Districtsbeker Zuid 1: Doelpuntenfestijn BMC - FC Tilburg en bekerstunt Were Di

Districtsbeker Zuid 1Het was dinsdag weer een spectaculaire bekeravond. BMC - FC Tilburg eindigde in 3-7, vierdeklasser Were Di schakelde tweedeklasser Roda Boys uit en een aantal wedstrijden moesten worden beslist met penalty’s.

Bruze Boys - Dongen 2 2-2 (3-4 winst voor Dongen na penalty's). ,,We hadden het in de wedstrijd al moeten afmaken”, stelde Dongen-trainer Freddy Kruijs. ,,Vlak voor tijd komt Bruse Boys langszij. Gelukkig waren mijn jongens super gemotiveerd voor de penaltyserie. Zou jammer zijn als je één uur moet rijden en dan na penalty’s eruit zou vliegen.”

BMC - FC Tilburg 3-7 (3-3). Een waar doelpuntenfestijn in Berlicum. Tim van Broekhoven opende de score voor de Tilburgers, waarna Abdel Kasrioui tweemaal scoorde voor de rust. Nadat de Berlicummers voor rust op gelijke hoogte kwamen, was het Imad Karichef die de 3-4 tegen de touwen schoot. Daarna ging het hard bij de Tilburgse eersteklasser. Kasrioui, Karichef en Zakaria Boussihmad maakte alle drie en doelpunt tegen de derdeklasser.

Haaften - GJS 2-4 (1-2). Tomasz Kilian maakte vlak na de 0-1 uit een strafschop gelijk voor Haaften, maar daarna sloeg GJS op belangrijke momenten toe. De 2-4 van Marc Timmer was slechts goed voor de statistieken.

VOAB - Arkel 0-1 (0-0). Het zat tweedeklasser VOAB niet bepaald mee in de wedstrijd tegen de oude ploeg van Frenkie de Jong: Arkel. De Goolse ploeg miste een strafschop tegen de derdeklasser en was veel beter, maar in de 90ste minuut sloeg Arkel toe.

Nuenen - ZIGO 8-0 (4-0). Halverwege leidde hoofdklasser Nuenen al met 4-0 tegen de Tilburgse derdeklasser door doelpunten van Thom van de Donk (3) en Sem van den Broek. Na de pauze voerden de gastheren de score op naar 8-0 door goals van Sem van den Broek (2) en Reva Kreekels (2).

Oirschot Vooruit - Wilhelmina’26 6-2 (1-0). Door een doelpunt van Gijs Sebregts kwam Oirschot Vooruit in de eerste helft op voorsprong tegen de zaterdagtweedeklasser uit Wijk een Aalburg. Na de pauze troffen Daan Hagemeier en Joris Swaanen doel voor de thuisploeg, 3-0. Een eigen doelpunt van Oirschot Vooruit-verdediger Sjoerd van de Wal bracht de stand op 3-1. Daan Hagemeier en Fons Meeuwis bouwden de voorsprong uit naar 5-1, waarna de gasten de marge verkleinden tot drie goals. Gijs Sebregts maakte vervolgens zijn tweede van de avond, 6-2.

Real Lunet - SVW 2-2 (1-2) (SVW wint 4-5 in strafschoppenreeks). Frank van der Struijk maakte vlak voor rust de 1-2 voor Lunet, dat al vroeg tegen een 0-2 achterstand aan keek. In de tweede helft was het topscorer Jaouad Chraou die een vrije trap binnenwerkte, waarna penalty's de doorslag moesten geven. SVW-doelman Jan Romijn pakte de tweede Vughtse pingel en dus bekert SVW door.

Taxandria - Reusel Sport 0-1. Reusel Sport boekte een nipte zege bij Taxandria in Oisterwijk door een doelpunt van Matt van Gompel.

Were Di - Roda Boys 3-2 (1-2). Roda-speler Nils Loef stifte een bal schitterend tegen de touwen, waarna Shabazz Abagi twee minuten later gelijk maakte. Vlak voor rust maakte Loef zijn tweede. In de tweede helft kopte Dennis van Mierlo een corner van Abagi binnen, waardoor de stand gelijk was tussen de Tilburgse vierdeklasser en de tweedeklasser uit Aalst. Max Mulders zorgde in de 75ste minuut voor het slotakkoord: 3-2.

Theole - Gilze 1-3 (0-2). Gilze had het in de openingsfase even lastig, maar pakte daarna snel het initiatief. ,,Na de 1-0 was er niets meer aan de hand. We gaven geen kansen weg en konden via de counter vaak gevaarlijk worden”, vertelde Gilze-coach Jeremy Buchly. Stan de Kock scoorde twee keer. Rudy van Hoek maakte de 0-2.

SCG’18 - Geldrop 0-0 (SCG wint 7-6 in strafschoppenserie). Eersteklasser Geldrop sneuvelde bij derdeklasser SCG’18 uit Sint-Michielsgestel. Na een 0-0 eindstand moesten strafschoppen de beslissing brengen en daarin trok de thuisploeg met 7-6 aan het langste eind.

Heeze - Wilhelmina afgelast.

Volgende ronde: