Deze clubs moeten dit weekend aan de bak om de eerste periodetitel te veroveren

AmateurvoetbalElk jaar zitten voetbalcoaches, spelers en fans van het amateurvoetbal weer met hun handen in het haar over de periodetitels. Vaak verandert de regelgeving en moet er weer flink gerekend worden zodat er kan worden uitgemaakt wie er aan het eind van het seizoen mee mag doen aan de nacompetitie voor promotie.

Dit weekend staan er voor veel clubs wedstrijden van extra belang op het programma. Omdat de meeste competities bestaan uit veertien clubs wordt zaterdag of zondag bepaald wie een periodetitel pakt.

Allereerst is het belangrijk om op een rijtje te zetten wat de regels zijn om een periodetitel te winnen. Eerst wordt er gekeken naar het aantal punten. In een competitie met veertien clubs geldt: de club die na acht speelronde de meeste punten heeft gepakt, wint de eerste periodetitel.

Wanneer het puntenaantal van twee of meerdere koplopers gelijk is, wordt er gekeken naar het doelsaldo. Wanneer ook het doelsaldo gelijk is, wordt er gekeken naar het aantal doelpunten voor. De club met de meeste doelpunten voor wint de periode. Als ook het aantal doelpunten voor gelijk is, volgt er een beslissingswedstrijd tussen de twee koplopers met het meeste aantal doelpunten voor.

Tweede divisie

Ook in de tweede divisie wordt dit weekend de eerste periodetitel verdeeld ondanks dat deze competities door achttien clubs wordt bespeeld. Kozakken Boys haalde vorig seizoen in de tweede divisie wel een periodetitel, maar is dit seizoen geen schim van de ploeg van vorig seizoen. Hoofdcoach-Jasper de Muijnck moest daardoor het veld ruimen. Een periodetitel zit er niet in. De Boys staan 14 punten achter koploper AFC.

Derde divisie zondag

Ook in de derde divisie zondag wordt er dit weekend een periodetitel verdeeld, hoewel ook deze competitie bestaat uit achttien clubs. OSS’20, Blauw Geel’38, Dongen en OJC Rosmalen maken alle vier geen kans op die periodetitel. TEC of Jong FC Volendam gaat er met de eerste prijs vandoor.

Volledig scherm Dongen doet het goed dit seizoen, maar komt nog niet in aanmerking voor de periodetitel. © Pix4Profs / Joris Knapen

Hoofdklasse A (zat.)

In de hoofdklasse A is de periode al vergeven. RKAV Volendam is de trotse periodewinaar. Jong FC Den Bosch en Achilles Veen kwamen er niet aan te pas.

Hoofdklasse B (zon.)

In de hoofdklasse B is de periodetitel al vergeven. Unitas uit Gorinchem kwam als de gelukkigste uit de strijd met Gemert, Baronie en Halsteren. UDI’19 staat zevende.

Zaterdagvoetbal Zuid 1

Eerste klasse C

Almkerk, GRC 14 en WNC maken alle drie geen kans op de eerste periode in de eerste klasse C. Sliedrecht, Montfoort, Nieuw Lekkerland of Sportlust’46 gaat er met de eerste periode vandoor.

Tweede klasse F

In de tweede klasse F staan Roda Boys/Bommelerwaard (+13), Pelikaan (+10) en Woudrichem (+5) alle drie op 16 punten. Roda Boys heeft het beste doelsaldo en ook het meeste gescoord. Wanneer de ploeg van Frank Brands zaterdag wint van nummer zes Papendrecht, dat geen kans meer maakt op de periode, zal de periode naar Aalst gaan. Tenzij Pelikaan een enorm verschil goed maakt in doelsaldo. Nivo Sparta kan alleen nog de periodetitel winnen wanneer de drie koplopers verliezen en EBOH niet wint bij Brederodes.

Derde klasse D

Sleeuwijk verloor nog niet dit seizoen en is officieus al winnaar van de eerste periode. Alleen als er zaterdag wordt verloren van nummer dertien Asperen en SC Everstein wint plus een verschil van vier doelpunten goed maakt, kan de periodetitel Sleeuwijk nog ontgaan.

