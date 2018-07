Deze namen hopen Willem II zaterdag een valse start te bezorgen

De wedstrijd wordt gespeeld op sportpark 'De Alsie' in Diessen. Het lokale RKDSV is met tien spelers hofleverancier van het Diessense elftal, dat verder bestaat uit spelers van Beerse Boys (3) , EDN'56 (2), Hilvaria (3), SVSOS (2) en Tuldania (2). De ontmoeting met Willem II mondde vorig seizoen uit in een 1-9 overwinning voor de Tilburgse eredivisionist.