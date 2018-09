Dhoraso Moreo Klas wil slagen in Den Bosch: 'Hopelijk zijn de kilometers het dubbel en dwars waard'

Amateurvoetbal Overzicht | Dongen kan tegen Blauw Geel'38 eindelijk juichen, valse start UDI'19

9 september In de derde divisie was de Brabantse derby tussen Blauw Geel'38 en Dongen een prooi voor de bezoekers, terwijl UDI'19 een valse start beleeft in de hoofdklasse.