DESO moet toekijken bij duel om de titel: ploeg staat met één punt bovenaan, maar heeft alle wedstrijden al gespeeld

Vijfde klasse BEen unieke situatie volgende week in de vijfde klasse B. DESO staat na vandaag met één punt voorsprong bovenaan, maar heeft wel alle 24 wedstrijden al gespeeld. Volgende week kunnen Wadenoijen en DSS'14 ook nog kampioen worden bij winst. DESO zal dus toe moeten kijken en hopen op een slecht resultaat bij de concurrentie.

DESO – Ophemert 4-3 (2-0). 28. Jaylen van Munster 1-0, 41. Marko Ivanovic 2-0, 50. 2-1, 59. Romano Bloks 3-1, 73. Matthew Aarts 4-1, 81. 4-2, 86. 4-3.

Door deze overwinning en de nederlaag van Wadenoijen behoudt DESO kans op het kampioenschap. Indien volgende week Wadenoijen thuis verliest van HRC’14 en DSS’14 wint niet van Hedel dan pakt DESO de titel.

RKVSC – Ruwaard 4-2 (2-2). 11. Vladimir Petrovic 1-0 (pen.), 24. Jimmy Floor 2-0, 32. Jari Langekamp 2-1, 40. Wes Kroezen 2-2, 59. Jimmy Floor 3-2, 72. Raoul Noijen 4-2. Rood: Kerem Dogan (Ruwaard, 2x geel).

RKVSC speelde een hele sterke wedstrijd volgens trainer Marco van Loon, ondanks dat er drie of vier jongens van het derde elftal meededen. ,,Dat was de oude garde, die hebben het heel goed gedaan’’, becomplimenteerde Van Loon. ,,De score had nog wel verder kunnen uitlopen.’’ Vladimir Petrovic speelde volgens Van Loon zijn beste wedstrijd. ,,Zoals hij vandaag speelde, is er geen betere rechtervleugelverdediger.’’

Trainer Eugene Geenen (Ruwaard) had gehoopt op meer. ,,We wisten dat RKVSC twee bepalende spelers heeft en de opdracht was dan ook om hen kort te houden. Dat werd niet gedaan en daardoor kwamen we op achterstand. We kwamen nog terug in de wedstrijd maar uiteindelijk staan we met lege handen.”

Net voor rust kwam Ruwaard terug van een 2-0 achterstand en de gelijkmaker kwam van de voet van Wes Kroezen die een solo knap afrondde.

HRC’14 – OKSV 4-3 (1-0). 34. Lars Zwegers 1-0, 51. Jordi Verwers 2-0, 57. Rick Reijs 2-1 (pen.), 63. Jort van Heumen 2-2, 75. Jort van Heumen 2-3, 85. Lauren van Deelen 3-3 (pen.), 88. Jordi Verwers 4-3.

Volgens trainer Freek Toren (OKSV) was het een hectische wedstrijd. ,,HRC was de betere ploeg maar wij kwamen door opportunistisch te spelen heel sterk terug na een 2-0 achterstand en bogen die om naar een 2-3 voorsprong. Een makkelijk gegeven penalty bracht HRC op gelijke hoogte en in de slotfase kregen we nog het deksel op de neus. Dat is zuur want een punt was zeker verdiend geweest.”

Volgende week speelt ook OKSV haar laatste wedstrijd van het seizoen en volgens Toren is dat een belangrijke pot. ,,In een rechtstreeks duel met RKVSC gaan we “thuis strijden om niet op de laatste plaats te eindigen.

HRC’14 liet volgens trainer Rene van der Putten veel weerbaarheid zien. Zijn ploeg ging binnen acht minuten van een 2-0 voorsprong naar een 2-3 achterstand. ,,We hebben zo’n fantastisch seizoen gedraaid en dan zou je het weggeven op acht minuten’’, zei Van der Putten. Doordat concurrent Wadenoijen punten verspeelde, heeft HRC nog kans op de nacompetitie. ,,We zijn van ver moeten komen, dus we hebben geen druk’’, vertelde de oefenmeester. ,,Maar we kijken wel erg naar de wedstrijd tegen Wadenoijen uit komende maandag.’’

Hedel – MOSA’14 1-3 (0-0). 52. Jelmer Toonen 1-0, 72. Tom van Loon 1-1, 74. Stan Rijken 1-2, 90. Bart van der Heijden 1-3. Bijz; Hedel-spelers Remco van Gelder en Patrick Janse rode kaart.

Volgens elftalleider Nick van den Helm van MOSA’14 golfde het duel op en neer. ,,Beide ploegen kregen goede kansen om te scoren. Ik denk dat we verdiend hebben gewonnen al was een gelijkspel ook mogelijk geweest.”

Het duel heeft korte tijd stilgelegen omdat de scheidsrechter een afkoelingsperiode instelde na een rode kaart voor Hedel.

De spanning zat er voor de wedstrijd voor Hedel goed op, zag trainer Nicki Beekwilder. ,,De voorhoede stokte vandaag. We hadden tot de 48ste minuut nodig om te scoren’’, zei Beekwilder. ,,Achteraf is het verlies minder zuur omdat de concurrent had gewonnen, alleen bij verlies had het nog uitgemaakt.’’

Maaskantse Boys – Wadenoijen 5-3 (2-1). 16. Jeffrey van den Hurk 1-0, 24. 1-1, 30. Jeffrey van den Hurk 2-1, 74. Clint van Creij 3-1, 78. Clint van Creij 4-1, 84. 4-2 (pen.), 88. Clint van Creij 5-2, 90. 5-3.

Trainer Maurizio Atzeni zag dat zijn spelers niet mee wilden werken aan het kampioenschap van Wadenoijen. ,,Mijn spelers waren erg gebrand om een goed resultaat te halen en waren heel scherp en bij de les. En waar we de laatste weken moeite hadden om te scoren, waren nu de eerste twee kansen kassa. Ik ben zo trots als een pauw op mijn ploeg.”

Clint van Creij viel in de 70e minuut in en scoorde in de slotfase maar liefst driemaal en had zo een groot aandeel in de overwinning van de laatste thuiswedstrijd van Rick van de Burgt en trainer Maurizio Atzeni. ,,Dit is het mooiste cadeau dat mijn spelers mij konden geven.”

SCZ - DSS’14 1-3 (0-2) 10. Jesse Kraaij 0-1, 35. Ferry Hellingerwerf 0-2, 1-2, 75. Luke van Velzen 1-3

Het was niet een van de beste wedstrijden van DSS’14, vond trainer Mustapha Alouad Hadj, maar desondanks won zijn ploeg wel. ,,We gaven de bal te makkelijk weg. Het was niet zoals ik ons ken’’, zei de oefenmeester. ,,Alles ging niet naar wens.’’ Toch heeft zijn ploeg nu de tweede periode te pakken. ,,Het blijft spannend bovenin.’’