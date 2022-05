DESK verschalkt Berkdijk en is aanstaande zaterdag bij winst kampioen, Real Lunet verslaat DAW

DESK – Berkdijk 6-0. 21. Steven Krikken 1-0 (pen.), 29. Steven Krikken 2-0, 35. Djurre Verschut 3-0, 39. Timo van Kuik 4-0, 67. Djurre Verschut 5-0, 78. Daan van Loon 6-0.

De resterende 66 minuten van de derby werden vanavond uitgespeeld. Waar DESK een maand geleden op een 1-0 voorsprong stond, werd die score vandaag makkelijk uitgebouwd. Steven Krikken, die in april de 1-0 maakte, opende ook vandaag weer de score. Djurre Verschut en Timo van Kuik scoorden ook nog voor de rust.

Na de koffie- en theepauze was het opnieuw Verschut die wist te scoren. Via de voet van Daan van Loon werd er uiteindelijk een overtuigende 6-0 overwinning op het scorebord gezet.

Bij het duel mocht er op last van de Gemeente Loon op Zand geen publiek aanwezig zijn. Zo moesten onder meer de getrainde elftallen na het trainen en omkleden, direct het complex verlaten. Door de winst kan DESK komende zaterdag kampioen worden.

Real Lunet – DAW Schaijk 3-2 (2-1). 27. Faysal el Ghamarti 1-0, 42. Youssef Jouhri 2-0, 45+1. Bart Vos 2-1, 67. Dieucie Zawali 3-1, 75. Bart Vos 3-2.

Real Lunet heeft vanavond drie belangrijke punten gepakt in de strijd om lijfsbehoud. De ploeg van trainer Glenn Simon wist kort voor het halfuur de score te openen, en drie minuten voor rust die voorsprong zelfs te verdubbelen. DAW deed in de blessuretijd van de eerste helft toch nog iets terug door een doelpunt van Bart Vos. ,,Dat is een akelig momentje, net voor rust een tegentreffer te krijgen. Maar we raakten gelukkig niet de weg kwijt”, aldus Simon.

,,In de tweede helft gingen we beter te voetballen, maar uit het niets vergrootte Lunet de voorsprong toch weer naar twee treffers”, aldus DAW-coach Rob van der Ven. Een kwartier voor tijd lukte het Vos, met zijn tweede, om de aansluitingstreffer te maken, maar dat mocht niet meer baten. Simon was enorm trots op zijn elftal: ,,Na de fikse nederlaag van afgelopen zondag hebben we gesprekken gevoerd. En die zijn nuttig geweest, want ze hebben vandaag een hele andere instelling getoond.

Nooit Gedacht VR – Nuenen VR 2-1 (1-1). 37. 0-1, 42. Angela van Rooy 1-1, 70. Angela van Rooy 2-1.

Zeven minuten voor rust kwamen de bezoekers uit Nuenen op voorsprong tegen Nooit Gedacht Dames-1. Maar de thuisploeg wist in de resterende minuten tot de pauze toch nog te scoren via een rake kopbal van Angela van Rooy. Na rust was het opnieuw Van Rooy die scoorde, en daarmee ook de winst verzekerde.

In Geffen werd er vanavond geen hoogstaand voetbal op de mat gelegd. Dat zag ook Edwin Hendriks, de assistent-coach van Nooit Gedacht: ,,Het was echt hotseknotsbegoniavoetbal. Beide ploegen waren onrustig aan de bal en gaven een slappe indruk. Wellicht waren de broeierige temperaturen nog van invloed.” Hendriks had verder nog complimenten voor de keepster van zijn elftal: ,,Ik ben wel eens negatief geweest over haar optreden, maar vandaag heeft ze echt heel goed gekeept. Een snoekduik in de tachtigste minuut voorkwam de 2-2, voor mij is de ze speelster van de wedstrijd.”