkt het nu eenmaal in het voetballen.”

SCO – Olympia’60 5-1 (2-1). 23. 1-0, 43. Ayhan Uslu 1-1, 45. 2-1, 65. 3-1, 88. 4-1, 90. 5-1. Rood: Ayhan Uslu van Olympia’60.

In de laatste paar minuten scoorden de Oosterhouters nog twee keer. ,,Iets te veel van het goede”, vond Olympia-trainer Mo Duzgun. ,,Hoewel er gestreden is voor een resultaat, gingen we terecht onderuit. SCO had voetballend meer in huis.”