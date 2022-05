DESK kampioen na winst op RFC

The Gunners begon een halfuur later aan zijn wedstrijd tegen SCO. Maar toen het laatste fluitsignaal op sportpark Eikendijk klonk, zou er een mirakel moeten gebeuren in Breda om het feestje van DESK alsnog te verstoren: The Gunners stond met 0-3 achter. Dus het kampioenschap kon Door Eendracht Sterk Kaatsheuvel niet meer ontgaan. Flessen bier werden ontkurkt, flessen champagne aangerukt en de bloemen die in sponsorhome in emmers stonden te wachten uitgereikt. ,,De titel hebben we te danken aan de saamhorigheid in de selectie”, zegt trainer Tom Heijkoop. ,,Heel het seizoen hebben we als een team gefungeerd. Er is een groot lerend vermogen in deze jonge groep.” Volgens aanvoerder Mathijs Emmers telde meer mee. ,,We kennen elkaar al zo lang, het zijn allemaal jongens van de club.”