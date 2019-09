DESO wint van RKVSC dankzij hattrick van Bouwmeester

DESO – RKVSC 4-1 (1-1). 17. 0-1, 43. Desley van Bergen 1-1, 46. Indy Bouwmeester 2-1, 61. Indy Bouwmeester 2-1, 77. Indy Bouwmeester 3-1 (pen.).

,,Ik ben trots op mijn spelers want ze hebben de gehele voorbereiding goed gespeeld. Ook tegen deze lastige tegenstander hebben ze slim gevoetbald”, zag trainer Stan Vos van DESO.

De perfect uitgevoerde panenka was het derde doelpunt van Indy Bouwmeester in één helft. Daarmee maakte hij een zuivere hattrick voor de Ossenaren.

De return van RKVSC op zondag - nadat de ploeg uit Velddriel een jaartje op zaterdag actief was - was er een waarin het in de eerste helft de goede kan op liep te lopen. RKVSC kwam na zeventien minuten op voorsprong, maar vervolgens zag kersverse coach Ad Schipper dat zijn ploeg in de tweede helft werd overlopen door de Osse ploeg.

Hedel – MOSA’14 5-1 (1-0). 5. Joep van der Heijden 1-0, 47. Joep van der Heijden 2-0, 53. Leon Bok 3-0, 57. Jelmer Toonen 4-0, 60. Tim Krikken 5-0. 80. Tom van Loon 5-1.

,,Hopelijk hebben we meteen onze slechtste wedstrijd van het seizoen gehad. Vandaag speelden we ver onder ons niveau”, aldus elftalleider Nick van den Helm van MOSA’14.

Hedel kwam vroeg op voorsprong via Joep van der Heijden en vergat vervolgens om verder uit te lopen. De degradant van afgelopen seizoen herstelde dat na rust. ,,In het begin van de tweede helft was het gewoon genieten”, aldus Hedel-coach Wilco van Houtum. In een kwartier werden er vier goals gemaakt door de groen-zwarten.

Het gebrek aan score kan hebben gelegen aan het vertrek van Lukasz Junatowski, die een transfer heeft gemaakt naar zaterdagtweedeklasser Wilhelmina’26. ,,Voor hem dichtbij huis”, vertelt Van Houtum. ,,Maar ik denk dat we genoeg kwaliteit in de selectie hebben om dat op te vangen.

Ondanks dat de bezoekers veel meer scoorden, kwam de mooiste treffer van de voet van een speler van MOSA: het schot van Tom van Loon eindigde in de kruising

Maaskantse Boys – Wadenoijen 2-2 (1-1). 14. 0-1, 27. Jeffrey van den Hurk 1-1, 46. Jeffrey van den Hurk 2-1, 79. 2-2.

,,Dit gelijkspel voelt als een verlies want we hadden moeten winnen. Toch verbaast me dit gelijkspel niet. Ook in de voorbereiding zat alles tegen. Mijn spelers hebben onder meer de meest bizarre blessures opgelopen”, beschreef trainer Maurizio Atzeni van Maaskantse Boys.

Tien minuten voor tijd kwam Maaskantse Boys met tien man te staan nadat keeper Jens Bayens geblesseerd raakte en de thuisploeg niet meer mocht wisselen. Een veldspeler ging onder de lat staan. Ondanks enkele hachelijke momenten voor de goal, hield hij zijn doel in de slotfase schoon.

BZS – SBV 1-0 (0-0). 81. 1-0.

,,Het was een gelijk opgaande strijd en daarom hadden we een punt verdiend”, aldus trainer John Putters van SBV.

Na de 1-0 stond de thuisploeg nog na te juichen en dacht SBV slim te zijn door snel af te trappen en te scoren. de scheidsrechter annuleerde deze treffer omdat hij zijn boekhouding nog niet op orde had.

OKSV – DSS’14 2-0 (0-0). 68 Bart Vos 1-0, 74. Rick Reijs 2-0.

,,Ik ben zeer tevreden over deze goede start van de competitie, enig minpuntje is dat we hebben nagelaten om meer te scoren. We kregen veel grote kansen”, zag trainer Fred Donkers van OKSV.

DSS’14 bood in de eerste helft geweldig weerstand tegen OKSV uit Overlangel, maar verzuimde om de openingstreffer te maken. De ploeg uit Heeselt kreeg in de tweede helft twee geweldig goals tegen van Overlangelse kant. Bart Vos en Rick Reijs wisten het net te vinden voor OKSV. Toen was alle Heeseltse hoop al aan flarden geschoten.

Beide doelpunten waren van een hoog niveau: Bart Vos omspeelde twee spelers en lobde de bal over de keeper en Rick Reijs joeg de bal vanaf 25 meter in de goal.

Ruwaard – HRC’14 1-2 (0-1). 36. 0-1, 75. Numan Koc 1-1, 86. 1-2. Rood: 76. Gerwin van Ballegooij (2x geel, Ruwaard).

,,We waren dicht bij een punt maar ik kan niet zeggen dat HRC onverdiend heeft gewonnen. Zij waren wat slimmer dan wij”, vond trainer Ger Romeijnders van Ruwaard.

Een kwartier voor tijd kwam Ruwaard op gelijke hoogte, maar deze euforie werd al snel getemperd. Een minuut later moest de thuisploeg met tien man verder. Gerwin van Ballegooij kreeg zijn tweede gele kaart van de middag voorgeschoteld.