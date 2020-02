Deze ploegen gaan de koker in bij de loting voor de ontknoping van de districtsbeker

Brede steun voor vervanging kunstgras­vel­den Vijf Eiken in Rijen: ‘De velden zijn een nagel aan de doodskist van de club’

3 februari RIJEN - Er is brede steun in de gemeenteraad van Gilze en Rijen voor het vervangen van de vier kunstgrasvelden op sportpark Vijf Eiken in Rijen. Alle politieke partijen onderschrijven woensdag tijdens de vergadering van de commissie Samenleving de noodzaak dat met name de hockeygrasvelden dringend aan vernieuwing toe zijn.