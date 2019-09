DESK met 2-5 onderuit met 16-jarige doelman onder de lat: ‘Hij treft geen enkele blaam’

DESK startte met een debuterende doelman, de pas zestienjarige Tony van der Ark. Hij kreeg dus vijf treffers om zijn oren. ,,Tony treft geen enkele blaam”, vindt trainer Tom Heijkoop. ,,Onze verdedigers wel, want we hebben een paar keer de rode loper uitgelegd. Zelf hebben we aardig gespeeld, veel kansen gekregen. Maar uiteindelijk zijn we geklopt op naïviteit en effectiviteit.”

In de voorbereiding presteerde WSC erg matig. ,,We moesten erg veel nieuwe spelers inpassen, vandaar”, zegt de nieuwe trainer Patrick Berkelmans. ,,Dan is het zoeken naar de juiste speelwijze.” En dan plotseling dit resultaat, dat is opmerkelijk. ,,Niet als je weet dat FC Tilburg maar liefst negen basisspelers miste. Dat hoorde ik achteraf van mijn collega. Daar hebben we dus prima van geprofiteerd.”