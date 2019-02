DESK pakt een keer geen kaart en wint van ZIGO

Moment van de wedstrijd: In de 30ste minuut ging het 4-4-2-systeem van DESK op de schop. ,,We kregen te weinig vat op ZIGO, met 4-3-3 lukte dat wel. Wat er meer evenwicht. Na rust waren de een stuk sterker, betaalde zich dat ook uit”, zegt trainer Tom Heijkoop. Aan de 1-1 van DESK zat volgens de teleurgestelde ZIGO-coach Ercument Metin een luchtje van buitenspel. ,,Drie meter ongeveer, zelfs mensen van DESK lachten erom.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Heijkoop: ,,We hebben geen enkele kaart gepakt. Ook dat is pure winst.” In vier wedstrijden moest een speler van DESK voortijdig gaan douchen. Geïrriteerd door de arbitrage gaven de Tilburgers de wedstrijd uit handen. ,,Er was niets aan de hand en aan onze inzet lag het niet”, zei Metin. ,,Maar wij voelen ons genaaid en door de verkeerde maat gemeten.”

Moment van de wedstrijd: ,,Voor de rust hadden we de touwtjes in handen, kregen we een paar mooie kansen”, zag Baardwijk-trainer Emiel Heefer. ,,Erna kwam Irene uit het niets op een voorsprong. Door een fout op het middenveld kon een doelpunt via een overtreding in het strafschopgebied worden voorkomen. Werd het 0-2. En dat kregen we niet meer recht gebreid.”