DESO geeft gas in de tweede helft en maakt gehakt van RKVSC, geen nederlaag in de competitie meer sinds oktober

Vijfde klasse BKoploper DESO is bezig aan een indrukwekkende reeks. In oktober werd er voor het laatst verloren in de competitie. Vanmiddag was RKVSC het volgende slachtoffer. Na een mindere eerste helft werd het gaspedaal in het tweede bedrijf even klink ingedrukt en stond er uiteindelijk 8-1 op het scorebord.

DESO – RKVSC 8-1 (3-1). 1-0, 22. Younes Bochtli 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 7-1, 8-1.

,,We speelden in het begin zenuwachtig en niet goed. Na rust hebben we gas gegeven en wonnen we uiteindelijk met ruime cijfers”, vatte trainer John Putters van DESO het duel samen.

DESO, de trotse koploper, heeft sinds eind oktober vorig jaar niet meer verloren in de competitie.

De ploeg van RKVSC-trainer Marco van Loon ging dan wel met grote cijfers onderuit, na de wedstrijd vonden de ploegen elkaar op het terras van het sportcomplex. ,,Bij DESO is het altijd feest, dat wisten we van tevoren al’’, vertelde Van Loon. ,,We speelden, ondanks de uitslag, een goede eerste helft, waarin we echt een aantal doelpunten hadden moeten maken.’’ De oefenmeester kon maar over twee wissels beschikken en moest in de tweede helft met tien en zelfs negen man verder. ,,Dan krijg je zo’n uitslag.’’

SBV – DSS’14 2-3 (1-1). 18. Juul van de Camp 1-0, 27. Jesse Kraaij 1-1, 46. Lloyd Berende 1-2, 66. Luke van Velzen 1-3, 78. Mart van Veghel 2-3.

,,Voor rust waren wij de bovenliggende partij maar na rust was het met dit overwicht gedaan”, aldus trainer Sander Strik van SBV.

De wedstrijd begon erg slordig, volgens DSS’14-trainer Mustapha Aloaud Hadj. ,,De tegenpartij was erg gevaarlijk uit standaardsituaties, waardoor ze ook in de tiende minuut al konden scoren’’, vertelde de trainer. DSS’14 kwam terug in de wedstrijd en kon in de tweede helft zelfs de stand ombuigen naar 1-3. ,,Daarna kwam er een lastige fase, waarin we ook slechter gingen voetballen, maar we hebben stand gehouden en de drie punten binnengesleept.’’

Hedel – Ruwaard 2-2 (1-1). 27. Serkan Ordu 0-1, 45. Jelmer Toonen 1-1 (pen.), 51. Roel Bruigom 2-1, 90+2. Numan Koc 2-2. Bijz.: Hedel miste een penalty.

,,We waren wat gelukkig in deze wedstrijd. Nadat Hedel bij een 2-1 stand een strafschop had gemist, kregen mijn spelers meer vertrouwen en gingen we vol voor de gelijkmaker. En dat resulteerde vlak voor tijd in de 2-2”, vatte trainer Eugene Geenen van Ruwaard het duel samen.

Volgens Geenen had zijn ploeg zelf ook een strafschop verdiend. ,,Ik denk dat het wel overduidelijk was want nadat één van mijn spelers in het strafschopgebied werd geraakt, landde zijn schoen vijf meter verderop maar de scheidsrechter liet doorspelen.”

Een goed Hedel dat zichzelf niet beloont, dat is het verhaal van de afgelopen paar wedstrijden voor de ploeg van Nicki Beekwilder. Ook in de wedstrijd tegen Ruwaard liep Hedel tegen hetzelfde probleem aan. ,,Dit is de derde wedstrijd op rij, dan mis je gewoon 10 punten’’, sprak Beekwilder. ,,We hadden de hele wedstrijd de overhand, maar in de 92ste minuut maakt Ruwaard gelijk.’’ Tim Quik, de doorgaans betrouwbare aanvaller, miste daarnaast ook nog een penalty.

Wadenoijen – MOSA’14 4-1 (2-1). 11. 1-0, 12. Nick van Kilsdonk 1-1, 21. 2-1, 46. 3-1, 65. 4-1.

,,Het was jammer dat we na een redelijke eerste helft meteen na rust op een 3-1 achterstand kwamen waardoor de moraal van onze spelers daalde”, zag elftalleider Nick van den Helm van MOSA’14.

Het enige doelpunt van MOSA’14 kwam van de voet van de 17-jarige Nick van Kilsdonk die vorige week zijn debuut in het eerste elftal maakte.

SCZ – OKSV 2-1 (1-1). 2. 1-0, 17. Rick Reijs 1-1, 81. 2-1 (pen.).

,,Het was een gelijkwaardige wedstrijd waardoor wij zeker een punt verdiend hadden en het is dus heel frustrerend dat dor een fout van de scheidsrechter ons dit wordt ontnomen. Een speler van SCZ maakte in ons strafschopgebied hands maar de scheidsrechter legde de bal op de stip”, aldus trainer Freek Toren van OKSV.

Volgens Toren was het overduidelijk een overtreding van een speler van SCZ. ,,Mijn spelers appelleerden voor hands waarna de scheidsrechter direct blies. Maar nadat hij in plaats van ons de bal gaf naar de stip wees, liep de speler van SCZ die de bal met de hand raakte, snel weg omdat hij ook dondersgoed wist dat de arbiter fout zat.”

Maaskantse Boys – HRC’14 0-3 (0-3). 23. 0-1, 30. 0-2, 31. 0-3.

,,Drie fouten van ons werden in korte tijd afgestraft. Verder was de wedstrijd grotendeels in evenwicht. De winst van HRC’14 is niet onverdiend maar wel geflatteerd”, aldus trainer Maurizio Atzeni van Maaskantse Boys.

Atzeni zit dit zijn lastig in de spelers en zeker onder de lat kent de trainer van MKB de nodige problemen. Dit weekend maakte Bram Leenaars zijn debuut in het doel. Volgens de trainer deed hij het prima. ,,Bram heeft het heel goed gedaan.”