Vierde klasse C

TSVV Merlijn heeft evenveel punten als ONI in de vierde klasse C, maar een minder doelsaldo: +24 om +14 doelpunten. Alleen als ONI zaterdag een misstap begaat bij nummer acht Unitas’30 kan de periode nog naar Merlijn gaan.

Volledig scherm Sleeuwijk gaat zaterdag de periode pakken. © Hans Roest

Vierde klasse D

Groot-Ammers was voorafgaand aan de competitie de grote favoriet voor de titel, en de ploeg uit het gelijknamige dorp lijkt hard op weg om die voorspelling waar te maken. Alleen Brakel kan Groot-Ammers van de eerste periode afhouden. Brakel heeft evenveel punten maar een minder doelsaldo: 26 om 14. Bij een misstap van Groot-Ammers tegen nummer vier Lekvogels kan Brakel in eigen huis de eerste periode winnen tegen nummer negen SVS’65.

Zondagvoetbal Zuid 1

Eerste klasse C

Juliana’31 en TOP gaan zondag uitmaken wie de eerste periodetitel wint in de eerste klasse C. Beide ploegen hebben 17 punten, maar de Maldense ploeg heeft een iets beter doelsaldo: +12 om +10. TOP speelt zondag thuis tegen de derby tegen hekkensluiter HVCH. Juliana speelt thuis tegen nummer 8 Best Vooruit. Enig voordeel hebben de Ossenaren wel, want Juliana begint al een halfuur eerder aan het duel.

Tweede klasse E

In de tweede klasse E is het spannend. Koploper Cluzona heeft 14 punten, achtervolgers VOAB (13), Rijen (13), Unitas’30 (11) en Kruisland (11) volgen op een niet al te grote achterstand. Als Cluzona zondag wint bij nummer negen Sarto gaat de periodetitel naar Wouw, maar anders kunnen vier andere ploegen de periodetitel winnen. Kruisland is op doelsaldo alleen op papier een uitdager voor de periodetitel, maar kan zondag wel VOAB van de periode af houden. Unitas speelt bij het matig presterende WSC en Rijen speelt thuis tegen middenmoter Madese Boys.

Volledig scherm Voor VOAB wordt het moeilijk om de periode te pakken © Beeld Werkt

Tweede klasse F

De amateurs van FC Eindhoven hebben de eerste periodetitel al lang en breed binnen. Promovendus Hilvaria staat derde en presteert aardig. Beerse Boys staat dertiende.

Derde klasse B

DESK is de grote favoriet voor de eerste periodetitel in de derde klasse B, want de ploeg uit Kaatsheuvel staat met 15 punten eerste. Oosterhout (14), Gilze (13) en TSC (12) zouden de ploeg van Tom Heijkoop nog kunnen inhalen, maar dan moet DESK thuis wel punten laten liggen tegen nummer negen OVC’26.

Derde klasse C

In de derde klasse C wordt de periodetitel zondag nog niet vergeven. Dat komt omdat er nog een aantal duels moeten worden ingehaald. Haarsteeg heeft wel al 7 wedstrijden gespeeld en staat bovenaan met 16 punten. FC Engelen is de grootste uitdager van Haarsteeg, want de ploeg van Ron Schrier heeft met een wedstrijd minder gespeeld 15 punten. TGG heeft met zijn wedstrijden die nog ingehaald moeten worden op papier ook nog een kans op de eerste periode te winnen.

Volledig scherm TGG heeft op papier ook nog kans op de periode. © Peter van Gogh

Derde klasse D

Spoordonkse Boys presteert maar matig in de derde klasse D en maakt dan ook alles behalve kans op een periodetitel. De hekkensluiter staat 18 punten achter op SBC, dat aan een punt genoeg heeft om de eerste periode te winnen.

Vierde klasse C

Be-Ready is officieus al periodekampioen. RFC kan de club uit Hank alleen nog inhalen als de geel-zwarten verliezen en er een doelsaldo van 3 doelpunten goed kan worden gemaakt.

