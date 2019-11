DESK voelt zich benadeeld bij 2-3 nederlaag tegen SC Kruisland

DESK – SC Kruisland 2-3 (1-0) 12. Koen van Baardwijk 1-0, 58. Mounir Maamar 2-0, 68. 2-1, 90+3. 2-2, 90+8. 2-3. 49. Rood: Ronny de Bresser van DESK (twee keer geel).

Bij heel DESK kwam na afloop het stoom uit de oren. ,,Ik zit al dik 25 jaar in het vak”, zegt trainer Tom Heijkoop. ,,Maar zelden zijn we door een scheidsrechter zo in het pak genaaid. Hoe hij heet? Wil ik niet eens weten.”

Veertig minuten was er volgens Heijkoop niks aan de hand. ,,Toen was er een akkefietje met hem, sloeg hij als een blad aan een boom om. We konden niks meer goed doen.” DESK, dat vlak na rust vanwege twee keer geel voor Ronny de Bresser nog maar met tien man op het veld stond, kon een 2-0 voorsprong, verkregen door doelpunten van Koen van Baardwijk en Mounir Maamar, niet meer vasthouden. ,,In de extra tijd, die veel te lang duurde, stonden we nog voor. En daarna ging het mis.”

WSC – JEKA 2-1 (0-0) 70. Soufiane Bakkali 1-0, 70. (pen.) 1-1, 88. Soufiane Bakkali 2-1.

Na afloop van de wedstrijd bij WSC werd the man of the match gekozen. Je zou denken: Soufiane Bakkali ging er met het envelopje vandoor, want de aanvaller scoorde twee keer. Maar technische staf, toeschouwers en bestuur verkozen Rick Snijders tot beste speler die middag. Een mooie opsteker voor de centrale verdediger, een eerstejaars senior. Dat de Waalwijkers drie punten aan dit duel overhielden was ook een duimpje omhoog waard. Immers, na drie overwinningen waren drie nederlagen gevolgd. ,,Dan wil je graag weer eens een resultaat boeken”, zegt trainer Patrick Berkelmans. ,,Volgens mijn inlichtingen moest dat mogelijk zijn. JEKA moet het hebben van de lange bal, wij van het voetballen. Vandaag heeft het voetballen gewonnen.” Toch kon WSC niet veel kansen creëren. ,,Soufiane heeft maar een halve nodig.”

Uno Animo – Rijen 4-0 (2-0). 13. Ruben van Loon 1-0, 19. Rico Pires Leocadio 2-0, 60. Danny Kuijpers 3-0, 68. Rico Pires Leocadio 4-0.

,,Drie plaatsen gestegen, vier mooie goals gezien en de nul gehouden. Wat een topmiddag!”, zei Uno-coach Kees van Loon. Zijn collega Freddy Kruijs van Rijen maakte zich vooralsnog geen zorgen om het gebrek aan scorend vermogen. ,,We moeten niet dramatiseren. Het seizoen is nog heel lang.”

Doelman Rens Mols van Uno Animo hield voor het eerst dit seizoen de nul en Rijen scoorde slechts één keer in de laatste vijf wedstrijden.

FC Tilburg – Sarto 0-3 (0-1). 24. Dick Tammer 0-1, 37. Daniël Kuipers 0-2, 83. Rein de Jong 0-3

,,Ik denk dat het voor de toeschouwers een beetje een saaie derby was om te zien”, gaf Sarto-trainer Max Raeven toe. Zijn collega aan de andere kant, Sofus de Rooij, kon dat beamen. ,,Sarto scoort heel makkelijk en wij geven de doelpunten simpel weg. We maken net iets te veel foutjes.”

Door de zege bij FC Tilburg en het gelijkspel van Cluzona tegen TSC heeft Sarto de kans op de eerste periode in eigen hand. Een punt bij VOAB kan volgende week genoeg zijn, maar dan mag Cluzona niet met twee goals verschil of meer winnen.

Bij FC Tilburg keerde Rick van Etten terug onder de lat. De doelman speelde hiermee zijn eerste wedstrijd van het seizoen. Maar Matthew Wanner raakte dan weer geblesseerd aan de achillespees (zes hechtingen) en meldt zich in de toch al overvolle ziekenboeg.

Roosendaal – VOAB 1-1 (1-0). 31. Lars Machielse 1-0, 47. Casper van Beers 1-1.

,,Ik denk dat we het verlies van vorige week goed hebben verwerkt”, zei VOAB-coach Werner Cools. ,,Een gelijkspel is terechte uitslag. Op voorhand zou ik hier zeker tevreden mee zijn.”