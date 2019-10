DESO staat in 25ste minuut stil bij overleden lid van Osse club

Zondag 5CBij DESO stond de wedstrijd tegen Maaskantse Boys in het teken van een overleden clublid. Vorige week overleed een 25-jarig lid van de voetbalclub in het ziekenhuis. Tijdens de wedstrijd stonden de spelers van het eerste elftal stil bij het verlies.

DESO – Maaskantse Boys 0-1 (0-1). 44. Rick van de Burgt 0-1.

In de 25ste minuut lag de wedstrijd een minuut stil en werd door de spelers van beide ploegen en toeschouwers geapplaudisseerd ter nagedachtenis van het overlijden van een 25-jarig lid van DESO vorige week.

,,Het was een mooie wedstrijd en omdat we niet scoorden, laten we na om ons te belonen. We hadden een punt verdiend”, aldus trainer Stan Vos van DESO.

,,Het eerste uur waren we heer en meester en hadden we ruim afstand moeten nemen. Nu bleef de wedstrijd spannend omdat DESO geloof bleef houden”, zag de trainer van Maaskantse Boys, maurizio Atzeni.

Ophemert – SBV 2-2 (1-1). 14. Kevin Heijnen 0-1, 39. 1-1, 71. Mart van Veghel 1-2, 89. 2-2.

,,We hebben twee punten verloren. Als we voor rust de kansen benutten gaan we met een 3-0 voorsprong rusten. Nu krijgen we in de laatste minuut de gelijkmaker om de oren uit een scrimmage”, baalde trainer John Putters van SBV.

Putters had wel een gelukkige hand met de wissel: jeugdspeler Mart van Veghel scoorde 20 seconden nadat hij was ingevallen de 1-2.

SCZ – Ruwaard 3-2 (1-1). 20. 1-0, 28. Jordy van Orsouw 1-1, 72. 2-1, 78 3-1 (pen.), 89. Yasim Esrem 3-2. Rood: twee spelers van SCZ en Romano Bloks (Ruwaard).

,,SCZ liet ons het spel maken maar omdat we te slordig speelden, waren wij waren niet bij machte om de wedstrijd in onze grip te krijgen”, aldus trainer Ger Romeijnders van Ruwaard.

De scheidsrechter legde het duel vijf minuten stil nadat twee spelers met hun hoofden tegen elkaar waren gebotst en een opstootje volgde. Een speler van SCZ en Romano Bloks van Ruwaard konden na dit incident inrukken. Inde slotfase kon nog een speler van de thuisclub voortijdig het veld verlaten nadat hij een tegenstander bij de keel pakte. ,,Erg jammer want het was absoluut geen harde wedstrijd”, zag Romeijnders.

OKSV – RKVSC 4-0 (2-0). 15. Ruben peters 1-0, 25. Rick Reijs 2-0, 80. Youri van de Bogaart 3-0, 89. Perr Hidding 4-0.

,,Hoewel de uitslag misschien anders doet vermoeden, was het geen beste wedstrijd van ons. We hadden met dubbele cijfers moeten winnen”, beschreef trainer Fred Donkers van OKSV het duel.

Volgens Donkers was het een erg eenzijdig duel. ,,RKVSC is misschien zes keer over de middellijn gekomen en onze keeper heeft één keer de bal op zich af zien komen.”

RKVSC-coach Ad Schippers baalde niet heel erg van de nederlaag van zijn team. ,,Beter dan dit kunnen we niet. Ik moet realistisch zijn en dan is de nederlaag meer dan terecht. We hebben ons goed verweerd tegen OKSV en met deze uitslag kan ik leven. Ik zie dat mijn team er alles aan doet en meer kun je ook niet doen. Ik neem ze weinig kwalijk.”

RKVSC heeft een kleine selectie en kon tegen OKSV slechts twaalf man op de been brengen. ,, Dit is een club uit een klein dorp en we hebben gewoon niet zoveel spelers. Daarbij waren er zes basisspelers verhinderd en dan moet je roeien met de riemen die je hebt. Wij hebben geen individuele klasse en moet het echt als collectief doen. We proberen ons zo goed mogelijk te verweren en dan zien we wel waar het schip strand.”

BZS – HRC 7-2 (3-0) 56. Tom Verhoeven 3-1, 85. Luuk Pouw 5-2

,,BZS was gewoon een maat te groot voor ons. Ik denk dat ze kampioen gaan worden. Ze hebben een uitstekend team met een hele snelle spits. Na twintig seconden spelen was het eerste tegendoelpunt al een feit en toen wist ik dat het een hele lastige middag zou worden. Ondanks dat BZS beter was hebben mijn spelers alles gegeven en ik kan ze daarom ook niks verwijten”, besloot HRC’14-coach Harald van Deelen.

HRC’14 heeft na zes wedstrijden pas vijf punten en bezet de tiende plaats op de ranglijst, vorig jaar speelde het team nog in de play-offs voor promotie. Van Deelen is ervan overtuigd dat zijn team nog gaat stijgen in de lijst. ,,We zit de laatste paar weken niet mee, met bijvoorbeeld twee remises die overwinningen hadden moeten zijn. Tegen BSZ krijgen we gewoon de deksel op de neus. Ik hoop dat het snel weer mee zit.”

Hedel – Wadenoijen 2-0 (1-0) 30. Tim Quick 1-0, 75. Tim Quick 2-0

,,We waren veel beter alleen we kregen de bal heel moeilijk in het doel. Wadenoijen is geen moment in de wedstrijd geweest alleen hadden we onze kansen moeten verzilveren. Dan was het een makkelijke middag geweest, nu blijft het tot de 2-0 nog spannend en dat had echt niet nodig geweest”, zei Hedel-coach Wilco van Houtum na afloop van de wedstrijd.