DESO onder strikte voorwaarden vijfde klasser

Zo moeten alle spelers die dit seizoen uitkwamen in het eerste elftal de club hebben verlaten. Zij mogen per 1 augustus 2018 niet meer als spelend lid geregistreerd staan. Nieuwe spelers die DESO mogelijk aan gaat trekken mogen in het verleden nooit hoger gespeeld hebben dan in de vierde klasse.

DESO kwam het afgelopen jaar nog uit in de eerste klasse C. Na een vechtpartij in de kantine in de maand november, waarbij spelers van het vijfde team clubgenoten en bestuursleden te lijf gingen, kwamen de teams van DESO twee weken niet in actie. Het eerste elftal werd door het bestuur, dat de stekker uit de club wilde trekken, uit competitie gehaald.