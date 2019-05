DESK pakt de titel en zet weg omhoog weer in

Veertig uren hadden de supporters van DESK gewerkt aan het spandoek om de spelers een hard onder de riem te steken in Oosterhout. Winst was genoeg om de titel in de derde klasse B te pakken. En winnen, dat deden de mannen van Tom Heijkoop tegen SCO: 1-3

In Oosterhout deed SCO wat het kon om de Kaatsheuvelnaren te stoppen en dat lukte tot de rust aardig. Na rust was het Walter Klijs die de blauw-gelen op koers voor de titel zette in de 61ste minuut: 0-1. Vijf minuten later was het Mitchell Bastianen - die na het seizoen vertrekt naar OJC Rosmalen - die met een geweldige actie ervoor zorgde dat Tim Argon een bal in eigen doel werkte: 0-2.

Na de verdubbeling van de score was het Steven Krikken die in de 78ste minuut de 0-3 op het scorebord zette. Drie minuten later deed SCO nog iets terug voor de Oosterhouters, maar bij DESK zal niemand zijn geschrokken van de 1-3. De champagne kon toen al worden ontkurkt.

DESK was toe aan een sportief succesje. Vanaf 2007 speelde de ploeg nog onafgebroken vijf seizoenen in de hoofdklasse, maar daarna was succes geen woord wat vaak werd teruggevonden in de berichtgeving over DESK. Na twee degradaties ging de ploeg in 2017 zelfs naar de derde klasse.

Daarna werd er een nieuwe weg ingeslagen door het bestuur. Meer eigen Kaatsheuvelse jongens gekoppeld aan wat directe versterkingen van buitenaf moesten ervoor zorgen dat DESK zo snel mogelijk terugkeert naar het niveau waar het volgens de fans thuishoort.