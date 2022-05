DESO kan titel vrijwel zeker vergeten na verlies in topper bij en tegen Wadenoijen

Vijfde klasse BHet is DESO niet gelukt de competitie een stukje spannender te maken. De ploeg van John Putters had lang uitzicht op de titel, maar in een rechtstreeks duel met concurrent Wadenoijen werd er verloren. De achterstand bedraagt nu twee punten op de koploper en de Osschenaren hebben een wedstrijd meer gespeeld.

Wadenoijen – DESO 3-1 (0-0). 51. 1-0, 59. Agonis Hoti 1-1, 78. 2-1, 84. 3-1.

,,Het zat ons niet mee en we waren niet goed genoeg. We kregen bij een 1-1 stand kansen om de leiding te nemen maar we benutten die niet. En Wadenoijen deed dat wel", zei trainer John Putters.

DESO heeft de titel niet meer in het vizier en moet hopen dat Wadenoijen de laatste twee wedstrijden verliest en zelf over twee weken winnen om zo het kampioenschap alsnog te pakken.

OKSV – SBV 2-1 (1-0). 25. Ruben Peters 1-0, 58. 1-1, 83. 2-1.

Uiteraard was trainer Freek Toren van OKSV blij met deze winst. ,,We winnen voor de tweede keer op rij en geven zo Bart Vos een afscheid dat hij verdient. Het was een open wedstrijd met kansen voor beide teams en Frank Vos hield ons met schitterende reddingen in de wedstrijd.”

Bart Vos stopt met voetballen in het eerste elftal van OKSV en kreeg een publiekswissel en verliet het veld door een erehaag van spelers van zowel OKSV als van SBV.

MOSA’14 – RKVSC 4-1 (3-1). 8. Kevin Reijnders 1-0, 17. Max de Hommel 2-0, 28. 2-1, 36. Robin Blokland 3-1, 69. Robin Blokland 4-1.

Interim-coach Alex de Leeuw van MOSA’14 vond de winst voor zijn spelers verdiend. ,,We waren veel beter dan RKVSC. Gezien de hoeveelheid kansen die we kregen, hadden we veel ruimer kunnen winnen.”

De Leeuw, normaliter elftalleider van het tweede elftal, mocht op de bank plaatsnemen omdat trainer peter van Orsouw afwezig was.

Ruwaard – SCZ 3-0 (1-0). 25. Jari Langenkamp 1-0, 67. Jari Langenkamp 2-0, 81. Kerem Dogan 3-0.

Volgens trainer Eugene Geenen (Ruwaard) speelde zijn team een goede wedstrijd. ,,Mijn spelers waren fel, gingen de duels aan en hebben zeker de eerste helft gedomineerd. We hadden een goed bezette bank met wat jongens uit het derde elftal en ook zij konden het niveau goed aan.”

De 2-0 was volgens Geenen een schitterend doelpunt. ,,Met veel effect schoot Jari de bal vanaf de rand van het strafschopgebied in het doel.”

DSS’14 – Maaskantse Boys 2-1 (1-0). 24. 1-0, 48. Marcel Kiszko 1-1, 64. 2-1.

Trainer Maurizio Atzeni van Maaskantse Boys baalde na afloop. ,,Deze nederlaag is frustrerend en zuur. We waren gewoon de betere ploeg maar omdat we aanvallend niet dwingend genoeg zijn, staan we met lege handen. Mijn team had bovenin mee moeten draaien en dat had ik de club en alle vrijwilligers die daarbij betrokken zijn, enorm gegund.”

Volgende week zit Atzeni voor de laatste keer op de bank in Maren-Kessel bij de wedstrijd tegen Wadenoijen dat kampioen kan worden. Atzeni heeft er zin in. ,,Dat wordt een mooie ambiance met veel publiek en alles wat er bij komt kijken. We gaan er iets moois van maken.”