DESK nog steeds op drie punten, maar geloof in handhaving blijft bestaan

Tom Heijkoop, trainer van DESK, hoopt onderhand op een gestolen overwinning. Het zou de eerste keer zijn dat de Kaatsheuvelnaren in deze competitie dat dan een driepunter zou worden opgestreken. ,,Bij Roosendaal hadden we weer veel meer verdiend, kregen de complimenten. Maar je koopt er geen brood voor”, zegt de Waalwijker. ,,Het grote manco is dat we de kansen niet afmaken en dat kansen van de tegenstander te makkelijk leiden tot een doelpunt.”

FC Tilburg had pas vier punten gepakt, dus leek het op voorhand een makkelijke wedstrijd te worden voor WSC. Dat viel tegen, vond trainer Patrick Berkelmans. ,,We troffen een FC Tilburg dat qua veldspel niet onderdeed voor ons. Nou stelde het voetbal niet veel voor, was een tweedeklasser onwaardig. Het was heel middelmatig.” Bij het enige doelpunt profiteerde WSC van desorganisatie bij de gasten. ,,In de 43 minuut kreeg een speler van FC Tilburg een rode kaart vanwege commentaar op de leiding. De emoties liepen wat om, ze stonden niet goed. Dat hebben we uitstekend uitgebuit.” Maar, zo stelt Berkelmans, daarmee was de koek op. ,,Na rust hebben we ons numerieke overwicht niet goed uitgespeeld.”