DESK schiet zichzelf langs The Gunners en naar een periodetitel

Bijzonderheid: DESK pakte de eerste periode. Het was een pittig potje tegen de nummer twee, vond trainer Tom Heijkoop. ,,Maar al met al al hebben we nagenoeg niks weggegeven. Dat is een compliment waard aan onze verdediging, die staat week in week uit als een huis.” Zelf stichtte DESK meer gevaar. De kruising voorkwam dat de overwinning, geschonken door een doelpunt van Djurre Verschut, ruimer uitviel. 21 uit zeven, de volle mep. ,,Dit is fantastisch. Ik had niet verwacht dat we al zo ver zouden zijn. Te danken aan jeugdig enthousiasme, een paar routiniers en discipline binnen de groep.”