Districtsbeker: Zwaluw VFC, Avanti'31 en HVCH naar kwartfinales

Zwaluw VFC - Bergeijk 5-2 (1-0) 41. Tommy Cretier, 65. Dylan Laponder, 68. 2-1, 70 Rick van de Maasakker, 72. Dylan Laponder 78. Dylan Laponder 82. 5-2.

Zwaluw-oefenmeester John Laponder vond het een dik verdiende overwinning tegen Bergeijk. ,,Maar als de uitslag 8-5 was geworden, was dat ook normaal geweest’’, vertelt hij. ,,Want het was een open wedstrijd met veel kansen voor beide ploegen.’’ De zoon van de trainer, Dylan Laponder, maakte bovendien een hattrick. ,,Het is zijn eerste jaar bij Zwaluw en hij begint de laatste weken zijn plek te vinden en te scoren. Als vader is dat mooi om te zien, ook al moet hij dubbel zo hard zijn best doen omdat hij de zoon van is.”

Nivo Sparta - Best Vooruit 1-2 (1-0).

Het bekeravontuur van Nivo Sparta is voorbij. De Zaltbommelnaren verloren zaterdag in de achtste finale met 1-2 van Best Vooruit. Via Frenk Schaap kwam Nivo Sparta voor rust nog wel aan de leiding (1-0). In de tweede helft was Best Vooruit effectief en boog de achterstand om in 1-2 voorsprong. ,,Ik was benieuwd hoe we de 1-8 nederlaag (tegen Scherpenzeel red.)van vorige week hadden verteerd. In de eerste helft speelden we een goede pot. Na de 1-2 hebben we alles geprobeerd om gelijk te komen. Schijnbaar zaten er toch nog een paar druppels in de gifbeker. We verdienden minstens een penaltyreeks vond ik. Jammer als je zo ver in de beker bent gekomen”, sprak Nivo Sparta-trainer Niels Blom toch enigszins teleurgesteld.

Bruheze - HVCH 1-2 (0-1) 6. Raoul Oomen 0-1, 1-1, 50. Tim Kamp 1-2.

HVCH begon volgens oefenmeester Marc van de Ven zoals hij het graag ziet. ,,We kwamen als snel op voorsprong en hadden daarnaast ook veel balbezit, waar we slordig mee omgingen in de eindpass” vertelt Van De Ven. ,,De marge was te klein en direct na rust werd de gelijkmaker binnengeschoten. Daarna pakken we het goed op, komen we weer op voorsprong, maar maken we het onnodig spannend door te weinig te scoren.’’

NWC - Avanti’31 1-3 (0-1) 18. Geert van Heeswijk 0-1, 50. Geert van Heeswijk 0-2, 1-2, 90. Teun Kuijpers 1-3.

Ondanks dat bijna zijn hele selectie op Paaspop had gestaan, kon de ploeg van oefenmeester Stephan Hesemans de wedstrijd zonder al te veel inspanning over de streep trekken. ,,We hadden een moeizamere wedstrijd verwacht’’, vertelt hij. ,,NWC zette niet echt aan, waardoor we ook weinig hebben weggeven. Dus als we dit na drie dagen Paaspop kunnen opbrengen, dan ben ik benieuwd naar de volgende ronde.’’