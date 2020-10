DESK haalt drie punten op in Oss met Hamers in de hoofdrol

OSS’20 - DESK 2-3 (1-1) 4. 1-0, 44. Stijn Hamers 1-1, 49. (pen.) 2-1. 65. Steven Krikken 2-2, 78. E.d. 2-3.

In dit duel, waarin DESK tot twee keer toe in de achtervolging moest, was er een hoofdrol voor Stijn Hamers. Nadat hij al een keer het aluminium had getroffen, verraste hij vanaf de punt van het strafschopgebied de Osse doelman met een fraaie stiftbal. Het winnende doelpunt van de gasten was er ook eentje om niet snel te vergeten. Althans, voor een verdediger van de thuisclub. “Na een voorzet raakte hij bal faliekant verkeerd, die zeilde heel fraai over de doelman heen tegen de touwen”, zag trainer Tom Heijkoop, die na twee remises voor de eerste keer drie punten in de knip stak.

Vorige week kostte de laatste minuut tegen sv TOP de Kaatsheuvelnaren twee punten, vandaag voorkwam doelman Hans Vlak met een fantastische redding alweer een deceptie.

SSC’55 - FC Tilburg 4-2 (2-0) 1. Emanuel Nsita 1-0, 45. Rob van Kuijk 2-0, 70. 2-1. 82. Erwin van den Hoven 3-1, 88. Erwin van den Hoven, 90. 4-2.

Aan de overwinning viel helemaal niets af te dingen. “We hadden de eerste twintig minuten wel wat meer dan een keer mogen scoren”, vond trainer Nigel Branderhorst, die binnen zestig seconden Emanuel Nsita de thuisclub liet juichen. Rob van Kuijk verdubbelde die voorsprong. Na rust kwamen de gasten nog terug. “Maar de overwinning is nooit in gevaar geweest.”

Erwin van den Hoven heeft al vier keer in drie wedstrijden gescoord. “Alleen maar als invaller”, zegt Branderhorst. “Bij elkaar heeft Erwin 110 minuten gevoetbald. Hij kan maar weinig trainen, want is bezig met een grote verbouwing. En zijn vriendin is hoogzwanger. Maar hij is dus een geweldige pinchhitter.”

Dongen – Olympia’60 afgelast wegens corona.

Willem II – Berkdijk 6-1 (2-0) 1. Serdar Gul (pen.) 1-0, 30. Cem Ergun 2-0, 60. Cem Ergun 3-0, 65. 3-1, 67. Sem Ergun 4-1, 70. Nathan van Dorst 5-1, 75. Sinan Agbahca 6-1.

Berkdijk was voetballend de evenknie van Willlem II. “Maar met één verschil”, constateerde Mustafa Demirtas, trainer van de Tricolores. “We waren ontzettend scherp voor het doel. We hebben bijna alle kansen benut. Lekker die eerste zege, zat er al aan te komen. In de eerste twee wedstrijden hebben we het ook aardig gedaan.”

Het laatste doelpunt was een poeier vanaf zo’n dertig meter. “Had eigenlijk moeten zien”, vond Demirtas, “maar er was geen publiek. Hoe dan ook: ik ben blij dat we mogen voetballen.”