Vierde klasse D

CHC en Gudok gaan zondag uitmaken wie in de vierde klasse D de periode pakt. HHC’09 heeft op papier ook nog een kans om de periode te winnen, maar dan moet zowel CHC als Gudok verliezen en dan moet de ploeg uit Oudheusden ook een doelsaldo van 26 doelpunten goed maken. CHC is de favoriet zondag voor de eerste prijs, want de Bosschenaren hebben een punt meer verzameld dan de ploeg uit Reeshof. Beide doelsaldo’s zijn indrukwekkend te noemen: CHC (+32) en Gudok (+23) scoren er dit seizoen op los met 38 en 30 doelpunten.

Vierde klasse E

Maliskamp is de topfavoriet voor de eerste periodetitel. De rood-witten hebben twee punten meer dan achtervolgers SCR en DSC en daarnaast ook een beter doelsaldo. Het enige nadeel voor Maliskamp, zondag wordt er bij SCR in Rijswijk gespeeld en de blauw-witten hebben thuis alleen nog maar gewonnen. DSC zou dit weekend bij een gelijkspel wel eens de lachende derde te kunnen worden, alleen moet er dan wel flink worden gewonnen bij Jan van Arckel.

Volledig scherm Maliskamp is favoriet voor de periode. © copyright Peter van Gogh

Vierde klasse F

De derby tussen Hooge en Lage Mierde gaat zondag niet om de periodetitel. RKDSV kan nog wel de periode pakken, maar dan moet Hoogeloon verliezen en EMK niet winnen.

Vijfde klasse B

DVVC maakt een goede kans om de eerste periodetitel te winnen, maar de Dongenaren moeten nog even geduld hebben. De vijfde klasse B bestaat uit dertien teams en dus wordt de periode pas na 13 duels vergeven.

Vijfde klasse C

Ook in de vijfde klasse C wordt de periodetitel pas na 13 wedstrijden vergeven. Ollandia (19 punten) en Riel (18 punten) zijn de grootste kanshebbers voor de eerste periode.

Vijfde klasse D

SBV uit Haren is de favoriet voor de eerste periode, omdat het drie punten meer heeft dan MEC’07. Thuis in de derby met MOSA’14 heeft de ploeg aan een punt genoeg.

Volledig scherm MOSA’14 kan SBV in de derby van de periode af houden. © copyright Frank van Engelen

Vijfde klasse E

In de vijfde klasse E is de eerste periode al vergeven. Niet aan Hulsel, maar aan Riethoven, dat al zijn wedstrijden heeft gewonnen.

Zondagvoetbal Zuid 2

Tweede klasse H

Helvoirt, Heeswijk of Erp gaat de eerste periode winnen in de tweede klasse H. Helvoirt heeft twee punten meer dan de andere twee blauw-witten en is dus de favoriet. Het team van Henk van Hattum gaat op bezoek bij DAW in Schaijk en is bij winst zeker van de eerste prijs. Heeswijk moet hopen op een misstap van Helvoirt en zelf winnen van Vianen Vooruit. Wanneer deze twee ploegen allebei falen wordt Erp de winnaar als er wordt gewonnen bij Emplina.

Derde klasse D

Olympia’18 heeft de eerste periode al lang en breed binnen. De voorsprong op Vitesse’08 telt al vijf punten. Nummer drie Volkel heeft zelfs zeven punten minder dan Olympia.

Vierde klasse H

Hapse Boys heeft de eerste periode zo goed als binnen. Achilles Reek, Festilent en FC Uden hebben in ieder geval geen kans meer.

Vierde klasse I

Avesteyn is al lang en breed winnaar van de eerste periode. De voorsprong op nummer twee DVG is zes punten.

Vijfde klasse E

SPV is de grote favoriet als het gaat om de eerste periode in de vijfde klasse E, alleen wordt die pas na 13 speelrondes uitgedeeld. Odiliapeel en FC De Rakt hebben maar één punt minder dan SPV en maken dan ook zeker kans.