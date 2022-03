DESO-trainer hekelt scheidsrechter: ‘De scheids stond op zestig meter afstand en vertrouwde onze grens niet die wel vlagde, dat vind ik triest’

Vijfde klasse BEen ding was duidelijk bij de gelijkmaker volgens DESO-trainer John Putters: het was buitenspel. Maar de scheidsrechter vond dat niet, ondanks dat er werd gevlagd. Daarnaast had zijn ploeg ook last van het hobbelige veld bij DSS'14: ,,Als we deze wedstrijd thuis hadden gespeeld hadden we met 1-5 gewonnen”, vond de trainer.

DSS’14 – RK DESO 1-1 (1-1): 35. Ramona Bloks 0-1, 45. 1-1.

Trainer van DESO John Putters zag zijn ploeg vandaag gelijk spelen op een slecht veld waar ook nog tot overmaat van ramp een tegendoelpunt onterecht werd goedgekeurd. ,,Eerste kwartier moesten we heel erg wennen aan het hobbelige veld. DSS’14 speelde alleen maar lange ballen met snelle jongens voorin. We komen terecht op voorsprong, maar krijgen net voor rust een doelpunt tegen uit buitenspelpositie. De scheids stond op zestig meter afstand en vertrouwde onze grens niet die wel vlagde, dat vind ik triest. Zelf heb ik veel respect voor scheidsrechters, maar je zag dat hij het niet kon belopen. In de tweede helft krijgen we nog kansen, maar de bal stuiterde elke kant op. Als we deze wedstrijd thuis hadden gespeeld op kunstgras, hadden we met 1-5 gewonnen.” sloot Putters zijn verhaal af.

Mosa’14 – Ophemert 1-0 (0-0). 57. Max de Hommel 1-0. Rood: 62. keeper Ophemert.

Trainer van MOSA’14 Nick van den Helm zag zijn ploeg verrassend winnen van Ophemert: ,,We hadden veel kansen vandaag. Ondanks dat Ophemert tweede staat, hebben we vandaag terecht gewonnen. De tegenstander blijft een goede ploeg, maar ik had wel meer van ze verwacht. En de rode kaart? Zelf had ik liever dat we scoren uit die een-op-een en daarmee onze voorsprong vergroten en de rust kunnen bewaren.”

Maaskantse Boys – SCZ 2-1 (1-0). 26. Yoeri van Vugt 1-0, 53. Dennis Wijgers 2-0, 90+1. 2-1.

Oefenmeester Maurizio Atzeni van Maaskantse Boys sprak vol lof over zijn team na de gewonnen wedstrijd tegen SCZ. ,,Als trainer ben ik kei trots op mijn ploeg. Met een speler op doel en veel afwezigen die onze sterkhouders zijn hebben we amper iets weggegeven. De verdiensten zijn vandaag echt van het collectief. Er werd met passie en tactische discipline gevoetbald waar het juist de laatste weken aan ontbrak. De tegengoal die we krijgen kwam door een communicatiefout. Het was mooi geweest als we ons doel schoon konden houden.”, aldus Atzeni.

OKSV – Wadenoijen 1-1 (1-0) : 14. Ronald Reijs 1-0, 65. 1-1.

Hekkensluiter OKSV was volgens trainer Freek Torne de bovenliggende partij tegen het hoger geklasseerde Wadenoijen: ,,We hadden echt kunnen winnen. Voor elke meter hebben we geknokt. Het is jammer om te zien als je zoveel kansen creëert dat er zo weinig van terecht komt. Als er dan ook nog een goal onterecht wordt afgekeurd omdat de bal volgens de grensrechter over de achterlijn is geweest, smaakt dit gelijkspel extra zuur. Terwijl je van te voren zou tekenen voor deze eindstand.”

HRC’14 – SBV 0-3 (0-3): 24. Mart van Veghel 0-1, 25. Mart van Veghel 0-2, 43. Giel van de Kamp 0-3.

Trainer van SBV Sander Strik is na afloop in zijn nopjes na de 0-3 overwinning tegen HRC’14 waar ze desondanks de stand wel de mindere ploeg waren. “Qua voetbal was HRC’14 beter, ze hadden meer balbezit en waren voetballend goed. Toch kregen we veel ruimte die naarmate de wedstrijd vorderde als maar groter werden. Uiteindelijk krijgt HRC’14 maar twee kansen over de hele wedstrijd gezien. Dat is enorm knap verdedigend werk van ons. Normaal gesproken missen we ook alle kansen, maar vandaag vielen er drie van de eerste vier kansen in het net. In de tweede helft missen we alsnog heel veel kansen. Er hadden er zo weer vier bij gekund. Voor de rest mag er vandaag echt een compliment worden uitgedeeld aan de scheids. Ik kan me heel eerlijk gezegd geen wedstrijd herinneren waarin er beter werd gefloten als vandaag.”