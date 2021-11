DESK-speler groeit uit tot talisman

Bijzonderheid: Soms groeien spelers uit tot cultfiguren. Voor Tom Rommens zou dat ook wel eens op kunnen gaan. Voor de derde keer op rij mocht hij na rust invallen, voor de derde keer op rij scoorde hij. DESK draait als een tierelier: achttien uit zes. ,,We onderschatten niemand, we verslappen niet”, zegt trainer Tom Heijkoop. ,,Daar ben ik trots op.”

Bijzonderheid: Al vier dagen kampte Mo Duzgun met een bijna ondraaglijke rugpijn. En toch was de trainer van Olympia’60 er bij. Tot drie keer toe schoten de pijnscheuten door zijn lijf: hij kon de reflex niet bedwingen om bij de doelpunten uit zijn plaat te gaan. Ook Ayhan Uslu deed de laatste tien minuten mee. ,,Ayhan heeft een hielbotverdraaiing, kon eigenlijk maar op tenen lopen”, zegt Duzgun. ,,Hij wilde per se invallen. ‘Om de derde te maken’, zei-ie. Hij flikte dat ook nog.”

Bijzonderheid: Vorige week zaterdag was er heibel bij de accommodatie van SSC’55 met supporters van Berkdijk, die er na de wedstrijd van hun club naartoe waren gereden. Van animositeit was deze zaterdagmiddag te merken, zegt SSC-trainer Nigel Branderhorst. ,,Wat vorige week is gebeurd, staat los van de clubs. De onderlinge verstandhouding is prima.” Over de wedstrijd: ,,Kansen over en weer. Ik kan goed leven met een gelijkspel.”