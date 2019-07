Dit is de indeling van de districtsbeker Zuid 1 en 2

HET SEIZOEN VAN Lurling had het amateur­voet­bal voor geen goud willen missen: 'Drie topjaren gehad’

11 juli Het derde seizoen bij FC Engelen stond voor oud-prof Anthony Lurling (42) in het teken van afscheid nemen van een jarenlange voetbalcarrière. ,,Als onze trainer niet gestopt was, had ik hier nog wel een jaartje gevoetbald.”