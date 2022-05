Diego Snepvangers speelt volgend jaar bij Kozakken Boys

Tweede klasse F Real Lunet coach stopt tijdens wedstrijd met coachen: ‘Ik dacht, zoek het maar lekker uit’

Het was niet eens meer slecht, maar het was schandalig vond Real Lunet-trainer Glenn Simon. Hij vond het de slechtste wedstrijd die hij in zijn hele carrière had gezien. Daarom besloot hij op een gegeven moment zijn ploeg ook niet meer te coachen. Dat terwijl het bij rust nog maar 1-0 stond voor Venhorst. In de tweede helft zakte zijn ploeg door het ijs en werd het 5-0.

12 mei